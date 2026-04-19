Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση που κάλεσαν κτηνοτρόφοι στον Μεσότοπο, στη Λέσβο, με πρωτοβουλία του τοπικού συνεταιρισμού και ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Ζώντας σε ένα εκ των μεγάλων κτηνοτροφικών χωριών του νησιού, με περισσότερα από 30.000 αιγοπρόβατα και περισσότερους από 150 εκτροφείς, έστησαν μπλόκο στα όρια της κοινότητας.

Όχι σε ελέγχους και θανατώσεις λένε οι κτηνοτρόφοι

Με απόφαση της συνέλευσης και των κατοίκων του χωριού δεν θα γίνονται δεκτοί κτηνιατρικοί έλεγχοι στα κοπάδια, ούτε σφαγές ζώων που διαπιστώθηκαν θετικά στον αφθώδη πυρετό. Όπως τόνισαν, δεν πρόκειται να επιτρέψουν παρεμβάσεις αυτού του τύπου, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Μοναδικό αίτημά τους, η εφαρμογή καθολικού προγράμματος εμβολιασμού σε όλα τα αιγοπρόβατα της περιοχής και όλης της Λέσβου.

«Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας, δεν δεχόμαστε τον αφανισμό μας. Τα πρόβατα μας είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, είναι η ψυχή μας», είπε, μιλώντας προς τους κτηνοτρόφους Ο γενικός διευθυντής του αγροτικού συνεταιρισμού Μεσοτόπου, Μανώλης Κωνσταντιδέλλης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και προσέθεσε: «Δεν μπορούμε να αντέξουμε να βλέπουμε χωριανούς μας, 40χρονους και 50χρονους να κλαίνε και να μην μπορούν να αντέξουν το πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα. Αν ζήσουμε εμείς θα ζήσουμε όλοι. Αν πεθάνουμε εμείς και τα ζώα μας θα πεθάνουμε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Το κακό θα σταματήσει σήμερα εδώ».

Μετά το τέλος της συνέλευσης, στήθηκε μπλόκο στην είσοδο του χωριού, το οποίο και θα παραμείνει ενεργό όλο το 24ωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παράδειγμα του Μεσοτόπου αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα χωριά κυρίως της δυτικής Λέσβου, κλείνοντας και αυτά την είσοδο τους σε «κτηνιάτρους και σφαγείς».

Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σε 43 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 συνολικά εκτροφές της Λέσβου το διάστημα 15 Μαρτίου έως 17 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μέχρι τώρα έχουν εξεταστεί συνολικά 426 εκτροφές, εκ των οποίων 337 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές.

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή (17/04) έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο.

Η εξέλιξη του αφθώδους πυρετού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης τίθενται στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στις 14:00, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.