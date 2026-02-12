Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μήνυμα ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το «νομοσχέδιο Κεραμέως – Παναγόπουλου και ΣΙΑ – μεγάλης εργοδοσίας» έστειλε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Ο Κουτσούμπας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι «κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ σήμερα και να συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θα έπρεπε να το έχετε ήδη αποσύρει, αν όχι για την αντεργατικότητά του, τουλάχιστον για τον εξής πολύ απλό λόγο: Γιατί, όπως εσείς η ίδια λέτε κ. Κεραμέως, “κάθε λέξη του” είναι γραμμένη, όχι μόνο από εσάς, αλλά και από τους εργοδοτικούς φορείς… και ποιον άλλον; Από τον ελεγχόμενο πλέον επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, τον κ. Παναγόπουλο».

Τον κ. Παναγόπουλο, ο οποίος όπως τόνισε ο Κουτσούμπας «δεν είχε ενημερώσει καν τη διοίκηση της ΓΣΕΕ, τους 7 μήνες που, όπως εσείς λέτε, διαπραγματευόσασταν και γράφατε τη συμφωνία, που έγινε νομοσχέδιο».

Για εν κρυπτώ διαπραγμάτευση μίλησε ο Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ διερωτήθηκε αν είναι δυνατόν αυτή «η εν κρυπτώ διαπραγμάτευση, με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα, να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας;».

Για να προσθέσει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση «Εσείς δεν είστε που λέγατε ότι δεν συζητάτε με ελεγχόμενους; Γιατί έτσι λέγατε για ορισμένους εκπροσώπους των αγροτών!!! Τώρα, όχι μόνο μιλάτε, αλλά γράφετε και νομοσχέδια μαζί με ελεγχόμενους»…

Αυτή η ηγεσία δεν εκπροσωπεί κανένα εργαζόμενο

«Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ηγεσία, δεν εκπροσωπούν κανέναν εργαζόμενο. Δεν ξέρουν καν πού πέφτουν οι χώροι δουλειάς, είναι υπονομευτές των αγώνων τους, είναι νόθοι και ξεπουλημένοι, άνθρωποι της εργοδοσίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσουμπας.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ωστόσο «αυτά που βγαίνουν τώρα στη φόρα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, ενός ολόκληρου συστήματος και μηχανισμού εξαγοράς συνειδήσεων, προώθησης του “κοινωνικού εταιρισμού”, υπονόμευσης του διεκδικητικού ταξικού αγώνα. Και φυσικά αυτά δεν γίνονται με το αζημίωτο. Τα γρανάζια του μηχανισμού αυτού θέλουν και το “λαδάκι” τους για να γυρίσουν».

Συνδικαλιστική μαφία

Μίλησε για «μια συνδικαλιστική μαφία που εκλέγεται με τις ψήφους αντιπροσώπων- “μαϊμού”, οι οποίοι προκύπτουν και με τέτοιες μεθόδους σαν αυτές που βγαίνουν τώρα προς τα έξω».

«Αλήθεια, υπάρχει κανείς εδώ μέσα που πέφτει από τα σύννεφα;» διερωτήθηκε ο Κουτσούμπας και υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ τα έχει καταγγείλει αυτά δημόσια, τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις μας στο συνδικαλιστικό κίνημα έχουν καταγγείλει το πάρτι εκατομμυρίων που γινόταν στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ από το 2013, όταν και παραιτήθηκαν από το ΔΣ. Έχουν δώσει μάχες στα συνέδρια Ομοσπονδιών και της ΓΣΕΕ ενάντια στη νοθεία».

Ο Κουτσούμπας σημείωσε ακόμα πως όταν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΚΚΕ κατήγγειλαν όλα τα παραπάνω έβρισκαν απέναντι τους «τα ΜΑΤ της κυβέρνησης της ΝΔ και τις δυνάμεις των άλλων κομμάτων να τους -να μας- χαρακτηρίζουν “διασπαστές” και “τραμπούκους”».

«Δυστυχώς, έτσι διαμορφώνονται οι πλαστοί συσχετισμοί στα συνέδρια και στη συνέχεια οι παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν παρέα, τους διάφορους Παναγόπουλους για το προεδρείο της ΓΣΕΕ» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Και επεσήμανε πως ακόμα και στην ακρόαση φορέων που πραγματοποιήθηκε για το νομοσχέδιο, «η κυβέρνηση φρόντισε να αποκλείσει όλους τους φορείς τον εργαζομένων και να καλέσει μόνο την μεγαλοεργοδοσία και τον Παναγόπουλο! Τέτοια αγάπη έχετε σε αυτή την ηγεσία!!! Και όχι άδικα, αφού σας κάνει τη βρώμικη δουλειά τόσα χρόνια».

«Πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες»

Ο Κουτσούμπας κατήγγειλε ακόμα τις δηλώσεις της κυβέρνησης περί ιστορικής συμφωνίας για να τονίσει ότι «αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το νομοσχέδιο, θα καταλάβει ότι, κατά την προσφιλή σας τακτική, προσπαθείτε πάλι να μας πουλήσετε “φύκια για μεταξωτές κορδέλες”».

«Είναι άραγε αλήθεια ότι επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο καθεστώς που ίσχυε πριν τα μνημόνια; Όταν μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής βασικό: δηλαδή από τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο. Με το νομοσχέδιο δεν επανέρχεται ο καθορισμός τους από τη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά θα εξακολουθεί να καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, με γνώμονα τις ανάγκες φυσικά και την κερδοφορία του κεφαλαίου και με την αξιοποίηση του γνωστού πειραγμένου αλγόριθμου» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Τα μνημόνια δεν τελείωσαν

Και σημείωσε ότι «γι’ αυτό και για μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων, ο μισθός δεν αρκεί να περάσουν το μήνα, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον σε όλο και περισσότερες έρευνες. Αυτούς τους εργαζόμενους σκέφτηκε μάλλον η κυβέρνηση και τους έδωσε το δικαίωμα να δουλεύουν δεκατρείς ώρες τη μέρα ή να κάνουν δυο και τρεις δουλειές».

Τα μνημόνια υποτίθεται τέλειωσαν, όμως οι μνημονιακές διατάξεις που κατήργησαν τον 13ο μισθό, τον 14ο μισθό, όπως και τη 13η και 14η σύνταξη βρίσκονται ακόμα σε πλήρη ισχύ, σημείωσε ο Κουτσούμπας και υπογράμμισε πως η κυβέρηνηση έχει άλλες προτεραιότητες «γι’ αυτό και μπουκώνει με κρατικό χρήμα εφοπλιστές και βιομήχανους, γι’ αυτό ενισχύει την πολεμική οικονομία».

Για τη «Βιολάντα»

Αναφερόμενος στην έκρηξη στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», υπενθύμισε πως «είναι χαρακτηριστικό ότι ο βιομήχανος που έχει στην ιδιοκτησία του το εργοστάσιο που έκαψε ζωντανές τις πέντε εργάτριες, είχε πάρει χρήμα με το τσουβάλι από τους αναπτυξιακούς νόμους σας και διαφημίζονταν ως πρότυπο μάλιστα επιχειρηματικότητας. Και πρέπει να ξέρετε ότι μια πολύ ουσιαστική πτυχή του ζητήματος των συλλογικών συμβάσεων, σχετίζεται και με την ανεμπόδιστη συνδικαλιστική δράση, που όλες οι κυβερνήσεις την υπονόμευσαν μεθοδικά όλα τα τελευταία χρόνια».

Γιατί, όπως είπε «το ζήτημα της χαμηλής συνδικαλιστικής πυκνότητας δεν οφείλεται σε ατομική επιλογή των εργαζομένων να μη συμμετέχουν, τάχα, στα σωματεία, αλλά πρώτα και κύρια στα εμπόδια που βάζει και η εργοδοσία και το κράτος της σε αυτή τη συμμετοχή. Η στάση της εργοδοσίας της «Βιολάντα» απέναντι στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και στα σωματεία, όπου κάλεσε και την αστυνομία για να μην τους επιτρέψει την πρόσβαση στους εργαζόμενους, είναι χαρακτηριστική για το ότι αυτή η εργοδοσία τους σταματά έξω από τις πύλες των εργοστασίων με τη στήριξή σας».

Υπονόμευση των σωματείων

«Η υπονόμευση των σωματείων και η απεργοσπασία με δικαστικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή των νόμων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, επιδρά αρνητικά και στη δυνατότητα σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας. Γιατί στην πραγματικότητα, η απεργία αποτελεί το πιο πειστικό επιχείρημα που έχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την πιο ουσιαστική μορφή άσκησης πίεσης προς την εργοδοσία. Συνεπώς, το πρώτο θέμα είναι ότι αν δεν καταργηθούν όλοι αυτοί οι νόμοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας

Ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις ο Κουτσούμπας σημείωσε ότι «αντίθετα, μονιμοποιεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο υπονόμευσής τους που διαμόρφωσαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και ενισχύθηκε στη συνέχεια από την παρούσα κυβέρνηση».

