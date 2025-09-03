Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
3η Σεπτεμβρίου: Το κίνημα κατά του βασιλιά Όθωνα και το πρώτο Σύνταγμα
Ιστορικό Αρχείο 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:30

3η Σεπτεμβρίου: Το κίνημα κατά του βασιλιά Όθωνα και το πρώτο Σύνταγμα

Η επάνασταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και το πρώτο σύνταγμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1844

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στο μυαλό των περισσοτέρων, η 3η Σεπτεμβρίου είναι συνυφασμένη πολύ περισσότερο με την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, στις 3 Σεπτεμβρίου 1974, παρά με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 ήταν η ημέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγειρόμενοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία, απαίτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση Συντάγματος. Για τον λόγο αυτόν, εξάλλου, η ως τότε Πλατεία Ανακτόρων ή Παλατιού, απέκτησε το σημερινό της όνομα, πλατεία Συντάγματος.

Η επανάσταση

Όπως γράφει στο «ΒΗΜΑ» της 5ης Σεπτεμβρίου 1993, ο ομότιμος, σήμερα, καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Λιάκος, στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 «ένα κίνημα στρατού και πολιτών, μετά από συμφωνία και των τριών κομμάτων, ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.

»Συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση η οποία εκπόνησε το σύνταγμα του 1844 που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιά και αντιπροσώπων του λαού.

Aπεικόνιση του συγκεντρωμένου πληθούς, πολιτών και στρατού έξω από τα Ανάκτορα του βασιλιά Όθωνα (σημερινή Βουλή).

Το Σύνταγμα

»Τη νομοθετική εξουσία την μοιραζόταν ο βασιλιάς, η Βουλή και η Γερουσία. Οι γερουσιαστές διορίζονταν ισοβίως από το βασιλιά. Οι υπουργοί είχαν την ευθύνη των βασιλικών πράξεων, αλλά δεν αναγνωριζόταν η πολιτική τους ευθύνη έναντι της Βουλής.

»Κατοχυρώνονταν οι ατομικές ελευθερίες, η δικαιοσύνη όμως πήγαζε από το βασιλιά ο οποίος διόριζε τους δικαστές. Το σύνταγμα ήταν συντηρητικό. Προϊόν συγκερασμού. Άλλωστε περισσότερη δημοκρατία νομιζόταν “επικίνδυνος εις νεαρά προς τον πολιτισμόν έθνη”.

»Το σύνταγμα δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες Τύπου και πολιτών. Αναδείχτηκε ως πρωθυπουργός ο Κωλέττης, ο οποίος παγίωσε τα χαρακτηριστικά όχι μόνο της περιόδου που ακολούθησε, αλλά και της τέχνης της πολιτικής στην Ελλάδα: διαφθορά, ρουσφέτι, αυθαιρεσία και εθνικές μεγαλαυχίες. (…)

Το κίνημα του 1862

»Σε δύο δεκαετίες, στις 10 Οκτωβρίου 1862, ένα νέο κίνημα, και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών αλλά με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και αιματηρές διώξεις, ανέτρεψε τον Όθωνα και κατάργησε τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας.

»Η πολιτειακή μεταβολή του 1862 ήταν κατά πολύ ριζοσπαστικότερη του 1843. Το σύνταγμα που προέκυψε περιέλαβε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όλες οι εξουσίες πήγαζαν από το έθνος, καταργήθηκε η Γερουσία και καθιερώθηκε η ανδρική καθολική ψηφοφορία, νεωτερισμός αξιοσημείωτος σε σχέση με τα συνταγματικώς κρατούντα στην Ευρώπη.

»Το σύνταγμα αυτό αποδείχθηκε μακροβιότατο (αναθεωρήθηκε το 1911) και με την “αρχή της δεδηλωμένης” (1875) εισήχθη το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Για μισό αιώνα, δηλαδή για τη μεγαλύτερη χρονικά συμπαγή περίοδο της Ιστορίας μας, η Ελλάδα είχε πολιτικό βίο συνταγματικά αδιατάρακτο, χωρίς διώξεις πολιτικών αντιπάλων και παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων, τουλάχιστον κραυγαλέες.

Μνήμη

»Παρ’ όλα αυτά κανείς δεν θυμάται πια τη 10η Οκτωβρίου. Ούτε δρόμοι της αφιερώθηκαν, ούτε τραγούδια. Αντίθετα η 3η Σεπτεμβρίου έγινε σύμβολο και εντάχθηκε στην εθνική μνήμη. Βέβαια η γένεση των συμβόλων δεν υπόκειται στη λογική. Έχει όμως την εξήγησή της.

»Οι παραβιάσεις των αρχών της 3ης Σεπτεμβρίου από το Παλάτι τις μετέβαλλαν σε ένα αίτημα με ανανεούμενη ισχύ.  Το γεγονός αποσπάστηκε έτσι από τα συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα και αντιπροσώπευε τη δημοκρατική αντίσταση εναντίον του Παλατιού και του ξενισμού που νόθευαν την κοινοβουλευτική θέληση και ακρωτηρίαζαν τις δημοκρατικές ελευθερίες.

»Ο μύθος ανανεωνόταν γιατί οι αιτίες, ως το 1967, δεν έλειψαν. Με την ανακάλυψη του Μακρυγιάννη, το “1843” απορρόφησε το πνεύμα της εθνικής – λαϊκής παράδοσης και έγινε στοιχείο της. Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ, στην ημερομηνία και στο συμβούλιο της 3ης του Σεπτέμβρη, καρφίτσωσε τη διακήρυξή του».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Νίκος Θέμελης: Ανεξήγητα (;) απαισιόδοξος
Αντινομίες 20.08.25

Νίκος Θέμελης: Περί της ελληνικής αστικής τάξης

Ήδη από τα χρόνια της Επανάστασης ακόμη και τα πιο αντιδραστικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μιμούνταν τις δυτικές πρακτικές και συνήθειες, ήταν δυτικόστροφα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Επέτειος ΠΑΣΟΚ 03.09.25

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο