ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Απίστευτη ταλαιπωρία χθες για χιλιάδες οδηγούς στην εθνική οδό. Η κυβέρνηση αντί να διευκολύνει την κατάσταση κάνει ακριβώς το αντίθετο» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα η στοχοποίηση αγροτών, συνδικαλιστών και όσων μάχονται για το δίκιο τους και ο κοινωνικός αυτοματισμός, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι έχουμε μία επικίνδυνη κυβέρνηση, που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