Νομοθετικό έκτρωμα

Ο Κουτσούμπας μίλησε για νομοθετικό έκτρωμα, με το οποίο «από τη μια η ΓΣΕΕ απεμπολεί το βασικό δικαίωμά της να υπογράφει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και εσείς ως αντάλλαγμα τους δίνετε τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτές όμως κανονικά είναι αρμοδιότητα των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών, οι οποίες τώρα καθίστανται ακόμα περισσότερο όμηροι των εργοδοτικών ενώσεων και της κυβερνητικής ΓΣΕΕ. Αυτή η ομηρία έρχεται να προστεθεί στην οικονομική ομηρία που έχετε νομοθετήσει από το 2022 με τη σύσταση του αμαρτωλού, όπως αποδεικνύεται, Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης, στον οποίον τοποθετήσατε επίσης Πρόεδρο τον εργατοπατέρα Παναγόπουλο».

«Συγκροτείτε μια νέα τρόικα από την κυβέρνηση, τους εργοδότες και την ανυπόληπτη ηγεσία της ΓΣΕΕ με σκοπό να χτυπήσει τα εργατικά σωματεία με τα νέα εργαλεία που θα έχει στα χέρια της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Η κυβέρνηση έχει την πολύτιμη βοήθεια της αντιπολίτευσης

Για να σημειώσει πως σε όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση έχει για μία ακόμα φορά «την πολύτιμη βοήθεια της βολικής αντιπολίτευσης, κυρίως από τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν είναι μόνο ότι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τελικά μαζί αυτή τη συμφωνία στη ΓΣΕΕ».

Στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση τόνισε πως «αυτές οι συγκεκριμένες παρατάξεις την ψήφισαν.Γι’ αυτό επί της ουσίας δεν έχουν κάτι να πουν για το νομοσχέδιο. Γιατί συμφωνούν στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, που περιγράφεται και στην περιβόητη Ευρωπαϊκή Οδηγία, που όλοι εκθειάζετε, και απλά διαφωνείτε στο ποιος μπορεί να την υλοποιήσει τάχατες καλύτερα!!! Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ επιφυλάχθηκε στην Επιτροπή, κάνοντας μια βολική κριτική στο γνωστό του μοτίβο, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, έρχεται καθυστερημένα να υλοποιήσει τις δικές του προτάσεις, που προηγούμενα λοιδορούσε. Αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είδε σε όλα τα άρθρα “μικρά θετικά βήματα”, προκαλώντας και την απορία της υπουργού, όταν δήλωσε ότι καταψηφίζει. Γι’ αυτό και είστε βολική αντιπολίτευση όλοι εσείς»

Η ΝΔ κατακρεουργεί τα δικαιώματα των εργαζομένων

«Το πρόβλημα με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ότι καθυστερεί, αλλά ότι κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα για να θωρακίζει μόνο την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο Κουτσούμπας.

Και τόνισε ότι «εμείς δεν βλέπουμε μικρά θετικά βήματα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βλέπουμε μεγάλα βήματα προς την επιδείνωση της κατάστασης για τους εργαζόμενους υπέρ της εργοδοσίας».

Το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί από τους εργαζόμενους

«Το νομοσχέδιό σας έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα πραγματικά, τα ζωντανά σωματεία τους» ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Προειδοποίησε δε ότι «η πλήρης επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν θα χαριστεί από κανέναν στους εργαζόμενους. Απαιτεί σκληρή πάλη, μαζικούς και οργανωμένους αγώνες και όχι “κοινωνικούς διαλόγους”, στους οποίους η εργοδοσία διαπραγματεύεται ουσιαστικά με τον εαυτό της. Απαιτεί, επίσης, να ολοκληρωθούν τα πολλά θετικά βήματα αλλαγής του συσχετισμού που καταγράφονται στο εργατικό κίνημα».

Όπως είπε οι εργαζόμενοι πρέπει «με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους. Να αποκρούσουν κάθε προσπάθεια μεγαλύτερης παρέμβασης του κράτους στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που θα αξιοποιήσει ως πρόσχημα και τα σκάνδαλα των Παναγόπουλων».

Αγώνες

Ο Κουτσούμπας χαρακτήρισε τέτοιους αγώνες αυτούς που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, «όπως με την απεργία στον κλάδο των τροφίμων μετά το έγκλημα στη “Βιολάντα”, με την απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Πειραιά και Θριάσιο, με τη συντονισμένη απεργία σε πάνω από 20 λιμάνια της Μεσογείου, ενάντια στην πολεμική εμπλοκή».

Τόνισε δε ότι «η γενική απεργία στις 28 Φλεβάρη, στα 3 χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, πρέπει να αποτελέσει έναν ακόμα σημαντικό σταθμό. Να ακουστεί ξανά δυνατά σε όλη τη χώρα το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, που επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο καθημερινά. Αυτή την αλήθεια τη λέει μόνο το ΚΚΕ στο λαό».

Και σημείωσε πως «όλο και περισσότεροι πλέον, συνειδητοποιούν πως την πραγματική δύναμη, την έχουν οι εργαζόμενοι, που με τη δουλειά τους παράγουν τα πάντα».