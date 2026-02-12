newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12 Φεβρουαρίου 2026, 14:03

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Spotlight

Μήνυμα ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το «νομοσχέδιο Κεραμέως – Παναγόπουλου και ΣΙΑ – μεγάλης εργοδοσίας» έστειλε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Ο Κουτσούμπας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι «κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ σήμερα και να συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θα έπρεπε να το έχετε ήδη αποσύρει, αν όχι για την αντεργατικότητά του, τουλάχιστον για τον εξής πολύ απλό λόγο: Γιατί, όπως εσείς η ίδια λέτε κ. Κεραμέως, “κάθε λέξη του” είναι γραμμένη, όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους εργοδοτικούς φορείς… και ποιον άλλον; Από τον ελεγχόμενο πλέον επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, τον κ. Παναγόπουλο».

Τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος όπως τόνισε ο Κουτσούμπας «δεν είχε ενημερώσει καν τη διοίκηση της ΓΣΕΕ, τους 7 μήνες που, όπως εσείς λέτε, διαπραγματευόσασταν και γράφατε τη συμφωνία, που έγινε νομοσχέδιο».

Για εν κρυπτώ διαπραγμάτευση μίλησε ο Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν αυτή «η εν κρυπτώ διαπραγμάτευση, με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα, να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας;».

Για να προσθέσει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση «Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι δεν συζητάτε με ελεγχόμενους; Γιατί έτσι λέγατε για ορισμένους εκπροσώπους των αγροτών!!! Τώρα, όχι μόνο μιλάτε, αλλά γράφετε και νομοσχέδια μαζί με ελεγχόμενους»…

Αυτή η ηγεσία δεν εκπροσωπεί κανένα εργαζόμενο

«Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ηγεσία, δεν εκπροσωπούν κανέναν εργαζόμενο. Δεν ξέρουν καν πού πέφτουν οι χώροι δουλειάς, είναι υπονομευτές των αγώνων τους, είναι νόθοι και ξεπουλημένοι, άνθρωποι της εργοδοσίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσουμπας.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ωστόσο «αυτά που βγαίνουν τώρα στη φόρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ενός ολόκληρου συστήματος και μηχανισμού εξαγοράς συνειδήσεων, προώθησης του “κοινωνικού εταιρισμού”, υπονόμευσης του διεκδικητικού ταξικού αγώνα. Και φυσικά αυτά δεν γίνονται με το αζημίωτο. Τα γρανάζια του μηχανισμού αυτού θέλουν και το “λαδάκι” τους για να γυρίσουν».

Συνδικαλιστική μαφία

Μίλησε για «μια συνδικαλιστική μαφία που εκλέγεται με τις ψήφους αντιπροσώπων- “μαϊμού”, οι οποίοι προκύπτουν και με τέτοιες μεθόδους σαν αυτές που βγαίνουν τώρα προς τα έξω».

«Αλήθεια, υπάρχει κανείς εδώ μέσα που πέφτει από τα σύννεφα;» διερωτήθηκε ο Κουτσούμπας και υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ τα έχει καταγγείλει αυτά δημόσια, τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις μας στο συνδικαλιστικό κίνημα έχουν καταγγείλει το πάρτι εκατομμυρίων που γινόταν στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ από το 2013, όταν και παραιτήθηκαν από το ΔΣ. Έχουν δώσει μάχες στα συνέδρια Ομοσπονδιών και της ΓΣΕΕ ενάντια στη νοθεία».

Ο Κουτσούμπας σημείωσε ακόμα πως όταν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΚΚΕ κατήγγειλαν όλα τα παραπάνω έβρισκαν απέναντι τους «τα ΜΑΤ της κυβέρνησης της ΝΔ και τις δυνάμεις των άλλων κομμάτων να τους -να μας- χαρακτηρίζουν “διασπαστές” και “τραμπούκους”».

