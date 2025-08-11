Toν Αύγουστο του 1996, μέσα σε λίγα 24ωρα δύο ελληνοκύπριοι θα πέσουν νεκροί στην Κύπρο, δολοφονημένοι από το τουρκικό παρακράτος. Είναι ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ, στις 11 Αυγούστου κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της Αμμοχώστου και στις 14 Αυγούστου, ημέρα κηδείας του Ισαάκ, επίσης στη Δερύνεια,ο 26χρονος εξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού.

Τάσος Ισαάκ

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 12ης Αυγούστου 1996:

«Με πρωτοφανή βαρβαρότητα έδωσαν χθες ένα ακόμα χτύπημα στην ειρήνευση της Κύπρου οι άνθρωποι του Ντενκτάς, δολοφονώντας άγρια έναν 24χρονο Ελληνοκύπριο, στην “πράσινη γραμμή” της Λευκωσίας. Λίγο αργότερα, οι “Γκρίζοι Λύκοι” επέδραμαν με πέτρες στο ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

(…)

»Στο αίμα βάφτηκε η ειρηνική διαδήλωση των μοτοσυκλετιστών στην Κύπρο, οι οποίοι – παρά την απόφαση για ματαίωση της αντικατοχικής πορείας τους- έσπασαν τους κλοιούς των αστυνομικών και βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τη βαρβαρότητα του Αττίλα.

»Ένας νεκρός – ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ – και 40 τουλάχιστον τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης που έκαναν Τούρκοι στρατιώτες και παρακρατικοί εναντίον των αόπλων Κυπρίων.

»Σφαίρες, πλαστικές και κανονικές, λοστοί, ρόπαλα, και πέτρες χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις του Αττίλα, υπενθυμίζοντας κατά τον πλέον τραγικό τρόπο την πραγματικότητα της τελευταίας διχοτομημένης χώρας στην Ευρώπη.

»Οι διαδηλωτές, με μόνο πόθο και στόχο την ειρηνική διακίνηση στη νήσο, αντιμετώπισαν το μέρος του Αττίλα σε τρεις κυρίως περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής: τη Δερύνεια, την Άχνα και του Σοπάζ.

»Στη Δερύνεια δολοφονήθηκε – λιντσαρίστηκε από τον όχλο των Τούρκων στρατιωτών ενώ ήταν παγιδευμένος στο συρματόπλεγμα – ο Τάσος Ισαάκ.

»Ήδη ερωτηματικά έχουν προκύψει για τις ευθύνες των ανδρών του ΟΗΕ, οι οποίοι παρακολούθησαν τη δολοφονία του νεαρού Κυπρίου χωρίς να παρέμβουν».

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» της 16ης Αυγούστου:

«Ο Τάσος Ισαάκ ήταν εξάδελφος του Σολωμού και εκτελέστηκε εν ψυχρώ από τους “Γκρίζους Λύκους” στη διάρκεια διαδήλωσης μοτοσικλετιστών. Ήταν μια αποτρόπαια δολοφονία αφού ο νεαρός Τ. Ισαάκ βρέθηκε εγκλωβισμένος στο συρματόπλεγμα του Αττίλα και τον αποτελείωσαν με πέτρες, ρόπαλα και κλωτσιές οι εγκάθετοι της Αγκυρας.

»Και το πλέον συγκινητικό: ο Τ. Ισαάκ είχε ξεφύγει από τα συρματοπλέγματα αλλά γύρισε πίσω για να σώσει άλλους συμπατριώτες του και αντιμετώπισε όλη τη βαρβαρότητα της Τουρκίας. Και οι δύο ήταν άοπλοι. Η πράσινη γραμμή στην Κύπρο, η μοναδική πράσινη γραμμή που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη, βάφεται για άλλη μία φορά κόκκινη».

Σολωμός Σολωμού

Τρεις ημέρες αργότερα, 14 Αυγούστου 1996, ημέρα κηδείας του Τάσου Ισαάκ, στη Δερύνεια της Αμμοχώστου, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, δολοφονείται εν ψυχρώ από Τούρκους και Τουρκοκυπρίους, ο 26χρονος ελληνοκύπριος Σολωμός Σολωμού. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, εν μέσω διαμαρτυριών για την επίσης στυγερή δολοφονία του ελληνοκύπριου Τάσου Ισαάκ (στην Πράσινη Γραμμή στις 11 Αυγούστου) ο Σολωμού είχε σκαρφαλώσει στον τουρκυπριακό ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία.

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 16ης Αυγούστου 1996:

«Ξεκίνησε με λίγα λουλούδια στο χέρι – ήθελε να τα καταθέσει στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο εξάδελφος του, ο Τάσος Ισάακ. Τρεις σφαίρες τουρκικές όμως έκοψαν το νήμα της ζωής του Σολωμού Σπύρου Σολωμού, ενός ήρωα αλλιώτικου από τους άλλους.

»Όλα άρχισαν με την κηδεία του Ισαάκ στο Παραλίμνι. Ο θρήνος της εγκύου συζύγου του και των συγγενών του ενώθηκαν με τον θρήνο των φίλων, αλλά και των ξένων που ήρθαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Οι νέοι πήγαν στη συνέχεια στη “νεκρή ζώνη” να πουν το δικό τους “αντίο” στο σύντροφό τους. Κι εκεί τους “υποδέχθηκαν” τα τουρκικά πυρά.

»Ο Σολωμού τους προσπερνά όλους – και τους συντρόφους του που προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν και τους άνδρες του ΟΗΕ. Με το τσιγάρο στο στόμα, ο μαυροφορεμένος 26χρονος αρχίζει να σκαρφαλώνει στον “ιστό της φρίκης” – αυτόν που φέρει την τουρκική σημαία.

Εν ψυχρώ

»Ξαφνικά τα δευτερόλεπτα αποκτούν διάρκεια και ο χρόνος μένει “ακίνητος”. Τον ακινητοποιούν οι τουρκικές σφαίρες. Η μία καρφώνεται στο λαιμό, η δεύτερη στο στόμα, η τρίτη στο στομάχι του “αυθάδους” Κυπρίου. Πέφτει στο έδαφος και το βλέμμα του έχει τη γνώση του θανάτου.

»Άλλοι 11 τραυματίζονται από τον εφιαλτικό καταιγισμό πυρών που εξαπολύουν οι Τούρκοι. Ανάμεσά τους είναι και μια 60χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε τη σφαίρα ενώ ήταν στα ελεύθερα εδάφη, σε απόσταση 600 μέτρων. Είχε σπεύσει στην περιοχή απλώς για να βρει το παιδί της. Στους τραυματίες βρίσκονται και δύο άνδρες του ΟΗΕ, ο ένας μάλιστα δέχθηκε τη σφαίρα ενώ έσπευδε να βοηθήσει το σύντροφό του.

Η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στο φύλλο της 5ης Ιανουαρίου 1997 αναφέρει:

«Μια τηλεοπτική εικόνα κάνει τον γύρο του κόσμου τον Αύγουστο. Ένα παλικάρι πάνω στον ιστό σημαίας δολοφονείται εν ψυχρώ από τον Αττίλα. Ο Σολομών Σολωμού με ένα τσιγάρο στο στόμα αναρριχήθηκε στον ιστό για να κατεβάσει την κατοχική σημαία στη Δερύνεια, στη νεκρή ζώνη, μερικά μόνο μέτρα από την Αμμόχωστο, την πόλη – φάντασμα όπως την αποκαλούν, και χτυπήθηκε άνανδρα από τους εγκάθετους της Αγκυρας.

»Η δολοφονία του νεαρού αυτού Ελληνοκύπριου στάθηκε η αφορμή για να γίνει γνωστή, επίσης σε όλο τον κόσμο, η δραστηριότητα της παρακρατικής τουρκικής οργάνωσης “Γκρίζοι Λύκοι”, μιας οργάνωσης που ίδρυσε στο τέλος της δεκαέτιας του ’60 ο Α. Τουρκές και που έχει αναμειχθεί σε πολλές δολοφονίες εντός και εκτός Τουρκίας καθώς και με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων

»Οι “Γκρίζοι Λύκοι” που έφθασαν αυγουστιάτικα στην Κύπρο χρηματοδοτούμενοι από την υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του νεαρού Ελληνοκύπριου, όπως και για τη δολοφονία λίγα 24ωρα ενωρίτερα, του 24χρονου Τάσου Ισαάκ, πάλι στο φυλάκιο της Δερύνειας.

Oι δολοφόνοι του Σολωμού

Ο άνδρας που πυροβόλησε και δολοφόνησε τον Σολωμού αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του Kενάν Aκίν, έποικου, πρώην αξιωματικού του τουρκικού στρατού, υπουργού του ψευδοκράτους και πράκτορα των τουρκικών μυστικών Δυνάμεων.

Οι κυπριακές αρχές ύστερα από μελέτη του βιντεοσκοπημένου υλικού εντόπισε τους δράστες και εκδόθηκαν εναντίον τους διεθνή εντάλματα σύλληψης, χωρίς όμως να συλληφθεί κανείς.

Το όνομα του Κενάν Ακίν ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, τον Φεβρουάριο του 2023, για έναν ακόμα τραγικό λόγο.

Έχασε τα δυο εγγόνια του, Doruk και Alp Akın, που ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια ξενοδοχείου, στον σεισμό που προκάλεσε τον θάνατο σε πάνω από 50.000 άτομα στην Συρία και την Τουρκία.