Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου.
Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου βρέθηκε το in. Την έναρξη θα κηρύξει με ομιλία ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Το Μανιφέστο» του Μπ. Μπρεχτ, μία ποιητική απόδοση του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ενγκελς.
Αύριο, Πέμπτη, οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ θα συνεχιστούν στην έδρα της Κ.Ε. του κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της Κ.Ε. προς τους αντιπροσώπους από τον Δημήτρη Κουτσούμπα στις 09:00.
Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.
