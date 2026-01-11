newspaper
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Τσουκαλάς: Ανεπανάληπτη κυβίστηση Μητσοτάκη – Σήμερα θυμήθηκε την αξία του διεθνούς δικαίου
Επικαιρότητα 11 Ιανουαρίου 2026 | 13:53

Τσουκαλάς: Ανεπανάληπτη κυβίστηση Μητσοτάκη – Σήμερα θυμήθηκε την αξία του διεθνούς δικαίου

Πυρά κατά του πρωθυπουργού εκτοξεύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
A
A
«Ο Πρωθυπουργός σήμερα -και αφού προηγουμένως τον «άδειασαν ακόμη και βουλευτές του- επιχείρησε μια ανεπανάληπτη κυβίστηση προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανεκδιήγητη δήλωση του για το διεθνές δίκαιο την προηγούμενη εβδομάδα», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός, «σήμερα στις 11 Ιανουαρίου θυμήθηκε ξανά την αξία του διεθνούς δικαίου, που θεωρούσε ασήμαντο να αναφέρει λίγες μέρες πριν ξεχνώντας και απαξιώνοντας το θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της εξωτερικής μας πολιτικής».

Σε σχέση με την εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που καθιστά υποχρεωτικό τον ορισμό δικάσιμου, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «και σε προηγούμενους κώδικες και νόμους της κυβέρνησης του προβλεπόταν συγκεκριμένη προθεσμία προσδιορισμού δικάσιμου αλλά δεν τηρήθηκε».

«Σημασία έχει η εφαρμογή, και όπου κρίνεται στην πράξη η κυβέρνηση του, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, που υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τη γνωστή αδιαφορία, άγνοια και αναλγησία της, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται ως ο 'πρόθυμος και βολικός εταίρος', κόντρα στα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καιρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις
Επικαιρότητα 08.01.26 Upd: 23:16

Πυρά από την Αντιπολίτευση για αγρότες, Βενεζουέλα και ένοπλες δυνάμεις

Δριμεία επίθεση εφ' όλης της ύλης εξαπέλυσε η Αντιπολίτευση στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
«Λογιστικοί χειρισμοί» 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
Χαμογέλα και Πάλι! 11.01.26

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Σύνταξη
Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
