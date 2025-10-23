Βουλή: Έρχεται τον Νοέμβρη ο κόφτης στα μικρόφωνα των βουλευτών

Ένα βήμα πριν την υιοθέτηση του περιβόητου «κόφτη» στο μικρόφωνο του βήματος του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας στη Βουλή, προκειμένου να περιοριστεί η υπέρβαση του χρόνου των τοποθετήσεων στα συζητούμενα νομοσχέδια είναι η Βουλή.

Το θέμα, συζητήθηκε σήμερα διεξοδικά (και όχι αναγκαστικά αναίμακτα) στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με τον Νικήτα Κακλαμάνη να ενημερώνει πως το σχετικό σύστημα θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου 10ημερου του Νοεμβρίου. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει πρώτα να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις στον κανονισμό της Βουλής και να εναρμονιστούν τα άρθρα στις προωθούμενες αλλαγές.

Στη διάσκεψη πάντως στην πλειοψηφία τους τα κόμματα συμφώνησαν στις αλλαγές (πέραν της ΝΔ, θετικά τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥΣΗ, Νίκη, ΝΕΑΡ), «παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ενώ καταψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας στη λογική ότι ο κόφτης έχει τη στόχευση του περιορισμού της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε ανακοίνωσή του δε ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως ζήτησε αναβολή της συζήτησης ώστε να υπάρξει συνολική ρύθμιση και τροποποιήσεις στον Κανονισμό.

Πώς θα λειτουργεί

Σύμφωνα πάντως με τις προωθούμενες αλλαγές ο χρόνος όλων των ομιλιών ελέγχεται ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη χρήση σχετικής εφαρμογής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αγόρευσης, η εφαρμογή διακόπτει αυτόματα της χρήση του μικροφώνου από τον ομιλούντα.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται πως θα υπάρχει μια μικρή ανοχή στους ομιλητές για να μπορούν να ξεπερνούν τον χρόνο τους κατά 25% και στη συνέχεια θα κλείνει αυτομάτως το μικρόφωνο.

Στο ίδιο πλαίσιο οι εισηγητές και οι αγορητές, θα έχουν 28 λεπτά χρόνο από 22 σήμερα, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι ΚΟ με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά, ενώ οι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13.