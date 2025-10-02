Επιμονή του πληθωρισμού στην περιοχή του 3% με ανάπτυξη στο 2,2% για το 2025 «βλέπει» το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην τριμηνιαία έκθεση την οποία δημοσιοποίησε σήμερα.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς ανέφερε, απαντώντας, σε ερώτηση του ΟΤ ότι «είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι επί πολλούς μήνες αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης».

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι η Ελλάδα «βρίσκεται ακόμη στο μέσον της διαδρομής ή στο 1/3 της διαδρομής για να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα». Μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά «η Ελλάδα θα χρειαστεί 15-20 χρόνια για να φτάσει το επίπεδο αυτό» προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στο 70% του μέσου όρου της ευρωζώνης από πλευράς αγοραστικής δύναμης, ενώ πριν την κρίση βρισκόταν στο 80-85%.

Σε ερώτηση σχετικά με τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο όρο της ΕΕ τόνισε ότι θα χρειαστούν υψηλή ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 2% για πολλά χρόνια, αύξηση της παραγωγικότητας και περισσότερες επενδύσεις για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε.

Παράλληλα ο κ. Τσουκαλάς προανήγγειλε ουσιαστικά επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το 2026, σημειώνοντας ότι κατέχει τη σχετική πληροφόρηση.

Κενό ΦΠΑ

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ σε ποσοστό 7,4% έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 4,5%, τόνισε ότι η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσα από την προσπάθεια που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά. Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι είναι δυνατό με την πορεία ανόδου των έμμεσων φόρων να πετύχουμε το 2025 τη σύγκλιση με την ΕΕ στο κενό ΦΠΑ που είναι το 7% επί του συνόλου. Σε δημοσιονομικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι μπορούμε για φέτος να έχουμε επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ ύψους 1 δισ. ευρώ. Πάντως, απέκλεισε μια περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα εταιρικά κέρδη αφού τόνισε ότι η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους συντελεστές κερδών στην ΕΕ.

Προτεραιότητα η μείωση του χρέους

Το Γραφείο θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ταχεία μείωση του δημοσίου χρέους καθώς υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις μέσω της ανάπτυξης, της συνεχιζόμενης διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της δυνατότητας πρόωρης αποπληρωμής των ακριβότερων δανείων του επίσημου τομέα. Η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρωζώνη και αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, θα οδηγήσει σε ταχύτερες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου του Ελληνικού δημοσίου και δύναται να απελευθερώσει στο μέλλον δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την παραγωγική δυναμική της εθνικής οικονομίας.

Οι προοπτικές για το 2025

Το πακέτο της ΔΕΘ, ο τουρισμός και η περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης συγκαταλέγονται στους παράγοντες που αναμένεται να επιδράσουν θετικά το 2025 στην οικονομία, ενώ η λίστα με τις αρνητικές προοπτικές περιλαμβάνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, την αγορά κατοικίας, το δημόσιο χρέος αλλά και την ανάγκη για ταχύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση. Αναλυτικότερα:

Θετικές Προοπτικές

– Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ 2025 (φορολογικές ελαφρύνσεις, στήριξη μισθωτών και συνταξιούχων, ενίσχυση απομακρυσμένων περιοχών) αναμένεται να βελτιώσουν το διαθέσιμο εισόδημα και να στηρίξουν την κατανάλωση.

– Η ισχυρή τουριστική χρονιά του 2025 και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου ενισχύουν

την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας και συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγικών εσόδων.

– Η πρόοδος στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων (RRF, STEP), δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε ενέργεια, υποδομές, και τεχνολογική καινοτομία.

Πηγή ΟΤ