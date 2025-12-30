ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
«Πυρά» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη χθεσινή του συνέντευξη τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους»
- Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
- «Η σέξι εμφάνιση... θα πρέπει να εξαιρεθεί» - Σάλος με σχόλιο του Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση
- Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα και κόρη έπαθαν τροφική δηλητηρίαση σε δείπνο και πέθαναν
- Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου
Κριτική στην συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Action 24 ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «δεν περιμέναμε το πνεύμα των εορτών να έχει αγγίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιθέτως ήταν αναμενόμενο ότι όσο οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, τόσο η κυβέρνηση θα προσπαθεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό».
Συνεxίζοντας αναφέρει: «Πάει πολύ, ωστόσο, να ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι κάποιοι αγρότες ‘τραμπουκίζουν’ συναδέλφους τους για να μην προσέλθουν στον στημένο και προσχηματικό ‘διάλογο’ με την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ‘για να μην τρελαθούμε κιόλας’ όπως είπε ο ίδιος, πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους. Και επιπλέον, ας σταματήσει να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τρομακτικές του συνέπειες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και την περιφέρεια συνολικά».
Κλείνοντας υποστηρίζει: «Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ας σταματήσει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και ας αρθεί, μια φορά έστω, στο ύψος των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες…».
- Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
- ΑΑΔΕ: Προσωρινό λουκέτο σε δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες – Ποιες εφαρμογές βγαίνουν εκτός λειτουργίας
- Μεντβέντεφ: Ο Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την επίθεση στον Πούτιν
- «Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»
- Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
- Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της
- Βραζιλία: 37χρονος συμμετείχε σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού και πνίγηκε
- Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις