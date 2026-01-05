newspaper
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιανουαρίου 2026 | 13:55

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Spotlight

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Spotlight

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τη Βενεζουέλα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επιχειρεί να κάνει το «άσπρο μαύρο» για να τη δικαιολογήσει.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ παραβίασαν τη διεθνή νομιμότητα, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην τοποθέτηση της Αθήνας στο ΣΑ του ΟΗΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να χαρακτηρίσει «επικίνδυνους» όσους θέτουν ζήτημα επιλεκτικής υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου από τη μεριά της κυβέρνησης.

«Έχει ενδιαφέρον αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν κάποιοι», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κανείς από την κυβέρνηση «δεν αμφισβήτησε το δεδομένο για τη χώρα μας, της απόλυτης ταύτισής μας με το διεθνές δίκαιο».

Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι όταν λες «ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε, υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνεις. Επικίνδυνη δεν ήταν η δήλωση Μητσοτάκη, ούτε η αποστροφή μέσα στη δήλωση. Επικίνδυνοι είναι όσοι προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα με τη δήλωση Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει να κάνουν και κακό στη χώρα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουν κάποιοι την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με μία κυβέρνηση νομίμως εκλεγμένη, με μία συγκεκριμένη επιχείρηση στη Βενεζουέλα και ενός προσώπου, ενός δικτάτορα;».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης, στη συνέχεια, επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα μετά το χθεσινό σφυροκόπημα από τον πρώην πρωθυπουργό στη σκιά της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «όταν πέφτουν τα καθεστώτα δημιουργείται μία θετική συνθήκη, ανοίγουν τα στόματα. Μία από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει γνωστή είναι ποια κόμματα είχαν την οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και οικονομική με το καθεστώς. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα σε μία εδραιωμένη δημοκρατία και ο υπουργός της κ. Παππάς έκανε πήγαινε έλα ταξίδια στο Καράκας. Οι σχέσεις της τότε ελληνικής κυβέρνησης με το καθεστώς ήταν στενότατη. Είχε προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας σχετικά με την παρενόχληση».

«Μιλάει ποιος; Ο κ. Τσίπρας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Ο κ. Τσίπρας δεν βρήκε μία λέξη να πει ότι κάναμε λάθος που στηρίζαμε αυτό το απάνθρωπο καθεστώς», πρόσθεσε.

«Ο Μητσοτάκης έχει δείξει αν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όποιος προσπαθεί να συγκρίνει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με μία επιχείρηση κατά συγκεκριμένου προσώπου, τότε είναι εκτός τόπου και χρόνου. Διαβάστε τι εστί Μαδούρο. Η νηφάλια τοποθέτηση του πρωθυπουργού είναι χρήσιμη για τη χώρα», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ παραβίασαν τη διεθνή νομιμότητα, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στην τοποθέτηση της Αθήνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε και πάλι «προσεκτική και σωστή» τη δήλωση Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική 05.01.26

Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Κέντρο Επιχειρήσεων δημιουργεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - «Θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα» λέει στο «Β» ο Βασίλης Κικίλιας - Η «κοινή πλατφόρμα» με Ενοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνταξη
Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα

Να δικαιολογήσουν τη στάση Μητσοτάκη που αφήνει για... άλλη στιγμή το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα προσπαθούν κυβερνητικές πηγές. Πανηγυρίζει η πτέρυγα του ΛΑΟΣ. Διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ με την αφωνία για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Πώς ακυρώνεται η ρητορική Μητσοτάκη στο Ουκρανικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
