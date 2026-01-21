Ανδρουλάκης: Καμία μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχετε καταπιεί την «Ομάδα Αλήθειας»

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με ομιλία του στη Βουλή.

Νωρίτερα, υπήρξε ενόχληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική σπουδή να διαμορφωθεί κοινοβουλευτική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο, που θα εξετάσει στο σύνολό του το αγροτικό ζήτημα, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε εκτεταμένα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «προσχηματικό διάλογο» τον οποίο το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει.

«Μόνο με εθνικό σχέδιο, μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική μας βάση και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στις δύσκολες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει «τον προσχηματικό διάλογο» και προτείνει «διάλογο ουσίας και αποτελέσματος για τους παραγωγούς της χώρας».

Να σημειωθεί ότι ακολούθησε έντονος διάλογος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Χατζηδάκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση συνολικά ότι «καλύπτει το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου.

«Θέλετε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κλέβει;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στην τοποθέτηση του Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση της ΝΔ», ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η διαφθορά είστε εσείς. Αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλετε? Πού κλέβει? Κακώς τον θέλετε! Εμείς δεν θέλουμε αυτόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε.

«Θα είμαστε στην Διακομματική για να χαλάσουμε το πάρτι συγκάλυψης της ΝΔ»

Στη συνέχεια, διέψευσε τον υπουργό, ο οποίος είπε ότι ο Ούγγρος επίτροπος, τον οποίο επικαλέστηκε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε σε ερώτηση ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως αν εφαρμοστεί σχέδιο εμβολιασμού, τα γαλακτομικά προϊόντα θα υπόκεινται σε μέτρα, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας.

«Η Επιτροπή είπε κάντε τοπικούς εμβολιασμούς, σήμερα, λέτε ότι απαγορεύει το εμβόλιο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να είμαστε λαϊκιστές και σκοταδιστές;», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ απαντώντας και στην αιχμή Χατζηδάκη, που προέτρεψε τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει τον ορό της αλήθειας, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Εγώ προτείνω να κάνουμε και εγώ και εσείς τον ορό της αλήθειας, που αναφέρατε, για να απαντήσουμε: θα είναι χαρούμενος ένας πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κι ένας της ΝΔ όταν η Ελλάδα θα είναι η εξαίρευση της Ευρώπης;».

Για να προσθέσει με έμφαση: «Άλλωστε, έχουμε κι άλλο ένα κοινό εμείς οι δύο: το Predator, που μας παρακολουθούσε και τους δύο – με τη διαφορά ότι εγώ πήγα στη Δικαιοσύνη, ενώ εσείς κάτσατε στα αυγά σας».

Τέλος, στην ερώτηση Χατζηδάκη για το αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συμμετάσχει στην Διακομματική Επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως «το ΠΑΣΟΚ, όπως συμμετείχε μαζί με τα άλλα κόμματα και στην Εξεταστική, ενώ είχε προτείνει Προανακριτική, θα είναι στην Διακομματική, παρότι διαφωνεί, για να χαλάσει το πάρτι της συγκάλυψης της ΝΔ».

