Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολωμού: Οι άγριες δολοφονίες των δύο Κυπρίων
Ιστορικό Αρχείο 11 Αυγούστου 2025 | 08:30

Τάσος Ισαάκ και Σολωμός Σολωμού: Οι άγριες δολοφονίες των δύο Κυπρίων

Οι αγριες δολοφονίες των δύο Ελλήνοκυπρίων από το τουρκικό παρακράτος, τον Αύγουστο του 1996

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Spotlight

Toν Αύγουστο του 1996, μέσα σε λίγα 24ωρα δύο ελληνοκύπριοι θα πέσουν νεκροί στην Κύπρο, δολοφονημένοι από το τουρκικό παρακράτος. Είναι ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ, στις 11 Αυγούστου κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της Αμμοχώστου και στις 14 Αυγούστου, ημέρα κηδείας του Ισαάκ, επίσης στη Δερύνεια,ο 26χρονος εξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού.

Τάσος Ισαάκ

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 12ης Αυγούστου 1996:

«Με πρωτοφανή βαρβαρότητα έδωσαν χθες ένα ακόμα χτύπημα στην ειρήνευση της Κύπρου οι άνθρωποι του Ντενκτάς, δολοφονώντας άγρια έναν 24χρονο Ελληνοκύπριο, στην “πράσινη γραμμή” της Λευκωσίας. Λίγο αργότερα, οι “Γκρίζοι Λύκοι” επέδραμαν με πέτρες στο ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

(…)

»Στο αίμα βάφτηκε η ειρηνική διαδήλωση των μοτοσυκλετιστών στην Κύπρο, οι οποίοι – παρά την απόφαση για ματαίωση της αντικατοχικής πορείας τους- έσπασαν τους κλοιούς των αστυνομικών και βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τη βαρβαρότητα του Αττίλα.

»Ένας νεκρός – ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ – και 40 τουλάχιστον τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης που έκαναν Τούρκοι στρατιώτες και παρακρατικοί εναντίον των αόπλων Κυπρίων.

»Σφαίρες, πλαστικές και κανονικές, λοστοί, ρόπαλα, και πέτρες χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις του Αττίλα, υπενθυμίζοντας κατά τον πλέον τραγικό τρόπο την πραγματικότητα της τελευταίας διχοτομημένης χώρας στην Ευρώπη.

»Οι διαδηλωτές, με μόνο πόθο και στόχο την ειρηνική διακίνηση στη νήσο, αντιμετώπισαν  το μέρος του Αττίλα σε τρεις κυρίως περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής: τη Δερύνεια, την Άχνα και του Σοπάζ.

»Στη Δερύνεια δολοφονήθηκε – λιντσαρίστηκε από τον όχλο των Τούρκων στρατιωτών ενώ ήταν παγιδευμένος στο συρματόπλεγμα – ο Τάσος Ισαάκ.

»Ήδη ερωτηματικά έχουν προκύψει για τις ευθύνες των ανδρών του ΟΗΕ, οι οποίοι παρακολούθησαν τη δολοφονία του νεαρού Κυπρίου χωρίς να παρέμβουν».

«ΤΑ ΝΕΑ», 12.8.1996, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» της 16ης Αυγούστου:

«Ο Τάσος Ισαάκ ήταν εξάδελφος του Σολωμού και εκτελέστηκε εν ψυχρώ από τους “Γκρίζους Λύκους” στη διάρκεια διαδήλωσης μοτοσικλετιστών. Ήταν μια αποτρόπαια δολοφονία αφού ο νεαρός Τ. Ισαάκ βρέθηκε εγκλωβισμένος στο συρματόπλεγμα του Αττίλα και τον αποτελείωσαν με πέτρες, ρόπαλα και κλωτσιές οι εγκάθετοι της Αγκυρας.

»Και το πλέον συγκινητικό: ο Τ. Ισαάκ είχε ξεφύγει από τα συρματοπλέγματα αλλά γύρισε πίσω για να σώσει άλλους συμπατριώτες του και αντιμετώπισε όλη τη βαρβαρότητα της Τουρκίας. Και οι δύο ήταν άοπλοι. Η πράσινη γραμμή στην Κύπρο, η μοναδική πράσινη γραμμή που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρώπη, βάφεται για άλλη μία φορά κόκκινη».

Ο Τάσος Ισάακ στο έδαφος δέχεται δολοφονικά χτυπήματα

Σολωμός Σολωμού

Τρεις ημέρες αργότερα, 14 Αυγούστου 1996, ημέρα κηδείας του Τάσου Ισαάκ, στη Δερύνεια της Αμμοχώστου, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, δολοφονείται εν ψυχρώ από Τούρκους και Τουρκοκυπρίους, ο 26χρονος ελληνοκύπριος Σολωμός Σολωμού. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, εν μέσω διαμαρτυριών για την επίσης στυγερή δολοφονία του ελληνοκύπριου Τάσου Ισαάκ (στην Πράσινη Γραμμή στις 11 Αυγούστου) ο Σολωμού είχε σκαρφαλώσει στον τουρκυπριακό  ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία.

«ΤΑ ΝΕΑ», 16.8.1996, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ι «ΤΑ ΝΕΑ»

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 16ης Αυγούστου 1996:

«Ξεκίνησε με λίγα λουλούδια στο χέρι – ήθελε να τα καταθέσει στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο εξάδελφος του, ο Τάσος Ισάακ. Τρεις σφαίρες τουρκικές όμως έκοψαν το νήμα της ζωής του Σολωμού Σπύρου Σολωμού, ενός ήρωα αλλιώτικου από τους άλλους.

»Όλα άρχισαν με την κηδεία του Ισαάκ στο Παραλίμνι. Ο θρήνος της εγκύου συζύγου του και των συγγενών του ενώθηκαν με τον θρήνο των φίλων, αλλά και των ξένων που ήρθαν να συμπαρασταθούν στην οικογένεια. Οι νέοι πήγαν στη συνέχεια στη “νεκρή ζώνη” να πουν το δικό τους “αντίο” στο σύντροφό τους. Κι εκεί τους “υποδέχθηκαν” τα τουρκικά πυρά.

»Ο Σολωμού τους προσπερνά όλους – και τους συντρόφους του που προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν και τους άνδρες του ΟΗΕ. Με το τσιγάρο στο στόμα, ο μαυροφορεμένος 26χρονος αρχίζει να σκαρφαλώνει στον “ιστό της φρίκης” – αυτόν που φέρει την τουρκική σημαία.

«ΤΑ ΝΕΑ», 16.8.1996, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» Ι «ΤΑ ΝΕΑ»

Εν ψυχρώ

»Ξαφνικά τα δευτερόλεπτα αποκτούν διάρκεια και ο χρόνος μένει “ακίνητος”. Τον ακινητοποιούν οι τουρκικές σφαίρες. Η μία καρφώνεται στο λαιμό, η δεύτερη στο στόμα, η τρίτη στο στομάχι του “αυθάδους” Κυπρίου. Πέφτει στο έδαφος και το βλέμμα του έχει τη γνώση του θανάτου.

»Άλλοι 11 τραυματίζονται από τον εφιαλτικό καταιγισμό πυρών που εξαπολύουν οι Τούρκοι. Ανάμεσά τους είναι και μια 60χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε τη σφαίρα ενώ ήταν στα ελεύθερα εδάφη, σε απόσταση 600 μέτρων. Είχε σπεύσει στην περιοχή απλώς για να βρει το παιδί της. Στους τραυματίες βρίσκονται και δύο άνδρες του ΟΗΕ, ο ένας μάλιστα δέχθηκε τη σφαίρα ενώ έσπευδε να βοηθήσει το σύντροφό του.

