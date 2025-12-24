«Έχω πει πολλές φορές ότι ο αγώνας των αγροτών είναι ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Γιατί το βασικό που εμείς ακούμε είναι μια αγωνία για το αν θα υπάρχει επόμενη μέρα», υπογραμμίζει, σε σημερινή του δουλειά για τους αγρότες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Οι αγρότες και οι αγρότες της χώρας μας αυτό ακριβώς θέλουν, δεν μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους, να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, που να φτάνουν στις καταναλωτές με ικανοποιητικές τιμές», σημειώνει ο Σ. Φάμελλος.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει: «Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια αδιαλλαξία, για να μην πω και έναν εμπαιγμό απέναντι στους αγρότες. Δεν απαντά στα βασικά προβλήματα, που είναι το κόστος παραγωγής, που είναι η αποκατάσταση των κοπαδιών από την ευλογία, που είναι η κάθαρση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, δημιουργεί προβλήματα και στην κινητοποίησή τους, εισάγοντας έναν κοινωνικό αυτοματισμό ακόμα και στη διαχείριση των εθνικών οδών», τονίζει, ενώ καλεί την κυβέρνηση «να σοβαρευτεί».

«Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με τη δική της ευθύνη, που αμφισβητούν την επόμενη μέρα», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει: «Και επειδή είναι μέρες γιορτών, που ενώνουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, μέσα σε μια μεγάλη αγκαλιά χρειαζόμαστε μια κοινωνία να προοδεύει. Φτάνουν πια τα προβλήματα, φτάνουν πια οι εντάσεις, φτάνουν οι ανισότητες και η φτώχεια. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη Ελλάδα, μια προοδευτική Ελλάδα».