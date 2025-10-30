Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Τις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής που περιορίζουν τους χρόνους των τοποθετήσεων βουλευτών, υπουργών και πολιτικών αρχηγών, ενέκρινε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται.

Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές προκαλούν και αντιδράσεις με πρώτη την Πλεύρη Ελευθερίας που ήδη μιλά για περιορισμό του δικαιώματος λόγου των βουλευτών.

Ήδη πάντως έχει τοποθετηθεί στην Ολομέλεια – και μόνο σε αυτή- ο λεγόμενος κόφτης στα μικρόφωνα που θα δίνει τη δυνατότητα, όπως και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο- στο προεδρείο να σταματά τον ομιλητή που έχει ξεπεράσει τους προβλεπόμενους από τον κανονισμό χρόνους ομιλίας.

Στην πράξη πάντως και ως αντίβαρο στον κόφτη η βουλή αποφάσισε να αυξήσει κατά 20% περίπου τους χρόνους ομιλίας των ομιλητών. Σε πρώτη δε φάση, οι αλλαγές θα αφορούν μόνο στην Ολομέλεια και μόνο σε συζήτηση νομοσχεδίων, όχι όμως σε ειδικές και κορυφαίες διαδικασίες όπως η πρόταση δυσπιστίας ή οι προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις.

“Θα τον αλλάξουμε τον Κανονισμό. Θα φροντίσω μέχρι τον Ιανουάριο να σας διανείμω, να ξεκινήσει ευρεία διαβούλευση, ώστε το αργότερο τον Μάρτιο να φέρουμε τη γενικότερη αναθεώρηση”, είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημερώνοντας για τις προθέσεις του και πρόσθεσε: “οι αλλαγές αφορούν βελτίωση στην κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι στη θεσμική λειτουργία της Βουλής. Δεν υπάρχει βουλευτής πλην της Πλεύσης Ελευθερίας που να μη μου έχει πει κάνε κάτι με τους ατέρμονους μονολόγους”.

Τις αλλαγές στους χρόνους του κανονισμού στήριξε πέρα της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ “παρών” δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΛΥΣΗ και Νίκη.

Οι αλλαγές

Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο κόφτης χωρίς πολλές γκρίνιες και αντιδράσεις από τους ομιλητές, η Βουλή αποφάσισε να αυξήσει συνολικά τους χρόνους που προβλέπει ο Κανονισμός. Στο πλαίσιο αυτό, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, θα έχουν πλέον 28 λεπτά,– οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι των ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.

Επίσης σε μια διάταξη που χαρακτήρισε φωτογραφική για την κ. Κωνσταντοπούλου, απαγορεύεται στους ομιλητές να τοποθετούνται υπό διπλή ιδιότητα (πρώην πρόεδρος βουλής, πολιτικός αρχηγός).

Από την πλευρά τους οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και τρεις φορές την ημέρα. Οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν επισήμως σε εφαρμογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.