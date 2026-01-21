Φάμελλος: Ντροπή και προσβολή η απουσία του πρωθυπουργού στη Βουλή – Πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατηγορώντας τον για την απουσία του από τη συζήτηση στην Βουλή για την σύσταση εθνικής διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

«Είναι ντροπή και προσβολή η απουσία σήμερα του πρωθυπουργού από τη συζήτηση της δικής του πρότασης για την επιτροπή για τον αγροτικό τομέα. Και ενώ ο ίδιος επέλεξε τον προγραμματισμό της συνεδρίασης. Είναι μία ευθεία απαξίωση της Βουλής. Επιλογή που αποδεικνύει την ανεπάρκειά του να υπηρετήσει ένα τόσο σημαντικό θεσμό. Δεν λογαριάζει, δεν σέβεται τη Βουλή. Και δεν αντέχει μία ακόμα συζήτηση για τις ευθύνες του» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Απέδωσε την πρόταση του πρωθυπουργού για την σύσταση της επιτροπής στην πρόθεση του να καλύψει τις ευθύνες του με μία επιτροπή περιορισμένου χρόνου και ευθύνης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, για να προσθέσει ότι «απέναντι στην πολυεπίπεδη κρίση, η πρόταση της κυβέρνησης είναι μια διακομματική επιτροπή μικρής διάρκειας. Μια επιτροπή που δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, λόγω ακριβώς του πρόσκαιρου και περιορισμένου ρόλου της».

Υποστήριξε ότι η πρόταση για επιτροπή έχει ήδη ναρκοθετηθεί από τις ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης και εξήγησε: «Μας καλείτε σε μία επιτροπή ενώ ήδη έχετε μειώσει τον προϋπολογισμό για την αγροτική ανάπτυξη κατά 241 εκατομμύρια το 2026 σε σχέση με το 2025, ενώ οι ανάγκες αποδεδειγμένα είναι αυξημένες.

Μας καλείτε να μιλήσουμε για τον αγροτικό τομέα ενώ με αντίθεση όλης της αντιπολίτευσης βιαστήκατε να μεταφέρετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία). Στην ΑΑΔΕ η οποία τα τελευταία έξι χρόνια, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί το πάρτι που γινόταν με τις Πόρσε και τις Φεράρι και τα τζόκερ.

Μας καλείτε σε μία επιτροπή ενώ στην εξεταστική κάνετε ό,τι μπορείτε για να καλύψετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συνεχίζετε να παρέχετε προστασία σε όλα τα εμπλεκόμενα και ερευνώμενα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πρόσωπα. Και όλα αυτά, ενώ επιχειρείτε να περάσετε κάτω από τα ραντάρ τη συμφωνία Mercosur που υποθηκεύει τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το ξεκαθαρίζει, εκφράζει τη διαφωνία του στη Mercosur, όπως κατέληξε». Ζήτησε ξανά να έλθει η συμφωνία Mercosur στο ελληνικό Κοινοβούλιο για να καταλάβουν όλοι πλέον τελικά, ποιον υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση.

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατέθεσε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ενός μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και εξήγησε: «Αυτό το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής πρέπει να λειτουργεί υπό την αιγίδα της Βουλής, και όχι της εκάστοτε κυβέρνησης, με συμμετοχή:

– των πολιτικών κομμάτων,

– των αγροτών/παραγωγών και των συνεταιριστικών τους φορέων,

– της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκής και ΓΕΩΤΕΕ, και

– εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης.

Ένα τέτοιο όργανο μπορεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός διαλόγου, στρατηγικού σχεδιασμού και τεκμηριωμένης χάραξης και παρακολούθησης της πολιτικής, με στόχο:

– τη διαμόρφωση εθνικής αγροτικής στρατηγικής και κλαδικών πολιτικών,

– την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ και του Εθνικού Σχεδίου εφαρμογής της,

– την αντιμετώπιση κρίσεων (κόστος παραγωγής, κλιματική αλλαγή, ζωονόσοι),

– τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και των ελληνικών προϊόντων,

– την αναζωογόνηση της υπαίθρου και της αναστροφής της δημογραφικής εγκατάλειψης, και

– τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών.

Σε άλλο σημείο, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: «Η επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και η υπέρβαση της κρίσης στον πρωτογενή τομέα απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί το συντομότερο εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο. Και να προχωρήσει η κάθαρση στα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας την επίθεση είπε προς την κυβέρνηση ότι «υποκριτικά μιλάτε για συναίνεση. Συναίνεση στις δικές σας ευθύνες ζητάτε; Τα προβλήματα δεν προέκυψαν σήμερα. Είναι το αποτέλεσμα της επιζήμιας πολιτικής σας. Επιλέξατε να εγκαταλείψετε τον πρωτογενή τομέα για να κερδίσουν τα καρτέλ. Και να εφαρμόσετε ένα νέο σχέδιο τσιφλικοποίησης της αγροτικής γης. H Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει αγροτικό νεοφιλελευθερισμό με συγκέντρωση γης και ενισχύσεων σε λίγους, ξεκλήρισμα των μικρών και μεσαίων παραγωγών, εγκατάλειψη της υπαίθρου και ερήμωση των χωριών μας. Εμείς δεν θα συμβιβαστούμε με την Ελλάδα της εγκατάλειψης και της εξάρτησης».

Κλείνοντας υποστήριξε: «Το σχέδιό σας χρεοκόπησε κύριε Μητσοτάκη.

Το θέμα είναι προλάβουμε τη νέα βαθιά χρεοκοπία της πατρίδας μας. Εμείς αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε με τους αγρότες. Και με την κοινωνία».