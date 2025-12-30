Πυρά στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Μητσοτάκη και τις αναφορές του στους αγρότες.

«Ο πρωθυπουργός επανήλθε με απειλές. Με τελεσίγραφα και απειλές ειλικρινής διάλογος δεν μπορεί να γίνει», σημειώνει ο κ Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να σταματήσει την απόπειρα εκφοβισμού του αγροτικού κόσμου, να καταδικάσει τις εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών και να αποδείξει ότι έμπρακτα κατανοεί τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Άμεσα να προσέλθει σε έναν έντιμο και ειλικρινή διάλογο, να αλλάξει στάση γιατί η ίδια κρατάει τα κλειδιά αυτής της κρίσης και η ίδια μπορεί να τη λύσει», επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.