Η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» στο φύλλο της 5ης Ιανουαρίου 1997 αναφέρει:

«Μια τηλεοπτική εικόνα κάνει τον γύρο του κόσμου τον Αύγουστο. Ένα παλικάρι πάνω στον ιστό σημαίας δολοφονείται εν ψυχρώ από τον Αττίλα. Ο Σολομών Σολωμού με ένα τσιγάρο στο στόμα αναρριχήθηκε στον ιστό για να κατεβάσει την κατοχική σημαία στη Δερύνεια, στη νεκρή ζώνη, μερικά μόνο μέτρα από την Αμμόχωστο, την πόλη – φάντασμα όπως την αποκαλούν, και χτυπήθηκε άνανδρα από τους εγκάθετους της Αγκυρας.

Η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, 14 Αυγούστου 1996

»Η δολοφονία του νεαρού αυτού Ελληνοκύπριου στάθηκε η αφορμή για να γίνει γνωστή, επίσης σε όλο τον κόσμο, η δραστηριότητα της παρακρατικής τουρκικής οργάνωσης “Γκρίζοι Λύκοι”, μιας οργάνωσης που ίδρυσε στο τέλος της δεκαέτιας του ’60 ο Α. Τουρκές και που έχει αναμειχθεί σε πολλές δολοφονίες εντός και εκτός Τουρκίας καθώς και με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων

»Οι “Γκρίζοι Λύκοι” που έφθασαν αυγουστιάτικα στην Κύπρο χρηματοδοτούμενοι από την υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του νεαρού Ελληνοκύπριου, όπως και για τη δολοφονία λίγα 24ωρα ενωρίτερα, του 24χρονου Τάσου Ισαάκ, πάλι στο φυλάκιο της Δερύνειας.

Oι δολοφόνοι του Σολωμού

Ο άνδρας που πυροβόλησε και δολοφόνησε τον Σολωμού αναγνωρίστηκε στο πρόσωπο του Kενάν Aκίν, έποικου, πρώην αξιωματικού του τουρκικού στρατού, υπουργού του ψευδοκράτους και πράκτορα των τουρκικών μυστικών Δυνάμεων.

Οι κυπριακές αρχές ύστερα από μελέτη του βιντεοσκοπημένου υλικού εντόπισε τους δράστες και εκδόθηκαν εναντίον τους διεθνή εντάλματα σύλληψης, χωρίς όμως να συλληφθεί κανείς.

Το όνομα του Κενάν Ακίν ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, τον Φεβρουάριο του 2023, για έναν ακόμα τραγικό λόγο.

Έχασε τα δυο εγγόνια του, Doruk και Alp Akın, που ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια ξενοδοχείου, στον σεισμό που προκάλεσε τον θάνατο σε πάνω από 50.000 άτομα στην Συρία και την Τουρκία.

Ο Κενάν Ακίν θρηνεί τον θάνατο των εγγονών του

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Μίκης Θεοδωράκης: «Κατά βάθος πίστευα αυτά που έλεγε ο Μιχάλης»
Πλεκτάνες και σκευωρίες 29.07.25

Μίκης Θεοδωράκης: Ως και σε μένα αντισταθείτε

Η εξουσία, είτε μπλε είτε κόκκινη είτε μαύρη είναι, έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, στα οποία εμπλέκεται αναπότρεπτα ο αντεξουσιαστής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ιωάννης Κονδυλάκης: Ένας συγγραφέας με συνείδηση των ευθυνών του
Η θέληση του καλού 25.07.25

Ιωάννης Κονδυλάκης: Παλμός ζωής

Μια συγγραφική μορφή που κατέχει μικρή αλλά έντιμη και μόνιμη θέση μέσα στην ιστορία των νέων μας γραμμάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
23 Ιουλίου 1974: Το μυστικό σχέδιο του Δημητρίου Ιωαννίδη
«Η πιο γελοία κυβέρνηση στον κόσμο» 23.07.25

23 Ιουλίου 1974: Iωαννίδης ο αμετανόητος

«Ας αφήσουμε τους πολιτικούς να χειρισθούν την κυπριακή κρίση και ύστερα, αφού τους επιρρίψουμε την ευθύνη της συνθηκολογήσεως, τους ανατρέπουμε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο