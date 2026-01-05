Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τη Βενεζουέλα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επιχειρεί να κάνει το «άσπρο μαύρο» για να τη δικαιολογήσει.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ παραβίασαν τη διεθνή νομιμότητα, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην τοποθέτηση της Αθήνας στο ΣΑ του ΟΗΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να χαρακτηρίσει «επικίνδυνους» όσους θέτουν ζήτημα επιλεκτικής υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου από τη μεριά της κυβέρνησης.

«Έχει ενδιαφέρον αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν κάποιοι», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κανείς από την κυβέρνηση «δεν αμφισβήτησε το δεδομένο για τη χώρα μας, της απόλυτης ταύτισής μας με το διεθνές δίκαιο».

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι όταν λες «ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε, υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνεις. Επικίνδυνη δεν ήταν η δήλωση Μητσοτάκη, ούτε η αποστροφή μέσα στη δήλωση. Επικίνδυνοι είναι όσοι προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα με τη δήλωση Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει να κάνουν και κακό στη χώρα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουν κάποιοι την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με μία κυβέρνηση νομίμως εκλεγμένη, με μία συγκεκριμένη επιχείρηση στη Βενεζουέλα και ενός προσώπου, ενός δικτάτορα;».

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης, στη συνέχεια, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα μετά το χθεσινό σφυροκόπημα από τον πρώην πρωθυπουργό στη σκιά της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «όταν πέφτουν τα καθεστώτα δημιουργείται μία θετική συνθήκη, ανοίγουν τα στόματα. Μία από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει γνωστή είναι ποια κόμματα είχαν την οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και οικονομική με το καθεστώς. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα σε μία εδραιωμένη δημοκρατία και ο υπουργός της κ. Παππάς έκανε πήγαινε έλα ταξίδια στο Καράκας. Οι σχέσεις της τότε ελληνικής κυβέρνησης με το καθεστώς ήταν στενότατη. Είχε προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας σχετικά με την παρενόχληση».

«Μιλάει ποιος; Ο κ. Τσίπρας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Ο κ. Τσίπρας δεν βρήκε μία λέξη να πει ότι κάναμε λάθος που στηρίζαμε αυτό το απάνθρωπο καθεστώς», πρόσθεσε.

«Ο Μητσοτάκης έχει δείξει αν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όποιος προσπαθεί να συγκρίνει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με μία επιχείρηση κατά συγκεκριμένου προσώπου, τότε είναι εκτός τόπου και χρόνου. Διαβάστε τι εστί Μαδούρο. Η νηφάλια τοποθέτηση του πρωθυπουργού είναι χρήσιμη για τη χώρα», σημείωσε.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε και πάλι «προσεκτική και σωστή» τη δήλωση Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.