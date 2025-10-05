newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Πολιτική Γραμματεία 05 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, οι εργασίες της Γ’ Συνόδου της Κ’ Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Εισερχόμαστε δηλαδή, στο τρίτο έτος της εικοστής κοινοβουλευτικής περιόδου, που άρχισε μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Στις 11:00, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Σημειώνεται ότι θα παραστεί και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11:30 το μεσημέρι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα (6 και 8) του Κανονισμού της Βουλής.

Αύριο αναμένεται επίσης, η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού 2026. Το προσχέδιο αυτό θα τεθεί προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών.

Οι σημαντικότερες «στιγμές» της ερχόμενης εβδομάδας περιλαμβάνουν:

-Τρίτη, την εισαγωγή προς επεξεργασία, στην αρμόδια επιτροπή, του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους»,

-Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την εξέταση πρώην επικεφαλής του οργανισμού (την Τρίτη οι Γρ. Βάρρας και Γ. Αθανασάκη, την Τετάρτη οι Π. Τζαβέλλας και Ζ. Βαλμάς, και την Πέμπτη οι Ιω. Καϊμακάμης και Αθ. Ρέππα),

-Τετάρτη, τη συζήτηση, στην ολομέλεια, του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για τη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης»,

-Πέμπτη, τη συζήτηση, στην ολομέλεια, της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Δημοσίου και των Ίδρυμα «Ωνάσης« και «Αριόνα Ελλάς»

-Τετάρτη και Παρασκευή, τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Με την Google ή με τον Τύπο;
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
