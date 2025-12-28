newspaper
Αγρότες: Ανοίγουν μπάρες σε διόδια – Σε ποια σημεία εντοπίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία
Αγρότες: Ανοίγουν μπάρες σε διόδια – Σε ποια σημεία εντοπίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία

Οι αγρότες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα δράσεις στις εθνικές οδούς μετά τη μερική αναστολή των Χριστουγέννων

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους εμφανίζονται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου, ακόμη και μέσα στις γιορτές.

Στη νέα πανελλαδική τους σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων παρά τις προσπάθειες διάσπασης του αγροτικού κινήματος από ορισμένους εκπροσώπους μπλόκων, τις οποίες επιχειρεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση, για να σπάσει το κοινό αγροτικό μέτωπο.

Σήμερα επανήλθαν οι πολύμορφες δράσεις σε μια σειρά από σημεία σε όλη τη χώρα, με συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμους και άνοιγμα των διοδίων.

Δράσεις ανά την Ελλάδα

Στα Μάλγαρα ανοιχτό θα παραμείνει το ρεύμα προς Αθήνα έως και τις 6 το απόγευμα, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην επιστροφή των εκδρομέων.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η παρουσία των αγροτών της Καρδίτσας, που βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και προχώρησαν σε συμβολική δράση στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και ΙΧ κατευθύνθηκαν στα διόδια Σοφάδων, όπου σήκωσαν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία, χωρίς καταβολή διοδίων.

Οι παραγωγοί, έχοντας καλύψει τις κάμερες ελέγχου του σταθμού με σακούλες, σταματούσαν για λίγα δευτερόλεπτα τους οδηγούς προκειμένου να τους ενημερώσουν για τα αιτήματά τους, να συνομιλήσουν μαζί τους και να τους προσφέρουν καφέ, ανταλλάσσοντας ευχές για «καλή χρονιά» και «καλό ταξίδι».

Παρόμοια κίνηση πραγματοποιήθηκε και στα διόδια Μακρυχωρίου, όπου οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες.

αγρότες

Διόδια Μακρυχωρίου

Η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων παρουσιάζει προβλήματα καθώς από τη μία η κίνηση είναι ούτως ή άλλως αυξημένη και από την άλλη σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού γίνονται παρακάμψεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη δημιουργηθεί ουρά περίπου τριών χιλιομέτρων, αφού η κυκλοφορία προς Αθήνα διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα.

Από χθες, οι αγρότες είχαν απομακρύνει τα τρακτέρ τους, ώστε να δοθεί προσωρινά στη χρήση ακόμη μία λωρίδα, η οποία ενεργοποιήθηκε νωρίτερα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Προς το παρόν, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Προβλήματα στη γέφυρα στο Μαρτίνο

Ωστόσο, στο ύψος της γέφυρας στο Μαρτίνο, στο 125ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά, καθώς έχει σχηματιστεί ουρά μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, με τα οχήματα προς Αθήνα να κινούνται υποχρεωτικά σε μία λωρίδα.

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη

Χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στις Εθνικές Οδούς, χωρίς όμως αυτές τις ημέρες να εμποδίζουν τη διέλευση των εκδρομέων ενώ οι αγρότες θα κάνουν συμβολικές δράσεις μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα επιστρέψουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Συμβολικοί αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα σήμερα, ενώ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς. Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από τις 18.00 έως τις 20.00.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»
28.12.25

Αγρότης με δεσμευμένο λογαριασμό: «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ» – H κυβέρνηση «λειτουργεί με πρακτικές Βόρειας Κορέας»

Αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Αγρότης από τα Μάλγαρα είδε τον λογαριασμό του να μηδενίζει αιφνίδια και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η «σκόνη» από τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνει τους αγρότες
27.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» πεισμώνουν τους αγρότες - «Όποιος παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης είναι υπόλογος»

Χοντροκομένη κίνηση διάσπασης των αγροτών με χρώμα… «γαλάζιο» και «δοκιμασμένη συνταγή». Ούτε βήμα πίσω από τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροκτηνοτρόφων που οργανώνουν την απάντησή τους στα μπλόκα, κλιμακώνοντας τις δράσεις και απαντώντας με ξεκάθαρο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη
25.12.25

Γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες και ραντεβού σε νέα πανελλαδική σύσκεψη

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν
24.12.25

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη
24.12.25

«Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους»: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αλύγιστοι οι αγρότες συνεχίζουν για τέταρτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις με την κυβέρνηση που διαπιστώνει την ευρεία κοινωνική στήριξη στα μπλόκα, να καταφεύγει σε εκβιαστικές λογικές και σπασμωδικές κινήσεις, εντείνοντας την προσπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Αγρότες: Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο – Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες
23.12.25

Αναδιατάσσουν τα τρακτέρ για να ανοίξουν δρόμο οι αγρότες - Επιμένει η ΕΛ.ΑΣ. να κρατά κλειστές κεντρικές αρτηρίες

Οι αγρότες επιμένουν ότι εάν η ΕΛ.ΑΣ. ήθελε να διευκολύνει τις μετακινήσεις θα ερχόταν σε επαφή με τα συντονιστικά των μπλόκων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ασφαλείας

Σύνταξη
