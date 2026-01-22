newspaper
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
Πολιτική Γραμματεία 22 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Spotlight

Την έλλειψη πρόληψης και θεσμικού συντονισμού εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας επισημαίνουν, με κοινή ανακοίνωση, ο υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς, και ο τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του κόμματος, Μιχάλης Χάλαρης.

Όπως αναφέρουν, η πρώτη μεγάλη δοκιμασία του 2026 «μάς θυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι πια ‘σπάνια γεγονότα’».

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική, με ποτάμια δρόμους, ‘βουλιαγμένα’ αυτοκίνητα, εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική και δύο ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, δεν ήταν ένα τυχαίο φαινόμενο. Ζούμε σε μια εποχή όπου ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται επανειλημμένα, όπως είχαμε δει και κατά την κακοκαιρία Adel τον Νοέμβριο του 2025, που προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στο Μοσχάτο, με το νερό να φτάνει σε υψηλά επίπεδα έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ στην οδό Θεσσαλονίκης και τους πολίτες να μεταφέρονται με αγροτικά και κλαρκ για να περάσουν απέναντι», προσθέτουν.

Οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν πως «μιλούμε για καταιγίδες που είχαν ανακοινωθεί με κόκκινα δελτία κινδύνου, για πλημμυρικά φαινόμενα που μετατρέπουν δρόμους σε ποτάμια και για περιοχές, όπως η Άνω Γλυφάδα, όπου οι εικόνες από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο».

Για να τονίσουν πως «όσο κι αν οι πολίτες ενημερώνονται εγκαίρως, όσο κι αν τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν εικόνες από ‘χαοτικές’ συνθήκες, όπως αυτές που είδαμε σε Βύρωνα, Χαλάνδρι,  και Παπάγου όπου καταγράφηκαν ύψη βροχής πάνω από 100–146 mm, χωρίς ουσιαστική πρόληψη, οι απώλειες και οι ζημιές επαναλαμβάνονται».

«Πρώτη μας σκέψη είναι στους ανθρώπους που επλήγησαν, στις οικογένειες που αγωνιούν, και σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, πυροσβέστες, διασώστες, εθελοντές, εργαζόμενους των Δήμων και της Περιφέρειας, που καλούνται να ‘μαζέψουν’ τις συνέπειες μιας πολιτικής που δεν επενδύει όσο πρέπει στην πρόληψη», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Και υπογραμμίζουν: «Ας το πούμε καθαρά, τα συστήματα προειδοποίησης είναι χρήσιμα, κανείς δεν τα απαξιώνει. Όμως η προειδοποίηση δεν είναι πολιτική αντιπλημμυρικής προστασίας. Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι: ‘σας ειδοποιήσαμε, άρα κάναμε το καθήκον μας’. Αυτό δεν είναι σχέδιο. Είναι διαχείριση εντυπώσεων».

«Η Αττική είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα», επισημαίνουν, σημειώνοντας πως «η τρωτότητα της Αττικής δεν είναι θεωρία. Κάτω από την Αθήνα ‘τρέχουν’ περίπου 700 ρέματα, από τα οποία σήμερα φαίνονται ελάχιστα, ενώ στο λεκανοπέδιο έχουν μπαζωθεί/τσιμεντοποιηθεί περίπου 550 χλμ. ρεμάτων και χειμάρρων. Το αποτέλεσμα είναι ένα αστικό περιβάλλον που αποστραγγίζεται βίαια προς τον Σαρωνικό μέσω του Κηφισού και του Ιλισού, με δεκάδες μικρότερα ρέματα να έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειους αγωγούς και τεχνητά κανάλια», ενώ τονίζουν πως «αυτή η εικόνα δεν μπορεί να γίνει ‘ρουτίνα’.Η πραγματική πρόκληση δεν είναι η έκδοση περισσότερων SMS, αλλά η αντιμετώπιση της τρωτότητας της κοινωνίας μας».

Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ:

1. Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για την Αττική, σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος.Τα έργα να μελετώνται ανά λεκάνη απορροής, να «δένουν» με τα πολεοδομικά σχέδια και να χρηματοδοτούνται με εργαλεία που στηρίζουν την πρόληψη, όχι μόνο την αποκατάσταση.

2. Εθνικό Μητρώο Ρεμάτων & Λεκανών Απορροής, πλήρως ψηφιοποιημένο, ώστε να ξέρουμε επιτέλους τι προστατεύουμε και πού.

3. Έργα ορεινής υδρονομίας (ανασχέσεως/επιβράδυνσης) στις πηγές των ρεμάτων (Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα): να «κρατάμε» το νερό ψηλά και να μειώνουμε την ορμή προς τις αστικές περιοχές.

4. Ολοκλήρωση κρίσιμων αντιπλημμυρικών υποδομών στον Κηφισό και στα «στενά σημεία» που πνίγονται ξανά και ξανά. Στο Μοσχάτο, τα έργα στις οδούς Θεσσαλονίκης και Χρυσοστόμου Σμύρνης περιγράφονται ως αναγκαία για την αντιμετώπιση των τοπικών πλημμυρικών φαινομένων και καθυστερούν σε ένα περιβάλλον πυκνό σε υποδομές και γραφειοκρατία μελετών, που απαιτεί κεντρικό συντονισμό και καθαρές ευθύνες. Τα 388 απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα για την θωράκιση της Αττικής βρίσκονται ακόμα στο δρόμο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις και της βαρύγδουπες ανακοινώσεις.

5. Ιλισσός: καθαρισμός/εκβάθυνση κοίτης και αποκατάσταση/συντήρηση γεφυρών & πεζογεφυρών, μαζί με σαφή νομοθετική αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων συντήρησης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων — γιατί χωρίς καθαρές ευθύνες, τα έργα σέρνονται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί με νομοθετική διάταξη η αρμοδιότητα συντήρησης των γεφυρών και πεζογεφυρών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων, με συνέπεια καθυστερήσεις στην προκήρυξη των απαραίτητων έργων.

6. Ψηφιακό Σύστημα Πολυ-Κινδύνου (Multi-HazardMapping) με GIS/τηλεπισκόπηση/AI, και υποχρεωτική ενσωμάτωση χαρτών κινδύνου στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και στις αδειοδοτήσεις.

7. Risk-AwarePlanning (κόκκινη/πορτοκαλί/πράσινη ζώνη), συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας στις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αισθητήρες στάθμης υδάτων, “damageassessment” χάρτες και συστηματική ενημέρωση/εκπαίδευση των πολιτών.

8. Αξιοκρατία και λογοδοσία στην ανθεκτικότητα.

«Η κακοκαιρία δεν προσφέρεται για φωτογραφίες και ‘δηλώσεις ετοιμότητας’. Είναι προβλεπόμενος κίνδυνος που απαιτεί πολιτική επιλογή υπέρ της πρόληψης: έργα, συντήρηση, καθαρές αρμοδιότητες, χρηματοδότηση με προτεραιότητα στις ευάλωτες περιοχές, διαφάνεια και πραγματικό συντονισμό. Αυτό είναι το στοίχημα: να μη συνηθίσουμε την καταστροφή και να χτίσουμε ένα κράτος που προστατεύει πριν τρέξει να μαζέψει τα σπασμένα’», καταλήγουν χαρακτηριστικά.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.
Αλεξάνδρα Φωτάκη

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος
Σύνταξη

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία
Σύνταξη

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
«Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα» - Κατάθεση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για 13 χρόνια πριν

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας
Παναγιώτης Τζαννετάτος

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση
Σύνταξη

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.
Γιάννης Μπασκάκης

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σύνταξη

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας
Σωτήρης Μπολάκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευτελισμός διαρκείας από πλευράς ΝΔ που επιχειρεί να κλείσει άρον, άρον την εξεταστική
Η προσπάθεια των βουλευτών της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ να κλείσουν την υπόθεση είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή και εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Ποια είναι τα «επιτεύγματα» από το περασμένο καλοκαίρι έως σήμερα.
Δημήτρης Τερζής

Βουλή: Προκλητικός Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα – Άμεση αντίδραση και δηλώσεις καταδίκης
Ο πρώην «Σπαρτιάτης» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Διονύσης Βαλτογιάννης, δεν ντράπηκε να αναφερθεί στη χούντα μέσα στο κοινοβούλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Σύνταξη

Δημοσκόπηση: Η «επιρροή» του Αλέξη Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού»
Η «επιρροή» Τσίπρα στους δυνητικούς ψηφοφόρους του «κόμματος Καρυστιανού» - «Πηγή άντλησης» ψηφοφόρων

Στα ραντάρ των ερευνών κοινής γνώμης παραμένουν Καρυστιανού και Τσίπρας. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη δυναμική των υπό σύσταση κομμάτων, αν και εφόσον αυτά δημιουργηθούν. «Βουτώντας» στα στοιχεία από τις «δεξαμενές» ψηφοφόρων.

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Σοβαρές αιχμές Ανδρουλάκη για ΝΔ και επίθεση στη δεξιά – Τι λέει για συγκυβέρνηση και συνέδριο
Συνεχίζει να απορρίπτει τη συμπόρευση με τη δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας τον υπέρμετρο «πόλεμο» που έχει δεχθεί και τις ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες με φόντο τις υποκλοπές

LIVE: Αναντολού Εφές– Ολυμπιακός
LIVE: Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Αναντολού Έφες – Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Κοινωνικοποίηση εκτός ίντερνετ: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων
Πραγματικά vs εικονικά κοινωνικά δίκτυα: Πώς η συμμετοχή προστατεύει την ευημερία των νέων

Παρά τη διευρυμένη χρήση του ίντερνετ και των ψηφιακών μέσων, οι νέοι ανακαλύπτουν ότι η συμμετοχή σε πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να προσφέρει πιο ουσιαστικές εμπειρίες

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»

Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 27χρονης από τον 24χρονο – Την εγκατέλειψε κι έτρεχε πίσω από τη μηχανή του

Το συγκλονιστικό είναι πως ο δράστης, αφού χτύπησε και εγκατέλειψε την 27χρονη στην Θεσσαλονίκη το 2022, άρχισε να τρέχει πίσω από τη μηχανή του, η οποία συνέχιζε την τρελή πορεία της στον δρόμο

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη
Άρης Betsson: Τα σενάρια πρόκρισης στο EuroCup – Του αρκεί ακόμη και μία νίκη

Το Αμβούργο έκανε την έκπληξη νικώντας τη Βενέτσια και οι ελπίδες του Άρη Betsson για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, αυξήθηκαν. Τα σενάρια πρόκρισης, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

