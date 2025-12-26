newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 12:47
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 5 νεκροί και 21 τραυματίες
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
Πολιτική Γραμματεία 26 Δεκεμβρίου 2025 | 12:20

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

«Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες για την επισιτιστική επάρκεια και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας μας, δυο μεγέθη που είναι και συντελεστές γεωπολιτικής ισχύος» σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης. Επέμεινε δε ότι οι λύσεις θα πρέπει να καλύψουν τόσο τον βραχύ ορίζοντα όσο και τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.

«Η κυβέρνηση συγκρούστηκε με τους αγρότες χωρίς κανέναν λόγο διότι η ίδια δεν τους έδωσε καμία σημασία μέχρι να βγουν στα μπλόκα. Είχε πει η κυβέρνηση ότι θα γίνουν οι πληρωμές ως τον Οκτώβριο. Έγιναν; Όχι. Φτάσαμε στον Δεκέμβριο. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου έχουν καθυστερήσει τόσο οι πληρωμές; Εδώ δόθηκε το 44% των βασικών ενισχύσεων με αυτόν τον τρόπο» ανέφερε στον Σκάι.

«Έχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την κυβέρνηση γιατί όταν θες να γίνει ένας διάλογος, διαμορφώνεις και ένα ασφαλές πλαίσιο διαλόγου. Η κυβέρνηση έπρεπε να αναστείλει τις υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων, που δεν μπορούν να τις πληρώσουν, γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης καθυστερούν οι πληρωμές. Δεν μιλάμε για γενική αναστολή αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση», είπε.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

Αναφερόμενος σε όσα έγιναν κατά την έξοδο των Χριστουγέννων,  ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:  «Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία. Δείτε την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη είχαμε την απόλυτη ταλαιπωρία και την Τετάρτη με το που ανοίγει η τροχαία τους δρόμους, η κατάσταση αμβλύνθηκε. Έχω μηνύματα στο τηλέφωνο από ταξιδιώτες που μου έλεγαν ότι μας στέλνουν σε παρακαμπτήριες οδούς και σε διπλής κατεύθυνσης χωματόδρομους, ενώ ο δρόμος είναι ανοικτός μπροστά μας. Είναι ανησυχητικό ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να δημιουργήσει συνθήκες αγανάκτησης για να επενδύσει στον κοινωνικό αυτοματισμό».

«Η κοινωνία είναι με τους αγρότες γιατί και η ίδια νιώθει ότι είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης», σημείωσε και πρόσθεσε: «Το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων χάθηκε σε έναν βαθμό. Να πάρει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες για να μη χαθεί και της Πρωτοχρονιάς. Εμείς θέλουμε να γυρίσουν οι αγρότες στα σπίτια τους με ασφάλεια για την παραγωγή, το εισόδημα και τις οικογένειες τους. Τα περισσότερα αιτήματα μπορούν να υλοποιηθούν. Να υπάρξει συνεννόηση χωρίς τελεσίγραφα».

Απαντώντας στην παριστάμενη στο τηλεοπτικό πάνελ βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, που ισχυρίστηκε ότι η εκάστοτε αντιπολίτευση «λαϊκίζει» με τους αγρότες, σημείωσε: «Ξεχάσατε που ο κ. Μητσοτάκης έβαζε τους αγρότες να κάθονται πάνω σε μπάλες από σανό για να γυρίζει διαφημιστικά σποτ; Και μετά μοίραζε σανό στους πολίτες».

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τουρκία: Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας – Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
Διπλωματία 25.12.25

Πρόκληση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας - Τι λέει για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις

Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη η Τουρκία το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
Διπλωματία 25.12.25

Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Οι διπλωματικές επαφές του πρωθυπουργού από το 2019 Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Από το Λευκό Οίκο στο Σότσι και από τη Χειμάρρα στη Διακήρυξη των Αθηνών και την Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση
ΥΠΕΝ 24.12.25

Παπασταύρου από ΑΔΜΗΕ: Οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν την ομαλή ηλεκτροδότηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύτος Παπασταύρου, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 24.12.25

Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Για τους αγρότες λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο. Το κράτος έχει ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», λέει ο Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα OnlyFans που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας σε Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Αυστηρό μήνυμα 26.12.25

Απάντηση Δένδια στην Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί, όμως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από τη Σάμο απάντησε στην προκλητική στάση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πόσο θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο - Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
