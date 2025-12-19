Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για πλήρη κατάρρευση του αφηγήματος περί διαλόγου με τους αγρότες και αποδίδοντας αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική το αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι οι αγρότες καλούνται να αποδεχθούν τελεσίγραφα αντί για ουσιαστικές λύσεις.
«Το αφήγημα περί μιας κυβέρνησης που θέλει τον διάλογο σήμερα κατέρρευσε παταγωδώς. Ο κύριος Βορίδης, ο βασικός πολιτικός υπαίτιος της σημερινής αδιέξοδης κατάστασης στην οποία έχει πέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, απείλησε ευθέως τους αγρότες, λέγοντας ότι αν δεν δεχθούν τα τελεσίγραφα της κυβέρνησης, στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα» ανέφερε σε δηλώσεις του και συνέχισε:
«Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση θέλει τον διάλογο μόνο προσχηματικά, με τους αγρότες ηττημένους και ανασφαλείς. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με ένα ιδιότυπο Grexit λόγω της ανερμάτιστης πολιτικής της κυβέρνησης. Υπάρχει άλλη λύση με το ΠΑΣΟΚ.
»Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη για το ναυάγιο στον διάλογο στους αγρότες, ενώ η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του, διότι εννοεί τον διάλογο μόνο ως αποδοχή των τελεσιγράφων της αδιέξοδης πολιτικής που έχει οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα της χώρας σε ένα ιδιότυπο Grexit. Η κοινωνία γνωρίζει και στέκεται στο πλάι του αγροτικού κόσμου».
