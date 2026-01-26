Κάθετος ο Δουδωνής: Εάν η ΝΔ θέλει συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, αλλά εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό
Ούτε χαραμάδα δεν αφήνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Εάν η ΝΔ επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ας το ξεχάσουν, εμείς δεν τρώμε αυτό το γλυκό, τονίζει χαρακτηριστικά.
Δηκτικός απέναντι στις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντλήσει πολιτική νομιμοποίηση για τις επιλογές της μέσω της στήριξης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εμφανίστηκε ο βουλευτής Επικρατείας του κινήματος, Παναγιώτης Δουδωνής.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του εμφάνισης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι, εάν η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις πολιτικές μέσω ενός κεντρώου παράγοντα όπως το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Όπως σχολίασε σκωπτικά, στη Χαριλάου Τρικούπη «από αυτό το γλυκό δεν τρώμε», απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.
«Θέλετε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Δεν θα το έχετε από τη Δημοκρατική Παράταξη»
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Δουδωνής βγαίνει επιθετικά απέναντι στους σχεδιασμούς του κυβερνώντος κόμματος. Χαρακτηριστικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου – «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών, τις προηγούμενες μέρες, είχε τονίζει πως «όταν θα δείτε την ψήφο μας, θα δείτε ότι τις θετικές διατάξεις τις έχουμε ψηφίσει. Θα δείτε ότι η δομική, σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει θετικές διατάξεις. Αλλά εσείς δεν θέλετε αυτό. Εσείς θέλετε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Ε, λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το έχετε από τη Δημοκρατική Παράταξη».
Ταυτόχρονα, ανέδειξε ότι η λύση για τη χώρα θα έρθει μέσω της Δημοκρατικής Παράταξης. «Όταν παλεύεις για δικαιοσύνη και δημοκρατία απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας, σε παρουσιάζουν ως τρελό. Αλλά μόνο με αυτή την επιμονή θα μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα μια καλύτερη χώρα. Εμείς, η Δημοκρατική Παράταξη», είχε πει.
Σημειώνεται ότι την προοπτική οποιασδήποτε συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία έχει απορρίψει πολλάκις και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, γιατί αυτό δεν συνιστά πολιτική αλλαγή», είχε τονίσει σε συνέντευξη, τονίζοντας πως απευθύνεται στο 75% των πολιτών που, όπως είπε, «δεν περνάνε καλά», και δήλωσε ότι «αν ο ελληνικός λαός με εμπιστευτεί, θα υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή».
