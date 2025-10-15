Λιποθύμησε βουλευτής στη Βουλή – Προσωρινή αναστάτωση
Προσωρινή αναστάτωση προκλήθηκε στη Βουλή μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη βουλευτής.
Προσωρινή αναστάτωση προκλήθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Στο σημείο κλήθηκε γιατρός για να την εξετάσει.
Λιποθυμικό επεισόδιο Μαρίας Αθανασίου στην Ολομέλεια
Στο βήμα του Κοινοβουλίου, εκείνη την ώρα, βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος. Αμέσως διέκοψε την ομιλία του και έτρεξε προς τα έδρανα.
Είναι καλά στην υγεία της
Λίγο νωρίτερα η Μαρία Αθανασίου βρέθηκε στο βήμα και φάνηκε πως δεν ήταν καλά. Λίγο αργότερα είχε το λιποθυμικά επεισόδιο αλλά όπως έγινε γνωστά τώρα είναι καλά.
Η συνεδρίαση διακόπηκε και θα συνεχιστεί το πρωί (09.00) της Πέμπτης, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.