«Δυστυχώς, έτσι διαμορφώνονται οι πλαστοί συσχετισμοί στα συνέδρια και στη συνέχεια οι παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν παρέα, τους διάφορους Παναγόπουλους για το προεδρείο της ΓΣΕΕ» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Και επεσήμανε πως ακόμα και στην ακρόαση φορέων που πραγματοποιήθηκε για το νομοσχέδιο, «η κυβέρνηση φρόντισε να αποκλείσει όλους τους φορείς τον εργαζομένων και να καλέσει μόνο την μεγαλοεργοδοσία και τον Παναγόπουλο! Τέτοια αγάπη έχετε σε αυτή την ηγεσία!!! Και όχι άδικα, αφού σας κάνει τη βρώμικη δουλειά τόσα χρόνια».

«Πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες»

Ο Κουτσούμπας κατήγγειλε ακόμα τις δηλώσεις της κυβέρνησης περί ιστορικής συμφωνίας για να τονίσει ότι «αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το νομοσχέδιο, θα καταλάβει ότι, κατά την προσφιλή σας τακτική, προσπαθείτε πάλι να μας πουλήσετε “φύκια για μεταξωτές κορδέλες”».

«Είναι άραγε αλήθεια ότι επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο καθεστώς που ίσχυε πριν τα μνημόνια; Όταν μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής βασικό: δηλαδή από τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο. Με το νομοσχέδιο δεν επανέρχεται ο καθορισμός τους από τη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά θα εξακολουθεί να καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, με γνώμονα τις ανάγκες φυσικά και την κερδοφορία του κεφαλαίου και με την αξιοποίηση του γνωστού πειραγμένου αλγόριθμου» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Τα μνημόνια δεν τελείωσαν

Και σημείωσε ότι «γι’ αυτό και για μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων, ο μισθός δεν αρκεί να περάσουν το μήνα, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον σε όλο και περισσότερες έρευνες. Αυτούς τους εργαζόμενους σκέφτηκε μάλλον η κυβέρνηση και τους έδωσε το δικαίωμα να δουλεύουν δεκατρείς ώρες τη μέρα ή να κάνουν δυο και τρεις δουλειές».

Τα μνημόνια υποτίθεται τέλειωσαν, όμως οι μνημονιακές διατάξεις που κατήργησαν τον 13ο μισθό, τον 14ο μισθό, όπως και τη 13η και 14η σύνταξη βρίσκονται ακόμα σε πλήρη ισχύ, σημείωσε ο Κουτσούμπας και υπογράμμισε πως η κυβέρηνηση έχει άλλες προτεραιότητες «γι’ αυτό και μπουκώνει με κρατικό χρήμα εφοπλιστές και βιομήχανους, γι’ αυτό ενισχύει την πολεμική οικονομία».

Για τη «Βιολάντα»

Αναφερόμενος στην έκρηξη στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», υπενθύμισε πως «είναι χαρακτηριστικό ότι ο βιομήχανος που έχει στην ιδιοκτησία του το εργοστάσιο που έκαψε ζωντανές τις πέντε εργάτριες, είχε πάρει χρήμα με το τσουβάλι από τους αναπτυξιακούς νόμους σας και διαφημίζονταν ως πρότυπο μάλιστα επιχειρηματικότητας. Και πρέπει να ξέρετε ότι μια πολύ ουσιαστική πτυχή του ζητήματος των συλλογικών συμβάσεων, σχετίζεται και με την ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση, που όλες οι κυβερνήσεις την υπονόμευσαν μεθοδικά όλα τα τελευταία χρόνια».

Γιατί, όπως είπε «το ζήτημα της χαμηλής συνδικαλιστικής πυκνότητας δεν οφείλεται σε ατομική επιλογή των εργαζομένων να μη συμμετέχουν, τάχα, στα σωματεία, αλλά πρώτα και κύρια στα εμπόδια που βάζει και η εργοδοσία και το κράτος της σε αυτή τη συμμετοχή. Η στάση της εργοδοσίας της «Βιολάντα» απέναντι στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και στα σωματεία, όπου κάλεσε και την αστυνομία για να μην τους επιτρέψει την πρόσβαση στους εργαζόμενους, είναι χαρακτηριστική για το ότι αυτή η εργοδοσία τους σταματά έξω από τις πύλες των εργοστασίων με τη στήριξή σας».

Υπονόμευση των σωματείων

«Η υπονόμευση των σωματείων και η απεργοσπασία με δικαστικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή των νόμων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, επιδρά αρνητικά και στη δυνατότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας. Γιατί στην πραγματικότητα, η απεργία αποτελεί το πιο πειστικό επιχείρημα που έχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την πιο ουσιαστική μορφή άσκησης πίεσης προς την εργοδοσία. Συνεπώς, το πρώτο θέμα είναι ότι αν δεν καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας

Ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις ο Κουτσούμπας σημείωσε ότι «αντίθετα, μονιμοποιεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο υπονόμευσής τους που διαμόρφωσαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύθηκε στη συνέχεια από την παρούσα κυβέρνηση».

Νομοθετικό έκτρωμα

Ο Κουτσούμπας μίλησε για νομοθετικό έκτρωμα, με το οποίο «από τη μια η ΓΣΕΕ απεμπολεί το βασικό δικαίωμά της να υπογράφει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και εσείς ως αντάλλαγμα τους δίνετε τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτές όμως κανονικά είναι αρμοδιότητα των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών, οι οποίες τώρα καθίστανται ακόμα περισσότερο όμηροι των εργοδοτικών ενώσεων και της κυβερνητικής ΓΣΕΕ. Αυτή η ομηρία έρχεται να προστεθεί στην οικονομική ομηρία που έχετε νομοθετήσει από το 2022 με τη σύσταση του αμαρτωλού, όπως αποδεικνύεται, Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον οποίον τοποθετήσατε επίσης Πρόεδρο τον εργατοπατέρα Παναγόπουλο».

«Συγκροτείτε μια νέα τρόικα από την κυβέρνηση, τους εργοδότες και την ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ με σκοπό να χτυπήσει τα εργατικά σωματεία με τα νέα εργαλεία που θα έχει στα χέρια της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Η κυβέρνηση έχει την πολύτιμη βοήθεια της αντιπολίτευσης

Για να σημειώσει πως σε όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση έχει για μία ακόμα φορά «την πολύτιμη βοήθεια της βολικής αντιπολίτευσης, κυρίως από τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν είναι μόνο ότι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τελικά μαζί αυτή τη συμφωνία στη ΓΣΕΕ».

Στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόνισε πως «αυτές οι συγκεκριμένες παρατάξεις την ψήφισαν.Γι’ αυτό επί της ουσίας δεν έχουν κάτι να πουν για το νομοσχέδιο. Γιατί συμφωνούν στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, που περιγράφεται και στην περιβόητη Ευρωπαϊκή Οδηγία, που όλοι εκθειάζετε, και απλά διαφωνείτε στο ποιος μπορεί να την υλοποιήσει τάχατες καλύτερα!!! Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ επιφυλάχθηκε στην Επιτροπή, κάνοντας μια βολική κριτική στο γνωστό του μοτίβο, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, έρχεται καθυστερημένα να υλοποιήσει τις δικές του προτάσεις, που προηγούμενα λοιδορούσε. Αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είδε σε όλα τα άρθρα “μικρά θετικά βήματα”, προκαλώντας και την απορία της υπουργού, όταν δήλωσε ότι καταψηφίζει. Γι’ αυτό και είστε βολική αντιπολίτευση όλοι εσείς»

Η ΝΔ κατακρεουργεί τα δικαιώματα των εργαζομένων

«Το πρόβλημα με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ότι καθυστερεί, αλλά ότι κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα για να θωρακίζει μόνο την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο Κουτσούμπας.

Και τόνισε ότι «εμείς δεν βλέπουμε μικρά θετικά βήματα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βλέπουμε μεγάλα βήματα προς την επιδείνωση της κατάστασης για τους εργαζόμενους υπέρ της εργοδοσίας».

Το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί από τους εργαζόμενους

«Το νομοσχέδιό σας έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα πραγματικά, τα ζωντανά σωματεία τους» ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Προειδοποίησε δε ότι «η πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν θα χαριστεί από κανέναν στους εργαζόμενους. Απαιτεί σκληρή πάλη, μαζικούς και οργανωμένους αγώνες και όχι “κοινωνικούς διαλόγους”, στους οποίους η εργοδοσία διαπραγματεύεται ουσιαστικά με τον εαυτό της. Απαιτεί, επίσης, να ολοκληρωθούν τα πολλά θετικά βήματα αλλαγής του συσχετισμού που καταγράφονται στο εργατικό κίνημα».

Όπως είπε οι εργαζόμενοι πρέπει «με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους. Να αποκρούσουν κάθε προσπάθεια μεγαλύτερης παρέμβασης του κράτους στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που θα αξιοποιήσει ως πρόσχημα και τα σκάνδαλα των Παναγόπουλων».

Αγώνες

Ο Κουτσούμπας χαρακτήρισε τέτοιους αγώνες αυτούς που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, «όπως με την απεργία στον κλάδο των τροφίμων μετά το έγκλημα στη “Βιολάντα”, με την απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Πειραιά και Θριάσιο, με τη συντονισμένη απεργία σε πάνω από 20 λιμάνια της Μεσογείου, ενάντια στην πολεμική εμπλοκή».

Τόνισε δε ότι «η γενική απεργία στις 28 Φλεβάρη, στα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, πρέπει να αποτελέσει έναν ακόμα σημαντικό σταθμό. Να ακουστεί ξανά δυνατά σε όλη τη χώρα το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, που επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο καθημερινά. Αυτή την αλήθεια τη λέει μόνο το ΚΚΕ στο λαό».

Και σημείωσε πως «όλο και περισσότεροι πλέον, συνειδητοποιούν πως την πραγματική δύναμη, την έχουν οι εργαζόμενοι, που με τη δουλειά τους παράγουν τα πάντα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Το λάθος που κάνουμε όλοι την Τσικνοπέμπτη

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της
Πολιτική 12.02.26

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Σύνταξη
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12.02.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή

Ακόμα και μέσω... Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιδίδεται σε δηλητηριώδεις δηλώσεις σε βάρος του Νίκου Δένδια, τον οποίο προσπαθεί να «κοντύνει» και με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν

«Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να ενοχλεί. Θα υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και θα απαιτούμε διαφάνεια παντού» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρευνα: Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας
Τα συμπτώματα 12.02.26

Η πολύωρη χρήση οθονών στην εφηβεία συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας - Τι έδειξε αμερικανική έρευνα

«Ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα παιδιά δεν μπορούν να σταματήσουν και νιώθουν άγχος αν δεν χρησιμοποιούν τις οθόνες» εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής, Τζέισον Ναγκάτα

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση φέρνει ένα ημιτελές νομοσχέδιο για τα εργασιακά»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση φέρνει ένα ημιτελές νομοσχέδιο για τα εργασιακά»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι «χρειάζεται άμεσα επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους»

Σύνταξη
Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία
Όλα στο φως 12.02.26

Θα πω την ιστορία με τους δικούς μου όρους – Ο Μάικλ Ντάγκλας ετοιμάζει μια «σαρωτική» αυτοβιογραφία

Ο σταρ του Χόλιγουντ Μάικλ Ντάγκλας, πήρε την απόφαση να κυκλοφορήσει ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο, ρίχνοντας φως σε διάφορες άγνωστες πλευρές της ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο