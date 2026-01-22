ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

Τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας «ήταν, για μια ακόμη φορά, τα αποτελέσματα της κρατικής κυβερνητικής πολιτικής», σημειώνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

«Δύο νεκροί άνθρωποι, πλημμυρισμένα σπίτια, αυτοκίνητα, σχολεία και σταθμοί μέσων μεταφοράς, δρόμοι που μετατράπηκαν σε χειμάρρους, υπερχείλιση ρεμάτων, ήταν, για μια ακόμη φορά, τα αποτελέσματα, όχι ενός αναμενόμενου για την εποχή καιρικού φαινομένου, αλλά της κρατικής και κυβερνητικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία του λαού ως ‘κόστος’ και περιορίζεται στο κλείσιμο των σχολείων, σε μηνύματα 112 και συστάσεις ‘ατομικής ευθύνης’», τονίζει χαρακτηριστικά ο Περισσός.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι «σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην Ανατολική Αττική, τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν αποτέλεσμα και των πρόσφατων πυρκαγιών και της ανυπαρξίας των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων».

«Οι καταστροφές στην ‘Αθηναϊκή Ριβιέρα’ ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη ‘Αθηναϊκή Ριβιέρα’, και τα νότια προάστια της Αττικής», υπογραμμίζει, «είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους και του σημερινού δρόμου ανάπτυξης, που έχει στο επίκεντρό του τα κέρδη», ενώ προσθέτει πως «δίπλα στο ‘μεγαλύτερο εργοτάξιο της Ευρώπης’, την εμβληματική επένδυση και την υπερσύγχρονη πόλη των πλουσίων στο Ελληνικό, ολόκληρες συνοικίες θάβονται κάτω από τόνους λάσπης και άνθρωποι κινδυνεύουν και χάνουν τη ζωή τους».

Αντίστοιχα, σημειώνει, «στο Θριάσιο (Μάνδρα, Ασπρόπυργος κλπ) οι κάτοικοι ζουν με το μόνιμο άγχος της πλημμύρας, την ώρα που όλη η περιοχή παραδίδεται στα αμερικανικά μονοπώλια για τις πολυδιαφημισμένες επενδύσεις τους».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει πως «ολαός δεν πρέπει να παραπλανηθεί από το γνωστό ‘πινγκ-πονγκ’ των ευθυνών μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής διοίκησης, ούτε, πολύ περισσότερο, να συμβιβαστεί με την άποψη ότι όλα αυτά είναι περίπου μοιραίο να συμβαίνουν ‘εξαιτίας της κλιματικής κρίσης’, τη στιγμή, μάλιστα, που ήταν από πριν γνωστό ότι τα ποτάμια της Αττικής ήταν ήδη σε οριακή κατάσταση υπερχείλισης, εξαιτίας της ανεπάρκειας των υποδομών», ενώ επισημαίνει πως «τέτοιες απόψεις στόχο έχουν να κρύψουν τις πραγματικές αιτίες και τους υπευθύνους και κυρίως να συσκοτίσουν ότι σήμερα είναι απολύτως εφικτό να εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές προκειμένου να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και η λαϊκή περιουσία».

«Εδώ και τώρα να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού», καταλήγει ο Περισσός.