Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε ο ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Το κύριο ζήτημα για μας είναι, νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και κριτήριο του ελληνικού λαού, όταν επιλέγει κόμματα, είναι τελικά με ποιον είσαι. Είσαι με αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας ή είσαι με αυτούς που το αμφισβητούν και θέλουν να το αλλάξουν, να το ανατρέψουν, να πάμε σε διαφορετικά πράγματα συνολικά όμως, τόσο στη δικαιοσύνη, όσο και στην οικονομία, στις υπηρεσίες, στο κράτος, σε μια σειρά ζητήματα που σημαίνει ριζικές αλλαγές».

Ερωτηθείς για τα υπό διαμόρφωση κόμματα στο πολιτικό σκηνικό, επισήμανε ότι «δεν έχουμε δει θέσεις για όλα τα ζητήματα από την κ. Καρυστιανού. «Κάποια στιγμιότυπα θέσεων που έχουμε δει στο δημόσιο λόγο της κ. Καρυστιανού θυμίζουν περισσότερο σκοταδισμό παρά κάποια ρεαλιστική πρόταση που θα είναι υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «γενικότερα ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί κάπου εκεί τοποθετείται ο κ. Τσίπρας και με την πρακτική του μέχρι τώρα, αλλά και με τις σημερινές τοποθετήσεις του, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο».

«Το αντίπαλο δέος πρέπει να γίνει ο ίδιος ο λαός»

Τόνισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι «το αντίπαλο δέος πρέπει να γίνει ο ίδιος ο λαός. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα, μπορεί να βγει στο προσκήνιο, μπορεί να το αποφασίσει» αναδεικνύοντας παραδείγματα «αλλαγής συσχετισμών σε εργατικούς λαϊκούς φορείς αλλά και αγώνων που αμφισβήτησαν την κυρίαρχη πολιτική».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στους αγρότες που «συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους γιατί δεν παίρνει άμεσα μέτρα μείωσης στοιχειωδώς του κόστους παραγωγής, που μπορεί να το κάνει αυτό, με προτάσεις που έχουμε καταθέσει εμείς. Με προτάσεις που έχουν καταθέσει οι ίδιοι αγρότες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κατάσταση που έχουν οι αγρότες, η ανασφάλεια, τα χρέη, δεν τους αφήνουν να καλλιεργήσουν, δεν μπορούν να μείνουν στη γη τους. Δεν έχουν τα κοπάδια τους. Ο εμβολιασμός που θα ήταν σωτηρία, αντί να σφάζονται τα αιγοπρόβατα, δεν γίνεται» πρόσθεσε.

Σχετικά με τον εμβολιασμό και το ότι κατά την κυβέρνηση «δεν είναι εγκεκριμένος από την Ευρώπη και ότι θα έχουν πρόβλημα με τα ΠΟΠ» ο κ. Κουτσούμπας είπε «δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Και το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση. Γι’ αυτό, από ότι μαθαίνουμε, κάνει και κρυφές συζητήσεις και βάζει να υπογράφουν το απόρρητο των συνομιλιών και των συζητήσεων και αυτών που τους έρχονται από την ΕΕ. Μάλιστα κάποιος υπουργός είπε ότι σας βάζουν να το κάνετε αυτό για να μην τα μάθει το ΚΚΕ. Το μάθαμε εμείς όμως. Γιατί ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο».

«Πολλά ψέματα έχει πει η Κεραμέως»

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε ότι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, «έχει πει πάρα πολλά ψέματα. Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως, γιατί μιλάμε για την ταφόπλακα, στην πραγματικότητα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις».

Όπως εξήγησε, «αυτό που θα έπρεπε να γίνει σήμερα και που ήταν απαραίτητο, αυτό που προτείναμε εμείς, είναι ότι έπρεπε να κατοχυρωθεί ξανά και να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» ως αφετηρία για την συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο μεροκάματο ανάμεσα στα εργατικά συνδικάτα, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και την κυβέρνηση.

Επισήμανε πως «αυτή τη στιγμή παραμένει σε πλήρη ισχύ ότι ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας με οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τη Συλλογική Σύμβαση, τον κατώτατο μισθό, δηλαδή στην πραγματικότητα αποκλείει τη συλλογική διαπραγμάτευση, τη διεκδίκηση στην ουσία, των εργαζομένων. Φυσικά και αυτό το νομοσχέδιο θα πάει στα σκουπίδια, όπως πήγαν και άλλα, γιατί τα πάντα κρίνονται μέσα από την πορεία της ίδιας της ταξικής πάλης, των αγώνων των εργαζομένων. Εκεί καθορίζεται, όταν αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να παλέψουν. Διεκδικούν και έχουν κατακτήσεις ακόμα και σε αυτό το σύστημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο».

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι που στην ουσία καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις», σημειώνοντας ότι «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνολικά και σε επιμέρους άρθρα βάζει συνεχείς αστερίσκους και εξαιρέσεις που λειτουργούν μόνο υπέρ της μεγάλης εργοδοσίας».

«Τα προγράμματα φτιάχνονται για να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων»

Πρόσθεσε ότι «πάλι λέει ψέματα η κ. Κεραμέως, όταν είπε ότι στη ΓΣΕΕ όλοι ψήφισαν υπέρ αυτού του νομοσχεδίου και της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, την οποία την έκανε βέβαια με τον κ. Παναγόπουλο ως πρόεδρο της ΓΣΕΕ».

Κατά τον κ. Κουτσούμπα «έχουν ευθύνες και οι άλλες παρατάξεις, και η παράταξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι όποιοι συνδικαλιστές το ψήφισαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ στην ουσία, πιεζόμενοι από όλη αυτή την κατάσταση, από την κυβέρνηση, από τη μια και από την μεγαλοεργοδοσία από την άλλη, που την υπηρετούν πάρα πολύ καλά, εφόσον οι ίδιοι έχουν εκλέξει και τον κ. Παναγόπουλο στην ηγεσία της ΓΣΕΕ».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «τα προγράμματα ευρωπαϊκά και κρατικά, φτιάχνονται για να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των εργαζομένων» προσθέτοντας «εκεί είναι το ζητούμενο. Δηλαδή η εκπαίδευση των συνδικαλιστικών στελεχών, για παράδειγμα, είναι για να τρέχει ζεστό χρήμα απ’ τη μια προς τους επιχειρηματίες, για να κάνουν την κατάρτιση υποτίθεται και απ’ την άλλη σε διάφορα λαμόγια σε μια συνδικαλιστική μαφία -να το πω έτσι- που εκφράζεται αυτή τη στιγμή και στο πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου ως πρόεδρου της ΓΣΕΕ με τον θεσμικό του ρόλο, γιατί στο θεσμικό πρόσωπο δίνονται αυτά τα χρήματα».

«Γεωργιάδης και Κωνσταντοπούλου κάνουν σόου με οξείς χαρακτηρισμούς που χάνουν την ουσία»

Σημείωσε πως «η κυβέρνηση δεν απαντά» στις ερωτήσεις για την αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών, προσθέτοντας ότι «έχουν ευθύνη οι υπουργοί διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά δίνονται ακριβώς για να χειραγωγείται το συνδικαλιστικό κίνημα».

Ερωτηθείς για την αντιπαράθεση με ακραίους χαρακτηρισμούς μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε «διάφορα σόου με οξείς χαρακτηρισμούς που χάνουν την ουσία», προσθέτοντας «και η μία η κυρία και ο άλλος ο κύριος, ακολουθούν τέτοια τακτική. Υψηλούς τόνους, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον ή για αντιπάλους τους κλπ».

Απαντώντας στην ερώτηση «η κ. Κωνσταντοπούλου λέτε το κάνει επίτηδες προς άγραν ψήφων;» απάντησε «καθαρά, ξεκάθαρα», προσθέτοντας «πρέπει να φύγουμε από το ποιος φαίνεται δήθεν δυναμικός. Κάθε άλλο παρά δυναμική είναι, διότι αυτά που λέει στην ουσία είναι στη γραμμή του συστήματος. Και διασυνδέσεις έχει με υπουργούς της κυβέρνησης, με άλλους να τους στείλει στο πυρ το εξώτερον, άλλους τους παρακολουθεί και ψηφίζει και νομοσχέδιά τους. Ας το σκεφτεί αυτό ο ελληνικός λαός».

Καταληκτικά τόνισε πως «αν δει κανείς τις τοποθετήσεις της είναι στην ουσία στην ίδια τη γραμμή τη συστημική, μιας βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση».