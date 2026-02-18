Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ
«Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας
Τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα, όπως αυτά με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, «θα πρέπει όχι μόνο να συντηρούν την ιστορική μνήμη του λαού αλλά να διδάσκονται στα σχολεία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. ξεκινώντας την παρέμβασή του σε εκπομπή του «Open».
«Αλλά να λέγεται ολόκληρη η αλήθεια», τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας: «όπως για παράδειγμα ότι ήταν κομμουνιστές, γιατί κάποιοι το αποκρύβουν, ενώ αυτό το ανέφερε μέχρι και η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ναζί στρατιωτικός διοικητής της Ελλάδας για να αναγγείλει την εκτέλεσή τους».
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «οι ήρωες της Καισαριανής εκτελέστηκαν γιατί, μαθημένοι να υπηρετούν τον λαό, επέλεξαν να μη γλιτώσουν το τομάρι τους. Επέλεξαν να μην κάνουν δήλωση μετανοίας, δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ», ενώ επιπλέον καυτηρίασε τη θρασύδειλη δράση των φασιστοειδών που έσπευσαν να καταστρέψουν την πλάκα που έχει στηθεί στο μνημείο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς.
Τι είπε για Βιολάντα, Τέμπη, ΓΣΕΕ
Ο γραμματέας του ΚΚΕ μίλησε και για την τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, κάνοντας λόγο για «το προδιαγεγραμμένο έγκλημα» στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και σχολιάζοντας πως οι εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους, «αντιστέκονται, δίνουν το χέρι σε όποιον σηκώνεται και δεν επιλέγουν τη δουλική συμπεριφορά απέναντι σε εγκληματίες, όπως παρουσιάστηκε για μικρή μερίδα εργαζομένων τής εν λόγω επιχείρησης».
Στη συνέχεια, ο κ. Κουτσούμπας, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε στις εξελίξεις με το έγκλημα των Τεμπών, θυμίζοντας ότι, με βάση την πολιτική που εξυπηρετεί το κέρδος, δεν πάρθηκαν ποτέ τα μέτρα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν δύο τρένα να συγκρουστούν αφού κινούνταν για πάνω από 10 λεπτά στις ίδιες ράγες.
Τέλος, καυτηρίασε τη «συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ», αναδεικνύοντας ότι οι «ντενεκέδες με το λάδι» των αμαρτωλών «κοινοτικών προγραμμάτων» δίνονταν για να αναπαράγεται ένας νόθος συσχετισμός με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τα βάσανα των εργαζομένων.
