Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 12:01
Τριήμερο κύμα ψύχους σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού - Πού θα χιονίσει
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Πολιτική Γραμματεία 11 Ιανουαρίου 2026 | 15:34

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι: «Στο σημερινό του μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Διεθνές Δίκαιο!».

«Χρειάζονται καθαρές κουβέντες κ. Μητσοτάκη»

Ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε ότι: «Αφού εξέθεσε και απομόνωσε επικίνδυνα τη χώρα με τη δήλωσή του την ημέρα της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της απαγωγής Μαδούρο, τώρα προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο.

Ακόμα και σήμερα όμως, ο πρωθυπουργός φάσκει και αντιφάσκει επικίνδυνα. Από τη μία δηλώνει πως το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό, αλλά δεν τολμάει να καταδικάσει τις επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ.

Χρειάζονται καθαρές κουβέντες κ. Μητσοτάκη.

Είστε με το Διεθνές Δίκαιο ή με το «δίκαιο» του ισχυρού, που τσαλαπατά το πρώτο;

Δεν είναι αλά καρτ η απαίτηση τήρησης του Διεθνούς Δικαίου. Οφείλει να είναι καθημερινά κορωνίδα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας.

Είναι επικίνδυνη για την χώρα η ανευθυνότητα της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και Διεθνούς Δικαίου».

Η ανάρτηση Φάμελλου:

Φάμελλος: Ούτε μία λέξη για τους αγρότες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός δεν έκανε ούτε μία αναφορά στους αγρότες.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες, σαράντα μέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων και δυο μέρες πριν τη συνάντηση μαζί τους.

Ούτε για την έγκριση από την κυβέρνησή του της συμφωνίας Mercosur.

Υπάρχει πιο τρανταχτή απόδειξη της αδιαφορίας του, αλλά και του προσχηματικού χαρακτήρα του ‘διαλόγου’ με τον αγροτικό κόσμο;

Το μόνο που απέδειξε ξανά με το σημερινό του μήνυμα, είναι ότι είναι επικίνδυνος», τόνισε.

Στεγαστική κρίση: Τα τρία κρίσιμα «μέτωπα»

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία
Κοζάνη 10.01.26

«Οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η ΝΔ πορεύτηκε χωρίς σχέδιο, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
Πέθανε η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και θεωρητικός του φεμινισμού, Ελένη Βαρίκα
Στο Παρίσι 11.01.26

Η καθηγήτρια Πολιτικής Θεωρίας και Σπουδών Φύλου στο Πανεπιστήμιο Paris 8/Saint-Denis, Ελένη Βαρίκα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Υπήρξε πρωτοπόρος θεωρητικός του φεμινισμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Αστέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Σιωπή και αδράνεια για τη Γροιλανδία προκαλούν ανησυχία μεταξύ των συμμαχών
Financial Times 11.01.26

Το ΝΑΤΟ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποια δήλωση καταδίκης των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία ή έστω επιβεβαίωσης της εδαφικής κυριαρχίας του νησιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνελήφθησαν 3 οδηγοί μηχανών που έκαναν σούζες και κόντρες – Ανέβαζαν βίντεο στα social media
Ελλάδα 11.01.26

Η Τροχαία εντόπισε τους 3 οδηγούς χθες το βράδυ να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες μετά από διαδικτυακό κάλεσμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής

Σύνταξη
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως ενώνει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση! Σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του (pic)
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Μετά το πέρασμά του από την Τζένοα τη σεζόν 2004-05 ο Μάριο Μπαλοτέλι επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους για χάρη της Αλ Ετιφάκ, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύνταξη
«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες
«Πονάμε» 11.01.26

«Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
«Put her in a bikini»: Η εξάπλωση της σεξιστικής τάσης του Grok που γδύνει γυναίκες και κορίτσια
«βάλ' της μπικίνι» 11.01.26

Η τάση «βάλ’ της μπικίνι» στο Grok κλιμακώθηκε ταχύτατα σε εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα ψηφιακής απογύμνωσης γυναικών σε φωτογραφίες, προκαλώντας τρόμο και βαθιά ανασφάλεια σε όσες στοχοποιήθηκαν.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Φιορεντίνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Μίλαν για την 20η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Απολύτως προβλέψιμη τραγωδία»: Οργή στα late-night των ΗΠΑ για τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά της ICE
Μινεάπολη 11.01.26

Οι κορυφαίοι παρουσιαστές των late-night εκπομπών στις ΗΠΑ άφησαν τη σάτιρα και μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη από πυρά της ICE, ζητώντας λογοδοσία και καταγγέλλοντας την κυβερνητική αφήγηση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πεθαίνοντας στο χωράφι: Ρεκόρ αγροτικών δυστυχημάτων το 2025 – Συγκλονιστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ
Αγροτικές εκατόμβες 11.01.26

Πάνω από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή σε αγροτικές εργασίες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ το 2025 σημειώθηκαν 48 εργατικά δυστυχήματα στον πρωτογενή τομέα. Αποκλειστικά στοιχεία από την ΟΣΕΤΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Πόρτσμουθ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτσμουθ – Άρσεναλ για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Χρέος μας να παίζουμε καλό μπάσκετ»
Μπάσκετ 11.01.26

Ικανοποιημένος με την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι είναι χρέος της ομάδας προς στον κόσμο της το να παίζει καλό μπάσκετ.

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
