Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Σε υψηλούς τόνους και χωρίς να μασά τα λόγια του ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, απάντησε σε παρέμβασή του στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη που έθεσε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και, μεταξύ άλλων, αναρωτήθηκε αν έχει τα κότσια το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει.

«Στο ερώτημα αν έχουμε τα κότσια, τα κότσια, κύριε Καιρίδη, τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποιίες ούτε καν απαντούσε η Νέα Δημοκρατία για να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη. Τα κότσια τα είχαμε όταν το είπαμε ευθέως αυτό και ο κύριος Στίγκας μας εμήνυσε. Τα κότσια τα έχουμε όταν ζητήσαμε και ζητάμε την άρση της ασυλίας μας. Τα κότσια δεν τα έχετε εσείς όταν δεν κάνετε εκλογές για τις 3 έδρες που έχουν μείνει κενές. Αφήνετε την Βουλή για πρώτη φορά στην ιστορία με 297 βουλευτές και επιπλέον συναριθμείτε βουλευτές προερχόμενους από τους Σπαρτιάτες, με πραγματικό δηλαδή αρχηγό τον Κασιδιάρη – κατά την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου – στη δική σας κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτά είναι κότσια και αυτά δεν τα έχετε» ήταν η αιχμηρή απάντηση του κ. Δουδωνή.

Το Σύνταγμα και οι συνταγματολόγοι

Φράση του κ. Καιρίδη που ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολίασε με φαρμακερή ειρωνεία ήταν και αυτή που αφορούσε το Σύνταγμα και τους συνταγματολόγους.

«Μιας και συζητούμε μια μήνυση του γνωστού αντισημίτη και λάτρη άλλων καθεστώτων κ. Κωνσταντίνου Πλεύρη, έχω να πω τα εξής: Άκουσα κατά τη συζήτηση μιας ένστασης αντισυνταγματικότητας τον κύριο Καιρίδη να λέει ότι το Σύνταγμα είναι πολύ σημαντικό για να το αφήσουμε στους συνταγματολόγους. Η μόνη άλλη άποψη που έχω ακούσει σε σχέση με συνταγματολόγους είναι του κυρίου Πλεύρη και είναι οι Συνταγματάρχες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δουδωνής.

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδωνής, αναφέρθηκε σε ζητήματα θεσμών, άρσης ασυλίας και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Δουδωνής αν και δεν απέφυγε να απαντήσει, όπως προαναφέρθηκε, στον Δημήτρη Καιρίδη για τα κότσια του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, σωστά επισήμανε ότι το επίπεδο του λόγου δεν περιποιεί τιμή στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

«Ρωτήσατε κύριε Καιρίδη αν έχουμε τα κότσια; Ακούστε τρόπο να ξεκινάει η συζήτηση για την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος σαν πέντε επί πέντε σε σχολικό διάλειμμα. ‘Εχεις τα κότσια’;».

«Να επανέλθουμε στη σοβαρότητα»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να επανέλθουμε στη σοβαρότητα της διαδικασίας με πλήρη συναίσθηση του τι συμβαίνει και τι διακυβεύεται. Και αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η ίδια η σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος και το περιεχόμενο και η κανονιστικότητα του Συντάγματος στην Ελλάδα. Μιλάμε για την αναθεώρηση του και καταλαβαίνω ότι κάπως ατύπως και παρεμπιπτόντως ξεκινάει αυτή η συζήτηση από εδώ. Από τις 11 Δεκεμβρίου του 2025, όταν ξεκινήσαμε εμείς τη συζήτηση για την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος, διατυπώθηκε με πλήρη σαφήνεια η πρότασή μας να αναθεωρηθεί το άρθρο 110, το οποίο ορίζει τα της αναθεώρησης, ούτως ώστε να απαιτούνται οι μέγιστες δυνατές συναινέσεις στην αναθεωρητική και μόνο Βουλή. Γιατί; Γιατί ζητάμε πάντα ως συνταγματολόγοι-μετά συγχωρήσεως- και ως πολιτικοί να αλλάζει μια διάταξη; Γιατί έχει παρουσιάσει προβλήματα η εφαρμογή της.

Έθεσε μάλιστα και ένα παράδειγμα.

«Η προτείνουσα Βουλή ως τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 πρότεινε την αλλαγή της διάταξης για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη λογική τότε- η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ- της άμεσης εκλογής στον λαό. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής- ως Κίνημα Αλλαγής τότε-ζητούσαμε την αποσύνδεση από τη διάλυση Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Αναθεωρείται αυτή η διάταξη. Αλλά προτείνεται προς αναθεώρηση αυτή η διάταξη και έρχεται η αναθεωρητική Βουλή και αποφασίζει τι; Κύριε Πρόεδρε, Την εκλογή, -άκουσον άκουσον- Προέδρου της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία. Κομματάρχη εσωκομματικών εκλογών, όχι Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Οι συναινέσεις πρέπει να επιτυγχάνονται στην αναθεωρητική Βουλή»

Και προσέξτε, συνέχισε, «για να απαλύνει τις αλγεινές εντυπώσεις από την πλήρη διαστροφή της πρότασης σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, κλείνει τη συζήτηση της αναθεώρησης του Συντάγματος ο σημερινός και τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι παρά το ότι το αλλάζω και το πάω στη σχετική πλειοψηφία, δέχομαι ως πολιτικά δεσμευτικό ότι θα επιδιώκονται οι μέγιστες δυνατές συναινέσεις. Και ποιες ήταν οι μέγιστες δυνατές συναινέσεις. Ο κ. Τασούλας, εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όταν προτάθηκε για πρόεδρος».

Συνεπώς, ανέφερε, «όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών-και εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πρώτο κόμμα- πρέπει το άρθρο 110 να ορίζει ότι οι συναινέσεις θα επιτυγχάνονται επί της διαμόρφωσης της διάταξης, άρα επί του τρόπου με τον οποίο θα διαμορφωθεί η προς αναθεώρηση διάταξη και θα δεσμεύει ως μέρος της κανονιστικότητας του κειμένου του Συντάγματος. Τόσο απλά. Άρα λοιπόν, οι συναινέσεις και αυτό είναι μια θέση αρχής, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών, πρέπει να επιτυγχάνονται στην αναθεωρητική Βουλή για να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως το 2019. Και επιπλέον αυτό πρέπει να αποτυπωθεί στον Κανονιστικό Χάρτη με την αλλαγή του άρθρου 110».