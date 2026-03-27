newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Ελλάδα 27 Μαρτίου 2026, 08:00

Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Spotlight

Στιγμές μεγάλης αγωνίας και έντασης ζει το νησί της Λέσβου, με τους κτηνοτρόφους του νησιού να δηλώνουν οργισμένοι απέναντι στην ολιγωρία, όπως καταγγέλλουν, Περιφέρειας και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που άφησαν το νησί απροστάτευτο απέναντι στην πιο μεταδοτική από όλες τις ζωονόσους. Μέχρι σήμερα, ο αφθώδης πυρετός έχει δώσει 16 κρούσματα σε σύνολο 80 δειγμάτων.

Την Παρασκευή 27  Μαρτίου αναμένεται στο νησί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας για μια έκτακτη σύσκεψη για το θέμα του αφθώδους πυρετού, με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τους δημάρχους του νησιού και εκπρόσωπους κτηνοτροφικών συλλόγων.

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, πληροφορίες στο νησί ήθελαν την επίσκεψη του υπουργού στη Λέσβο να μην θεωρείται δεδομένη, μπροστά στον φόβο των αντιδράσεων κτηνοτρόφων αλλά και μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας, ειδικά μετά το επεισόδιο φυγάδευσης του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα πριν από λίγες μέρες.

Σε επικοινωνία που είχε το in με το γραφείο του υπουργού, μας απάντησαν πως η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στις 11:00 έξω από το κτίριο της Περιφέρειας.  Στη συγκέντρωση το παρών θα δώσουν ακόμα το Εργατικό Κέντρο Λέσβου, το οποίο έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί του νησιού, σύλλογοι συνεταιρισμών γυναικών, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κ.α. Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι μεγάλη.

Η κατάσταση στην Πελόπη – η περιοχή όπου εντοπίζονται τα κρούσματα- είναι ήδη τεταμένη. Την Πέμπτη, οι κάτοικοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία απαιτώντας να ενημερωθούν για τις θανατώσεις των ζώων αλλά και για τον τρόπο που θα στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι που χάνουν τα ζώα τους.

Ο κτηνοτρόφος Αποστόλης Λ. έχει 350 πρόβατα στην περιοχή της Αχλαδερής σε πολύ κοντινή απόσταση από την Πελόπη όπου εντοπίζονται μέχρι στιγμής τα 16 κρούσματα αφθώδους πυρετού

«Φοβάμαι μην κολλήσουν, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ»

«Από τη μέρα που μάθαμε για το πρώτο κρούσμα στην Πελόπη, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τα ζώα μου βρίσκονται στα 4 χιλιόμετρα από το πρώτο κρούσμα. Οσοι χάνουν τα ζώα τους είναι γνωστοί μας, φίλοι μας, συγγενείς μας, έχουμε πάει μαζί σχολείο» περιγράφει στο in o Αποστόλης Λ., κτηνοτρόφος στην περιοχή του Μανταμάδου.

Ο 30χρονος κτηνοτρόφος έχει μία εκτροφή με 350 αιγοπρόβατα στην περιοχή Αχλαδερή στον δήμο Μανταμάδου και άλλη μία με 100 βοοειδή στην περιοχή Σαρακίνα στον ίδιο δήμο.

«Σήμερα έσφαξαν άλλα δύο κοπάδια. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Εγώ έχω τρία μωρά παιδιά. Είχα 130 αρνιά να δώσω το Πάσχα για σφάξιμο. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο» συνεχίζει περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ζει ο κτηνοτροφικός κόσμος του νησιού.

Οπως άλλωστε σημειώνει «οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου στηρίζουμε μια μεγάλη αλυσίδα: σφαγεία, τυροκομεία, την εμπορική αγορά, τις νταλίκες που μεταφέρουν τα προϊόντα».

Οσο για τη διαχείριση της κατάστασης, ο 30χρονος κτηνοτρόφος λέει πως δέκα μέρες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, τα μέτρα βιοασφαλείας είναι ακόμα ελλιπή.

«Στον Μανταμάδο γεμίζουμε με απολυμαντικό την τάφρο με χρήματα δικά μας, από το ταμείο της Ομάδας Αναβίωσης Πανηγυριών Μανταμάδου» μας λέει ο ίδιος.

Ο νεαρός κτηνοτρόφος αναφέρει επίσης την πίεση που ασκείται στους κτηνοτρόφους από βουλευτές και τοπικούς παράγοντες στο νησί να μην συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με τη δικαιολογία ότι…. διασπείρουν τον ιό.

Δεν είναι ο μοναδικός που μας το είπε στο πλαίσιο αυτού του ρεπορτάζ.

Ο 30 χρονος λέει πως από τα πρόβατα του και τα ζώα του εξαρτάται όλη του η οικογένεια. Ο ίδιος είναι πατέρας τριών παιδιών

Η κρίσιμη ζώνη των 10 χιλιομέτρων και ο φόβος για κυκλοφορία του ιού επί εβδομάδες

Στη Λέσβο βρίσκεται από την 25η Μαρτίου, κτηνιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUVET) με τους ειδικούς να πραγματοποιούν αυτοψίες σε διάφορα σημεία και εκτροφές του νησιού, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε γνωμοδότηση για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Ηδη, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, οι τρεις κτηνίατροι από Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σλοβενία, έκαναν μια πρώτη ενημέρωση στον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους του νησιού για τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τον αφθώδη πυρετό, για τον εμβολιασμό αλλά και τι συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Κύπρος.

Η κτηνιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μια πρώτη ενημέρωση στον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους του νησιού | φωτογραφία: stonisi.gr

Τα πρώτα συμπεράσματα του κλιμακίου θα παρουσιαστούν σε σύσκεψη σήμερα το μεσημέρι.

Σε κάθε περίπτωση, η «ζώνη προστασίας» των 3 χιλιομέτρων, ζώνη με 170 εκτροφές και 3.500 περίπου αιγοπρόβατα, θεωρείται ήδη μολυσμένη.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό του ΥΠΑΑΤ, Χρήστο Κέλλα, ο οποίος μίλησε στο in, το μεγάλο βάρος των δειγματοληψιών πέφτει τώρα στη «ζώνη επιτήρησης» των 10 χιλιομέτρων.

Η συγκεκριμένη ζώνη στην οποία εκτρέφονται 23.500 αιγοπρόβατα και 800 περίπου βοοειδή είναι ο νευραλγικός παράγοντας, το πιο κρίσιμο σημείο για τη διαχείριση της νόσου στο νησί.

Από τη μία, η επιλογή του stamping- out (εκρίζωση) στη ζώνη των 3 χιλιομέτρων και πολύ πιθανόν και στη ζώνη 10 χιλιομέτρων – αν «δώσει» κρούσματα και αυτή η ζώνη- είναι ένας βαρύς φόρος ζωικού κεφαλαίου για το νησί.

Από την άλλη, η επιλογή του εμβολιασμού, είτε στοχευμένα, σε μικρότερες, συγκεκριμένες ζώνες, είτε μαζικά, αν τα κρούσματα έχουν «απλωθεί» σε μεγάλο εύρος, θα αλλάξει τα δεδομένα και θα χαρακτηρίσει για ένα διάστημα τη Λέσβο «ενδημική» περιοχή στον αφθώδη πυρετό, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για τη διακίνηση των τυροκομικών Π.Ο.Π προϊόντων (φέτα, λαδοτύρι, κασέρι).

Κατά τους ειδικούς πάντως και σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, η δραστική μέθοδος του stamping-out απαιτεί ακαριαία αντανακλαστικά. Δηλαδή, το stamping-out θα έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί στη ζώνη των 3 χιλιομέτρων και όχι να συζητάμε μαζική θανάτωση στη ζώνη των 10 χιλιομέτρων, από την οποία μόλις ξεκινήσαμε να παίρνουμε δείγματα.

Οπως είπε ο κ. Κέλλας στο in, ανάμεσα στα τεστ που βγαίνουν θετικά είναι και τεστ αντισωμάτων (εκτός από αντιγόνων), γεγονός που σύμφωνα με τον υφυπουργό σημαίνει ότι ο ιός πηγαίνει τουλάχιστον 10- 15 μέρες πίσω από την καταγραφή του πρώτου κρούσματος.

Ο νεαρός κτηνοτρόφος από τον Μανταμάδο έχει και εκτροφή βοοειδών εκτός απο αιγοπρόβατα. Στη Λέσβο τα ζώα σε μεγάλο βαθμό βόσκουν ελέυθερα στη φύση

Σύμφωνα με τη Βασιλική Ζαφειροπούλου, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), το ότι ανιχνεύονται αντισώματα στον ιό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. «Φαίνεται πως υπάρχει ένα παράθυρο χρόνου όπου το νόσημα κυκλοφορούσε χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Το πρόβλημα με αυτήν την επιζωοτία είναι πως τα αιγοπρόβατα δεν εμφανίζουν έντονα κλινικά συμπτώματα και έτσι οι κτηνοτρόφοι δεν το αντιλαμβάνονται έγκαιρα».

Σύμφωνα με την κ. Ζαφειροπούλου είναι απαραίτητη η αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση για να ξετυλιχθεί το νήμα της πορείας του ιού στο νησί.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους βέβαια, τα κρούσματα μπορεί να πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω στον χρόνο.

«Κτηνοτρόφοι αναφέρουν πως έβλεπαν τις αγελάδες τους νωθρές ακόμα και έναν και δύο μήνες πριν. Το απέδιδαν στις πολυήμερες βροχές που είχαμε στη Λέσβο και στη λασπουριά που είχε δημιουργηθεί σε πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές ζώνες» λέει στο in o Στρατής Κόμβος, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, ο οποίος εκπροσωπεί ενεργά τους κτηνοτρόφους του νησιού.

Ο τρόπος που βρέθηκε το πρώτο κρούσμα είναι ενδεικτικός των αργών αντανακλαστικών και της ελλιπούς επιτήρησης που υπήρχε στο νησί.

Ο κτηνοτρόφος στην Πελόπη που πρώτος είδε τα ζώα του να θανατώνονται κάλεσε ιδιώτη κτηνίατρο λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε μια αγελάδα στη γέννα. Ο κτηνίατρος που επισκέφθηκε το κοπάδι, παρατήρησε κάποιες νωθρές και με θολό μάτι αγελάδες και κατάλαβε πως τα ζώα πάσχουν από κάποιο νόσημα. Η διαπίστωση έγινε τυχαία.

Υπενθυμίζεται πως ο ιός μεταδίδεται με αστραπιαία ταχύτητα, μέσω αέρα, οχημάτων ακόμα και ρουχισμού.

Μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα η απολυμαντική τάφρος στον Μανταμάδο γέμιζε με έξοδα τοπικού συλλόγου

Προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν

Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου λέει πως η οργή των κτηνοτρόφων και της τοπικής κοινωνίας, ξεχειλίζουν.

«Και η Περιφέρεια και το υπουργείο είναι υπαίτιοι για όσα συμβαίνουν στη Λέσβο και όσα την απειλούν. Δεν υπήρξαν μέτρα πρόληψης, δεν υπήρξε ενημέρωση στους κτηνοτρόφους, οι επισκέπτες από Τουρκία δεν περνούσαν απο κανέναν σταθμό απολύμανσης, ο ιός δούλευε χωρίς να το ξέρουμε» περιγράφει ο κ. Κόμβος.

Ο ίδιος κάνει λόγο για ένα θλιβερό τένις ευθυνών ανάμεσα σε Περιφέρεια και υπουργείο, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούσαν καιρό πριν για την απειλή του αφθώδους πυρετού στα απέναντι παράλια, σε απόσταση αναπνοής.

Ο κ. Κόμβος περιγράφει πως εξελίχθηκαν τα γεγονότα: «Είχαμε στείλει επιστολή πριν από περίπου δύο μήνες στην Περιφέρεια, ζητώντας τη λήψη μέτρων. Ζητούσαμε να χορηγηθούν δωρεάν απολυμαντικά για τις τάφρους απολύμανσης. Μας απαντούσαν πως το ΥΠΑΑΤ δεν τα δίνει. Το γύρισαν πάλι στην ατομική ευθύνη των κτηνοτρόφων. Η Λέσβος την έχει πατήσει πολλές φορές με ζωονόσους. Ετσι, το νησί έχει τάφρους. Μόνο που αυτή τη φορά γεμίζουν με απολυμαντικά κατόπιν εορτής».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26

Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Σύνταξη
Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Ελλάδα 26.03.26

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Πώς περιγράφει τη δολοφονία του Κλεομένη ο 19χρονος που ήταν μαζί του
Ελλάδα 26.03.26

Για τη διαδρομή που ακολούθησαν από τις Συκιές μέχρι την Καλαμαριά και τη γνωριμία του Κλεομένη με τον καθ'ομολογία δράστη μίλησε ο 19χρονος στην απολογία του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Κόσμος 27.03.26

Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Σύνταξη
Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο Τραμπ αναστέλλει έως τις 6 Απριλίου τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27.03.26

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

Ηλίας Γεωργάκης
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Σύνταξη
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο