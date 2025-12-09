Ν. Κακλαμάνης για τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975: «Η Δημοκρατία είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται»

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ν. Κακλαμάνης απηύθυνε σήμερα ομιλία στην παρουσίαση της επετειακής έκθεσης «Το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025», που φιλοξενείται στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο δράσεων της Βουλής των Ελλήνων για τα 50 χρόνια από τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975, ενός Συντάγματος που σφράγισε τη Μεταπολίτευση και ανέδειξε σταθερούς θεσμούς, σύγχρονες συνταγματικές εγγυήσεις και ένα δημοκρατικό πλαίσιο που άντεξε στον χρόνο.

Όπως επισήμανε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, το Σύνταγμα του 1975 «αποτέλεσε τον Νόμο των Νόμων και τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Δημοκρατίας επί μισό αιώνα», υπενθυμίζοντας ότι «ήταν 11 Ιουνίου 1975 όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, με μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων, έφερε στο φως το ανθεκτικότερο και μακροβιότερο Σύνταγμα της νεότερης Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέδειξε ιδιαίτερα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Συντάγματος, σημειώνοντας ότι «βασικός του πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από την ανθρώπινη αξία», όπως αυτή διατυπώνεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2. Η διάταξη αυτή, όπως ανέφερε, «δεν έχει απλώς συμβολικό βάρος, αλλά καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Δημοκρατία αντιλαμβάνεται τον πολίτη και τα δικαιώματά του».

Ο πυρήνας του Συντάγματος του 1975 παραμένει αναλλοίωτος

Παράλληλα, ο κ. Ν. Κακλαμάνης υπογράμμισε τον εξελικτικό χαρακτήρα του Συντάγματος, τονίζοντας ότι «δεν είναι ένας στεγνός καμβάς πίσω από τη δημόσια ζωή, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται μέσα στον χρόνο».

Αναφέρθηκε στη διαχρονική προσαρμοστικότητά του σε κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές μεταβολές, επισημαίνοντας ότι η αναθεωρητική διαδικασία «λειτούργησε ως εργαλείο εξορθολογισμού και προσαρμογής, χωρίς να αλλοιώσει την πυρηνική του φιλοσοφία».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε αναφορά στη σχέση ανάμεσα στα συνταγματικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των πολιτών. Όπως τόνισε, τα δικαιώματα δεν λειτουργούν αυτοτελώς, αλλά «γεννούν τη δική μας ευθύνη προάσπισης των αξιών της ελευθερίας και της ανθρωπιάς».

Η ευρωπαϊκή προοπτική ως συνταγματικός ορίζοντας

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε ακόμη στη σχέση του ελληνικού συνταγματικού πολιτισμού με τον ευρωπαϊκό, σημειώνοντας ότι η εναρμόνιση των θεμελιωδών αρχών και η προσήλωση στο κράτος δικαίου υπήρξαν καθοριστικές για τη σταθερή πορεία της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είπε, η ευρωπαϊκή προοπτική «δεν υπήρξε απλώς πολιτική επιλογή, αλλά και συνταγματικός ορίζοντας που διαμόρφωσε τη σύγχρονη ταυτότητα του ελληνικού κράτους».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη θερμά τους συντελεστές της έκθεσης, υπογραμμίζοντας ότι «φωτίζουν με σύγχρονη ματιά μια δημοκρατική παρακαταθήκη που παραμένει ζωντανή, ενεργή και βαθιά επίκαιρη για το μέλλον».

Εξέφρασε δε την πεποίθησή του ότι οι δράσεις γύρω από την επέτειο είναι «ευκαιρία όχι μόνο για ιστορική μνήμη, αλλά και για αναστοχασμό πάνω στο πώς η Δημοκρατία εξελίσσεται και πώς εμείς καλούμαστε να τη στηρίξουμε».

Για Δημοκρατία «που οφείλει να είναι μαχόμενη» έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Στη δική του παρέμβαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, χαρακτήρισε το Σύνταγμα του 1975 ως το «μακροβιότερο και ανθεκτικότερο» της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας της χώρας. Ωστόσο τόνισε ότι δεν είναι από μόνο του αρκετό για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.

«Το Σύνταγμα είναι φτιαγμένο για μια Δημοκρατία που οφείλει να είναι μαχόμενη, όχι παράλυτη γιατί όπως είπε και ο πρωτομάστοράς του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, είναι μόνο ο σκελετός της Πολιτείας. Η σάρκα και το αίμα του πολιτεύματος είναι τα κόμματα, ο Τύπος και όλα αυτά μαζί, μαζί με το ήπιο πολιτικό κλίμα και την αποφυγή τοξικότητας, συντελούν στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία, του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ότι «Το Σύνταγμα επέζησε μισό αιώνα και συνεχίζει πλησίστιο προς το μέλλον γιατί άντεξε μισό αιώνα και γιατί απετέλεσε ένα υποδειγματικό σύνταγμα».

Για να συμπληρώσει ότι είναι βέβαιος «ότι και αυτή η έκθεση θα συμβάλλει στη γνώση της ιστορίας ώστε να κατανοήσουμε πως το παρελθόν μπορεί να βοηθήσει το παρόν και το μέλλον. Πως ένα σύνταγμα, χωρίς όμως να χάνει την πολιτειακή του φυσιογνωμία, βοηθάει τη χώρα να ξεπεράσει δύσκολες φάσεις και να βαδίσει παραγωγικά προς το μέλλον».

Οι συντελεστές της έκθεσης και θεσμικά πρόσωπα που έδωσαν το παρών

Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Βασίλης Μπαγιώκος ενώ για την Έκθεση και το περιεχόμενό της μίλησαν ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικής Εποπτείας της Έκθεσης, κ. Κώστας Μαυριάς, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης, Αν. Προϊσταμένη της Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων, κ. Μαρία Καμηλάκη καθώς και η Επιμελήτρια της Έκθεσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης Πόλης, κ. Ελένη Μουζουράκη.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί κ. κ. Π. Πικραμένος και Β. Θάνου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως, κ. Βαρνάβας, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Βύρων Πολύδωρας, Αντιπρόεδροι της Βουλής, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων καθώς και η Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.