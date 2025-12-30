newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου
30 Δεκεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου

Η κυβέρνηση οφείλει «να αλλάξει στάση γιατί η ίδια κρατάει τα κλειδιά αυτής της κρίσης και η ίδια μπορεί να τη λύσει» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πυρά στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Μητσοτάκη και τις αναφορές του στους αγρότες.

«Ο πρωθυπουργός επανήλθε με απειλές. Με τελεσίγραφα και απειλές ειλικρινής διάλογος δεν μπορεί να γίνει», σημειώνει ο κ Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου, να καταδικάσει τις εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών και να αποδείξει ότι έμπρακτα κατανοεί τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Άμεσα να προσέλθει σε έναν έντιμο και ειλικρινή διάλογο, να αλλάξει στάση γιατί η ίδια κρατάει τα κλειδιά αυτής της κρίσης και η ίδια μπορεί να τη λύσει», επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη
Σφοδρά πυρά 30.12.25

ΚΚΕ: Αν ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση αναζητούν τραμπούκους, ας κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

«Τραμπούκος είναι αυτός που αγνοεί τα αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτός που καταστέλλει, συκοφαντεί και υπονομεύει με βρώμικες μεθόδους τις αγροτικές κινητοποιήσεις», τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
Πολιτική 30.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες

«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα
Επικαιρότητα 27.12.25

ΚΚΕ για απεργία ΣΕΗ: Στηρίζουμε τον αγώνα των σωματείων για υπογραφή ΣΣΕ με συγκροτημένα δικαιώματα

«Η αδιαλλαξία των εργοδοτών του χώρου οδήγησε στο κλείσιμο των θεάτρων και στην αταλάντευτη στάση των ηθοποιών που συμμετείχαν σε αυτήν», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών
«Χουντικές» μέθοδοι 27.12.25

ΚΚΕ: Να ανακληθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, επειδή στάθηκε στο πλάι των αγροτών

«Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
Ελλάδα 30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

