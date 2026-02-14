newspaper
14.02.2026 | 14:39
Ο καλός καιρός μπλόκαρε τους δρόμους – Πού υπάρχουν προβλήματα
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
Πολιτική Γραμματεία 14 Φεβρουαρίου 2026, 15:14

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Το κύριο ζήτημα για μας είναι, νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και κριτήριο του ελληνικού λαού, όταν επιλέγει κόμματα, είναι τελικά με ποιον είσαι. Είσαι με αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας ή είσαι με αυτούς που το αμφισβητούν και θέλουν να το αλλάξουν, να το ανατρέψουν, να πάμε σε διαφορετικά πράγματα συνολικά όμως, τόσο στη δικαιοσύνη, όσο και στην οικονομία, στις υπηρεσίες, στο κράτος, σε μια σειρά ζητήματα που σημαίνει ριζικές αλλαγές».

Ερωτηθείς για τα υπό διαμόρφωση κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, επισήμανε ότι «δεν έχουμε δει θέσεις για όλα τα ζητήματα από την κ. Καρυστιανού. «Κάποια στιγμιότυπα θέσεων που έχουμε δει στο δημόσιο λόγο της κ. Καρυστιανού θυμίζουν περισσότερο σκοταδισμό παρά κάποια ρεαλιστική πρόταση που θα είναι υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «γενικότερα ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί κάπου εκεί τοποθετείται ο κ. Τσίπρας και με την πρακτική του μέχρι τώρα, αλλά και με τις σημερινές τοποθετήσεις του, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο».

«Το αντίπαλο δέος πρέπει να γίνει ο ίδιος ο λαός»

Τόνισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι «το αντίπαλο δέος πρέπει να γίνει ο ίδιος ο λαός. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα, μπορεί να βγει στο προσκήνιο, μπορεί να το αποφασίσει» αναδεικνύοντας παραδείγματα «αλλαγής συσχετισμών σε εργατικούς λαϊκούς φορείς αλλά και αγώνων που αμφισβήτησαν την κυρίαρχη πολιτική».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στους αγρότες που «συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους γιατί δεν παίρνει άμεσα μέτρα μείωσης στοιχειωδώς του κόστους παραγωγής, που μπορεί να το κάνει αυτό, με προτάσεις που έχουμε καταθέσει εμείς. Με προτάσεις που έχουν καταθέσει οι ίδιοι αγρότες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κατάσταση που έχουν οι αγρότες, η ανασφάλεια, τα χρέη, δεν τους αφήνουν να καλλιεργήσουν, δεν μπορούν να μείνουν στη γη τους. Δεν έχουν τα κοπάδια τους. Ο εμβολιασμός που θα ήταν σωτηρία, αντί να σφάζονται τα αιγοπρόβατα, δεν γίνεται» πρόσθεσε.

Σχετικά με τον εμβολιασμό και το ότι κατά την κυβέρνηση «δεν είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και ότι θα έχουν πρόβλημα με τα ΠΟΠ» ο κ. Κουτσούμπας είπε «δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Και το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση. Γι’ αυτό, από ότι μαθαίνουμε, κάνει και κρυφές συζητήσεις και βάζει να υπογράφουν το απόρρητο των συνομιλιών και των συζητήσεων και αυτών που τους έρχονται από την ΕΕ. Μάλιστα κάποιος υπουργός είπε ότι σας βάζουν να το κάνετε αυτό για να μην τα μάθει το ΚΚΕ. Το μάθαμε εμείς όμως. Γιατί ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο».

«Πολλά ψέματα έχει πει η Κεραμέως»

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, «έχει πει πάρα πολλά ψέματα. Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως, γιατί μιλάμε για την ταφόπλακα, στην πραγματικότητα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις».

Όπως εξήγησε, «αυτό που θα έπρεπε να γίνει σήμερα και που ήταν απαραίτητο, αυτό που προτείναμε εμείς, είναι ότι έπρεπε να κατοχυρωθεί ξανά και να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» ως αφετηρία για την συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο μεροκάματο ανάμεσα στα εργατικά συνδικάτα, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και την κυβέρνηση.

Επισήμανε πως «αυτή τη στιγμή παραμένει σε πλήρη ισχύ ότι ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας με οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τη Συλλογική Σύμβαση, τον κατώτατο μισθό, δηλαδή στην πραγματικότητα αποκλείει τη συλλογική διαπραγμάτευση, τη διεκδίκηση στην ουσία, των εργαζομένων. Φυσικά και αυτό το νομοσχέδιο θα πάει στα σκουπίδια, όπως πήγαν και άλλα, γιατί τα πάντα κρίνονται μέσα από την πορεία της ίδιας της ταξικής πάλης, των αγώνων των εργαζομένων. Εκεί καθορίζεται, όταν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να παλέψουν. Διεκδικούν και έχουν κατακτήσεις ακόμα και σε αυτό το σύστημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο».

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι που στην ουσία καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις», σημειώνοντας ότι «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνολικά και σε επιμέρους άρθρα βάζει συνεχείς αστερίσκους και εξαιρέσεις που λειτουργούν μόνο υπέρ της μεγάλης εργοδοσίας».

«Τα προγράμματα φτιάχνονται για να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων»

Πρόσθεσε ότι «πάλι λέει ψέματα η κ. Κεραμέως, όταν είπε ότι στη ΓΣΕΕ όλοι ψήφισαν υπέρ αυτού του νομοσχεδίου και της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, την οποία την έκανε βέβαια με τον κ. Παναγόπουλο ως πρόεδρο της ΓΣΕΕ».

Κατά τον κ. Κουτσούμπα «έχουν ευθύνες και οι άλλες παρατάξεις, και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι όποιοι συνδικαλιστές το ψήφισαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ στην ουσία, πιεζόμενοι από όλη αυτή την κατάσταση, από την κυβέρνηση, από τη μια και από την μεγαλοεργοδοσία από την άλλη, που την υπηρετούν πάρα πολύ καλά, εφόσον οι ίδιοι έχουν εκλέξει και τον κ. Παναγόπουλο στην ηγεσία της ΓΣΕΕ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «τα προγράμματα ευρωπαϊκά και κρατικά, φτιάχνονται για να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων» προσθέτοντας «εκεί είναι το ζητούμενο. Δηλαδή η εκπαίδευση των συνδικαλιστικών στελεχών, για παράδειγμα, είναι για να τρέχει ζεστό χρήμα απ’ τη μια προς τους επιχειρηματίες, για να κάνουν την κατάρτιση υποτίθεται και απ’ την άλλη σε διάφορα λαμόγια σε μια συνδικαλιστική μαφία -να το πω έτσι- που εκφράζεται αυτή τη στιγμή και στο πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου ως πρόεδρου της ΓΣΕΕ με τον θεσμικό του ρόλο, γιατί στο θεσμικό πρόσωπο δίνονται αυτά τα χρήματα».

«Γεωργιάδης και Κωνσταντοπούλου κάνουν σόου με οξείς χαρακτηρισμούς που χάνουν την ουσία»

Σημείωσε πως «η κυβέρνηση δεν απαντά» στις ερωτήσεις για την αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών, προσθέτοντας ότι «έχουν ευθύνη οι υπουργοί διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά δίνονται ακριβώς για να χειραγωγείται το συνδικαλιστικό κίνημα».

Ερωτηθείς για την αντιπαράθεση με ακραίους χαρακτηρισμούς μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε «διάφορα σόου με οξείς χαρακτηρισμούς που χάνουν την ουσία», προσθέτοντας «και η μία η κυρία και ο άλλος ο κύριος, ακολουθούν τέτοια τακτική. Υψηλούς τόνους, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον ή για αντιπάλους τους κλπ».

Απαντώντας στην ερώτηση «η κ. Κωνσταντοπούλου λέτε το κάνει επίτηδες προς άγραν ψήφων;» απάντησε «καθαρά, ξεκάθαρα», προσθέτοντας «πρέπει να φύγουμε από το ποιος φαίνεται δήθεν δυναμικός. Κάθε άλλο παρά δυναμική είναι, διότι αυτά που λέει στην ουσία είναι στη γραμμή του συστήματος. Και διασυνδέσεις έχει με υπουργούς της κυβέρνησης, με άλλους να τους στείλει στο πυρ το εξώτερον, άλλους τους παρακολουθεί και ψηφίζει και νομοσχέδιά τους. Ας το σκεφτεί αυτό ο ελληνικός λαός».

Καταληκτικά τόνισε πως «αν δει κανείς τις τοποθετήσεις της είναι στην ουσία στην ίδια τη γραμμή τη συστημική, μιας βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση».

Business
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

inWellness
inTown
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα
«Γελοιοποιείται» 13.02.26

Ο «ανεξάρτητος» Στουρνάρας, υπέβαλε τα σέβη του στο σύστημα Μητσοτάκη, υπερθεματίζει ο Σακελλαρίδης μετά την οργή Τσίπρα

Λάβρος κατά του Γιάννη Στουρνάρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τη συνέντευξή του στην Ομάδα Αλήθειας «που έχει πρωταγωνιστήσει στη δολοφονία χαρακτήρων και στη διάχυση του πιο ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Μιλά για ευθεία ομολογία ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του, κατηγορία που πρόσαψε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;

«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»

Σύνταξη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14.02.26

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ρούμπιο από διάσκεψη Μονάχου: Μαζί με την ΕΕ για ένα νέο Δυτικό αιώνα αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες
Διάσκεψη στο Μόναχο 14.02.26

Μαζί με την ΕΕ για ένα «νέο Δυτικό αιώνα» αλλά και επίθεση σε ΟΗΕ, μετανάστες και «παρηκμασμένες αξίες» από Ρούμπιο

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου φαίνεται πως καθησύχασε τους Ευρωπαίους ηγέτες μιας και ο αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι μαζί με την ΕΕ - Ωστόσο δεν έλειψαν τα ανησυχητικά μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος
Στο Καπανδρίτι 14.02.26

Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος λίγο πριν διατεθούν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη

Η ποσότητα εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κρέας διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας,

Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο