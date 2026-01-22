Πολιτική αντιπαράθεση για την κακοκαιρία: «Η κυβέρνηση έχει αποτύχει»

Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με την υφυπουργό Εργασίας με αφορμή την κακοκαιρία, που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους στην Αττική σε χείμαρρους.

Οι καταστροφές από την καταιγίδα που φάνηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, έφεραν στην επιφάνεια για ακόμη μια φορά το ζήτημα υποδομών, με την υφυπουργό Εργασίας να υποστηρίζει ότι «δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μαγικό ραβδί και να τα αλλάξουμε όλα».

«Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μαγικό ραβδί» λέει η Ευθυμίου

«Το γεγονός ότι θρηνούμε δύο ανθρώπους, προφανώς είναι πάρα πολύ δυσάρεστο από μόνο του», σημειώνει η Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega.

«Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο πράγματα για μένα πολύ βασικά. Αναδεικνύονται για ακόμα μία φορά οι χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν. Δηλαδή όταν χτίζουμε στα ρέματα, προφανώς είναι μία παθογένεια η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. (…) Το άλλο ζήτημα είναι το κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο της πρόληψης. Τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν προφανώς ήταν σημαντικά για να μπορέσει να γίνει αποσυμφόρηση, να μην κυκλοφορεί κόσμος».

Όπως λέει η ίδια: «Είναι όλες αυτές οι διαχρονικές παθογένειες, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μαγικό ραβδί και να τα αλλάξουμε όλα. Θα μου πείτε κυβερνάτε έξι χρόνια. Θα σας πω όμως ότι έχουμε κάνει πράγματα».

«Υπάρχει ζήτημα υποδομών στη χώρα» λέει η Αποστολάκη

Από την πλευρά της, η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει:

«Δύο συνάνθρωποί μας χάσανε τη ζωή τους και αυτό νομίζω είναι το πιο δραματικό, το συγκλονιστικό».

«Ασφαλώς εδώ υπάρχει ένα ζήτημα υποδομών στη χώρα, το οποίο υπενθυμίζεται στους πολίτες με έναν τρόπο τραγικό και συχνά επικίνδυνο. Δεν είναι άσχετο αυτό που συνέβη στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου του ‘26 με όλα αυτά που βλέπουμε. Δεν είναι άσχετες όλες αυτές οι εικόνες με τις υποδομές, ειδικά στην Αττική», τονίζει, σημειώνοντας:

«Η χώρα είχε απίστευτα χρηματοδοτικά εργαλεία την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν εκεί που έπρεπε, δεν πήγαν σε υποδομές ή δεν πήγανε σε παραγωγικές επενδύσεις που θα άλλαζαν το παραγωγικό ισοζύγιο της χώρας και το παραγωγικό της μοντέλο, αλλά πήγαν σε μία παρέα λίγων, φίλων χωρίς να αλλάξουν το αποτύπωμα της χώρας».

«Η κυβέρνηση έχει αποτύχει»

Για την κακοκαιρία, ο Διονύσης Καλαματιανός, γραμματέας ΚΟ του ΣYΡΙΖΑ, σημειώνει:

«Το 2026, με 6,5 χρόνια, πάμε για 7, διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα περίμενε ο κόσμος να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα γιατί πράγματι υπήρξαν πάρα πολλοί πόροι που ήρθαν στη χώρα όλο αυτό το διάστημα, στον τομέα του να έχουμε μία ανθεκτική πολιτεία. Βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Δύο νεκροί, τεράστιες καταστροφές. Ζούμε μία από τα ίδια».

Ο ίδιος αναφέρει: «Θα έπρεπε να υπάρχει μία μέριμνα ώστε πόροι και προσωπικό να υπάρχει στην Πολιτική Προστασία, έργα να έχουν γίνει, και όχι μόνο δεν γίνονται αλλά ξέρουμε ότι απεντάσσονται αντιπλημμυρικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Το τρίπτυχο είναι πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση. Δυστυχώς η κυβέρνηση και σε αυτόν τον τομέα έχει αποτύχει».

Δείτε το σχετικό βίντεο: