ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».
Την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με σοφιστείες να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σχετικά με τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα.
Με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επισημαίνει ότι ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Όπως υπογραμμίζει ο Κώστας Τσουκαλας, επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη πως «δεν είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών».
«Το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή», αναφέρεται στην ανακοίνωσή και προσθέτει πως η στάση αυτή θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία, «δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα.
«Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και «ναι μεν αλλά» , γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.
Σημειώνει ότι είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι, γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα.
«Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.
