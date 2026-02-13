Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.
Στην εκδήλωση που διοργανώνει το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της Κομμουνιστής Νεολαίας Ελλάδος με τίτλο «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, ΚΝΕ η Οργάνωσή μας», που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στον Περισσό, θα παρευρεθεί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας
«Τιμούμε όσους έβαλαν το λιθαράκι τους στην ηρωική πορεία της ΚΝΕ»
Το ΚΣ της ΚΝΕ σε ανακοίνωση για την εκδήλωση τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το 1ο Συνέδριο της ΚΝΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 18-22 Φεβρουαρίου 1976. Τιμούμε όσους και όσες έβαλαν το λιθαράκι τους στην ηρωική πορεία της ΚΝΕ. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό. Η ΚΝΕ ιδρύθηκε το 1968, μέσα στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, σε συνθήκες παρανομίας, διώξεων και τρομοκρατίας. Από τα πρώτα της βήματα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έδρασε ανυποχώρητα για τα συμφέροντα της νεολαίας, πρωτοστάτησε στην αντιδικτατορική πάλη και στον ξεσηκωμό του λαού και της νεολαίας».
Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα με πολιτικά και διεθνιστικά τραγούδια.
