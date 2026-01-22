newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
22 Ιανουαρίου 2026 | 15:25

Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Κυβερνητικό κλιμάκιο πρόκειται να επισκεφτεί την Παρασκευή τους πληγέντες δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο άφησε πίσω του δύο νεκρούς και εικόνες αποκάλυψης.

Στην αυριανή σύσκεψη θα συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα με έμφαση στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων

Ειδικότερα, αύριο 23 Ιανουαρίου 2026, τους δοκιμαζόμενους δήμους θα επισκεφθούν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον γ.γ. της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, την προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου, και τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), Γιάννη Παυλή.

Να σημειωθεί ότι σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.λπ.) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.

Κακοκαιρία: Σύσκεψη στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στις 15:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, του δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και του δημάρχου Ωρωπού, Γιώργου Γιασημάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι δήμαρχοι θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το κύμα κακοκαιρίας, με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες που χρήζουν επισκευών, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων πολιτών.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η διευθέτηση και η δρομολόγηση λύσεων για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κατσαφάδος βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με το σύνολο των δημάρχων σε όλη τη χώρα, στις περιοχές όπου έχουν προκύψει προβλήματα από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, ενώ έχουν αποσταλεί οδηγίες σχετικά με τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί όχι μόνο περιοχές της Αττικής, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί. Τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους δήμους και, κατόπιν υποδείξεων των δημοτικών αρχών, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες.

Οι δήμαρχοι συγκεντρώνουν τη συνολική εικόνα των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με τη συνδρομή της ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική και αποτελεσματική καταγραφή και αποκατάσταση των επιπτώσεων

