Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη
- Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια στο Ηράκλειο - Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές (βίντεο)
- Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
- Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας – Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι αν η ίδια δηλώνει ‘δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα’ για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
Όπως επισήμανε, «ο κ. Μάκης Βορίδης ξέχασε ότι ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα προκλητικά δήλωσε: ‘Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε’», για να υπογραμμίσει ότι «ξεχνά τις υπογραφές του στις αυξήσεις των υπό κατανομή επιδοτούμενων βοσκοτόπων. Ξεχνά πως όταν ανέλαβε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρέλαβε 352.000 επιδοτούμενους βοσκότοπους, με την απόφαση του το 2019 τους αύξησε σε 670.000 και με την απόφαση του 2020 τους εκτόξευσε σε 1.569.000 βοσκότοπους!».
«Υπουργοί χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο στο σπίτι του Ξυλούρη»
«Όσο για τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο», προσέθεσε ο κ. Τσουκαλάς, «ας αφήσει τους φθηνούς συμψηφισμούς και ας βρει λίγα λόγια να σχολιάσει:
- »Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;
- »Πώς γίνεται η επιτελική κυβέρνηση που δεν άφηνε τίποτα… στην τύχη, να μην ξέρει τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κατά καιρούς υπουργοί Επικρατείας να μην έχουν ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη για όσα φοβερά ‘διαπίστωναν’»;
- ΗΠΑ: Κυρώσεις σε δύο ακόμη δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επειδή διεξήγαγαν έρευνα για το Ισραήλ
- Η Λάτσιο χτύπησε το καμπανάκι για είσοδο στο Nasdaq
- Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
- Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
- Πρέπει ή δεν πρέπει να κλείνετε τους καθρέπτες του αυτοκινήτου όταν παρκάρετε;
- Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
- Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
- Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις