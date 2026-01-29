Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και σε κόμματα, υφιστάμενα ή υπό ίδρυση, που επιχειρούν να υποστηρίξουν το αφήγημα μίας «προοδευτικής διακυβέρνησης», καθώς και την επιμονή του ΚΚΕ να λέει «όχι» σε οποιοδήποτε προσχώρηση σε σχηματισμό κυβερνητικής συνεργασίας έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, την Πέμπτη.

Ο Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και επέμεινε στις διεθνείς εξελίξεις και το επικίνδυνο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται.

Ενώ την ίδια στιγμή δεν παρέλειψε και την αυτοκριτική σημειώνοντας τους τομείς που το ΚΚΕ παρουσιάζει αδυναμίες και πρέπει να βελτιώσει τη δράση του.

Ανάγκη το ΚΚΕ να συνδεθεί με πολιτικά πιο απόμακρες μάζες

Ο Δ. Κουτσούμπας στάθηκε ξεκινώντας την ομιλία του στην ανάγκη για ικανότητα σύνδεσης του Κόμματος «με πολιτικά πιο απόμακρες μάζες, διεύρυνση της συνδικαλιστικής επιρροής με αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων παντού, η οποία όμως πρέπει να αποκτήσει στέρεα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, να αποτυπωθεί με οικοδόμηση του κόμματος σε κρίσιμους χώρους, με ένταξη των πρωτοπόρων εργατών και άλλων λαϊκών δυνάμεων στις γραμμές μας, με ενίσχυση των κομμουνιστικών χαρακτηριστικών των δυνάμεών μας και στο πώς αυτά εκφράζονται στην καθημερινή δράση των Κομματικών Οργανώσεων Βάσης του ΚΚΕ και των οργανώσεων βάσης της ΚΝΕ».

«Στην πορεία ανάπτυξης των αγώνων της ταξικής επαναστατικής πάλης θα υπάρξουν γεγονότα που θα επιδράσουν καταλυτικά στη συνείδηση. Η όξυνση των αντιθέσεων μπορεί να φέρει αποσταθεροποίηση, ακόμα και κλονισμό της αστικής εξουσίας, ανάπτυξη μεγάλης κίνησης μαζών, εξεγέρσεων, ακόμα και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, αλλά και απόπειρα χτυπήματος του κινήματος από την αστική εξουσία, νέα πιθανή οπισθοχώρηση του εργατικού κινήματος, όπως και δυνατότητες για την έφοδο στον ουρανό. Χρέος μας είναι να βλέπουμε τα δυναμικά στοιχεία των εξελίξεων. Να μη θολώνουμε μπροστά στον προσωρινά αρνητικό συσχετισμό που όσο δύσκολος και αν φαντάζει, δεν είναι ακίνητος, στατικός» ανέφερε χαρακτηριστικά Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Περίοδος πολιτικής και μαζικής δράσης

Σε συνέχεια και της ομιλίας του την Τετάρτη στο Γαλάτσι, κατά την πανηγυρική εκδήλωση για την έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ο Κουτσούμπας τόνισε ότι «η ίδια η προσυνεδριακή διαδικασία, η οποία εξελίχθηκε μέσα σε μια περίοδο που απαιτούνταν συνδυασμένη πολιτική και μαζική δράση σε πανελλαδικό επίπεδο για να αποκαλυφθεί πλατιά και να αντιπαλευτεί ο χαρακτήρας του νέου γύρου της αντιλαϊκής επίθεσης του κεφαλαίου και της κυβέρνησης της ΝΔ σε όλα τα μέτωπα που αφορούν τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας, να στηριχθεί ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών, καθώς επίσης και δεκάδες άλλες μικρές και μεγαλύτερες κινητοποιήσεις κλάδων και χώρων δουλειάς, τροφοδοτήθηκε από νέα πείρα, από νέα συμπεράσματα, ώστε εν κινήσει να δοκιμάζεται η ικανότητα καθοδηγητικών οργάνων και στελεχών από πάνω μέχρι κάτω».

Ο καπιταλισμός δεν είναι ανίκητος

Όπως είπε βαθιά πεποίθηση του ΚΚΕ είνα ότι «ο καπιταλισμός όχι μόνο δεν είναι ανίκητος, αλλά συγκλονίζεται από αξεπέραστες αντιφάσεις Είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα που αδυνατεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Γεννάει φτώχεια, ανεργία, κρίσεις, προσφυγιά. Ο καπιταλισμός είναι αντίπαλος των λαών, ταυτισμένος με τους ανταγωνισμούς και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για το κυνήγι του κέρδους των μονοπωλίων, τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών κοιτασμάτων και των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας και εμπορευμάτων, την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, των λαών».

Και επισήμανε ότι «η επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας αναδεικνύει το μεγάλο μέγεθος του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, το οποίο δεν μπορεί να επενδυθεί διασφαλίζοντας ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών αντιθέσεων, προωθείται η στροφή προς την πολεμική οικονομία και προετοιμασία, με στόχο αφενός να μεταθέσουν με τις νέες επενδύσεις το χρόνο εκδήλωσης της επόμενης καπιταλιστικής κρίσης και αφετέρου να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για μια σχετικά ελεγχόμενη μεγάλη απαξίωση κεφαλαίου στις διάφορες πολεμικές εστίες».

Πιο κοντά σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο λέει ο Κουτσούμπας

Ο Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά μετά το Β’ Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο βρισκόμαστε τόσο κοντά σε έναν τρίτο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Η επισήμανση αυτή προκύπτει και από το γεγονός της εντατικής προετοιμασίας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνιζόμενων πόλων, που είναι αντίστοιχη ανάλογη με αυτή του μεσοπολέμου. Βεβαίως, η μορφή και τα μέτωπα που θα σχηματιστούν στην πορεία θα αποτυπωθούν καλύτερα στην εξέλιξή τους. Η αναμέτρηση για την κατάκτηση της κορυφής της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας είναι αμείλικτη».

Για να προσθέσει ότι αυτή «εκδηλώνεται σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο πεδίο αντιπαραθέσεων και στρατηγικής σημασίας, σε στρατηγικής σημασίας κλάδους της οικονομίας, στις άμεσες ξένες επενδύσεις και εξαγωγές κεφαλαίου σε άλλη μορφή, στις πολιτικές στρατηγικές σημαίες, συμμαχίες και στηρίγματα, στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, τις σπάνιες γαίες, την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα την τεχνολογική υπεροχή, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα λιμάνια, τη ναυπηγική βιομηχανία, τη ναυτιλία και σε άλλους τομείς. Στρατηγικές κινήσεις των ΗΠΑ, της Κίνας αλλά και της Ρωσίας προκαλούν αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη, τροφοδοτούν όξυνση των ανταγωνισμών και ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

«Οι συμμαχίες μπορεί να αλλάζουν, να αναδιατάσσονται, αλλά το βασικό στοιχείο που καθορίζει τον ταξικό τους χαρακτήρα και συνεπώς την ουσία της Ευρωατλαντικής και της υπό διαμόρφωση Ευρασιατικής συμμαχίας είναι η οικονομική βάση αυτών των καπιταλιστικών κρατών που τη συγκροτούν, δηλαδή η κυριαρχία των μονοπωλίων και τα συμφέροντά τους» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

Το ΚΚΕ στο πλευρό των λαών

Στο ίδιο πλαίσιο υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ «καταδίκασε αποφασιστικά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στις αρχές Γενάρη ενάντια στη Βενεζουέλα και τον λαό της».

Και τόνισε ότι «καταγγείλαμε την άθλια κυνική στάση της ελληνικής κυβέρνησης που σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικανικού ιμπεριαλισμού υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ και φτάνει στο σημείο να κλείνει συνειδητά τα μάτια στην παραβίαση και αυτού ακόμα του κουρελιασμένου διεθνούς δικαίου, στο οποίο κατά τα άλλα ορκίζεται. Έτσι δίνει ταυτόχρονα πάτημα στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης στην Κύπρο, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο».

Διαμηνύοντας ότι «το ΚΚΕ θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στις νέες απειλές του βορειοαμερικανικού ιμπεριαλισμού ενάντια στην Κούβα, ενάντια στη Γροιλανδία, το Ιράν και άλλες χώρες Εκφράζουμε τη βαθιά διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό και το ΚΚ Κούβας σε όλους τους λαούς».

Επισήμανε ακόμα ότι «στην Ευρώπη, με πρωταγωνιστές τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, Τραμπ, Πούτιν, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται διαδικασία αναζήτησης προσωρινού συμβιβασμού που ακόμα και αν επιτευχθεί, δεν αναιρεί τη γενική τάση όξυνσης των ανταγωνισμών. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για εγκεκριμένο πόλεμο στην Ευρώπη, διατάσσει δυνάμεις και ενισχύει τις στρατιωτικές βάσεις στα ρώσικα σύνορα, εκσυγχρονίζει το συμβατικό και πυρηνικό του οπλοστάσιο, τροφοδοτεί την Ουκρανία με σύγχρονο εξοπλισμό».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επανέλαβε ότι το κόμμα του «στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Καταδικάζει την κατοχή και τη γενοκτονία του από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσωρινή εκεχειρία που επιβλήθηκε τον Οκτώβρη με την παρέμβαση των ΗΠΑ διαιωνίζει την ισραηλινή κατοχή και ακυρώνει τη λύση των δύο κρατών».

Η κυβέρνηση βαθαίνει την εμπλοκή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους

Ο Κουτσούμπας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των άλλων αστικών κομμάτων, ακολουθώντας το δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων, βαθαίνει την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συμφέροντα και την αναβάθμιση της θέσης της αστικής τάξης, τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό μεταφορικό κόμβο, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία των πολέμων και των επεμβάσεων».

Έκανε λόγο για επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής η οποία «υλοποιείται διαμέσου της λειτουργίας όλης της χώρας ως πολεμικού ΝΑΤΟϊκού ορμητηρίου, με τη χρησιμοποίηση των βάσεων, τη στήριξη του καθεστώτος Ζελένσκι και την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία, τις στρατηγικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ».

Οι κινητοποιήσεις των στρατιωτικών

Την ίδια στιγμή τόνισε «τη σημασία των μεγάλων κινητοποιήσεων των εν ενεργία και αποστράτων στρατιωτικών που αντιτάσσονται στον απαράδεκτο κυβερνητικό νόμο που υποβαθμίζει τα δικαιώματα των αξιωματικών και υπαξιωματικών και επιβάλλει στις Ένοπλες Δυνάμεις τα ΝΑΤΟϊκά πρότυπα. Ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το κίνημα αλληλεγγύης στους φαντάρους που αρνούνται να υπηρετήσουν τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της αστικής τάξης».

Όπως είπε «στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ισραήλ, όχι μόνο δεν εγγυάται την ασφάλεια του λαού, αλλά τον οδηγεί σε μεγάλες περιπέτειες, κάνει τη χώρα στόχο αντιποίνων, έχει δρομολογήσει εξελίξεις αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και της ίδιας της κυριαρχίας της χώρας».

Για τα ελληνοτουρκικά

Αυτό σύμφωνα με τον Κουτσουμπα «μαρτυρά η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τα τετελεσμένα και οι διεκδικήσεις της νατοϊκής Τουρκίας που πολλαπλασιάζονται στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, των Γκρίζων Ζωνών, του Τουρκολιβυκού συμφώνου και άλλων στρατηγικών επιλογών του κράτους της Τουρκίας. Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, την κυριαρχία επί νησιών και βραχονησίδων, παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης, χαρακτηρίζοντας τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ως τουρκική».

Υπογράμμισε ότι «η θεωρία των ήρεμων νερών που υποστηρίζουν η κυβέρνηση και με διάφορους τρόπους τα άλλα αστικά κόμματα, αποδείχτηκε ανυπόστατη και η περίοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για την προβολή νέων διεκδικήσεων και τετελεσμένων».

Η κατάσταση περιπλέκεται

Σύμφωνα δε με τον Δ. Κουτσούμπα «η κατάσταση περιπλέκεται παραπέρα με τις συμφωνίες αναβάθμισης των αστικών σχεδιασμών για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, πυλώνα διακίνησης του αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου προς την Ουκρανία, προωθείται η ανάπτυξη των στρατηγικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο».

Κυπριακό

Αναφερόμενος στην Κύπρο, είπε ότι «στην Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βρετανικές νατοϊκές βάσεις και στρατηγικές συμμαχικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, διατηρείται η κατοχή του 37% του νησιού για 51 και πλέον χρόνια και εξυφαίνονται διχοτομικά σχέδια των δύο κρατών που υποστηρίζει το τουρκικό κράτος ή δύο συνιστώντων κρατών που παρουσιάζεται ως συμβιβαστική πρόταση. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη που είναι σε αντίθεση με την αναγκαιότητα ανάπτυξης της λαϊκής πάλης για Κύπρο ανεξάρτητη, δηλαδή ένα και όχι δύο κράτη με μία και μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, κρατική οντότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχικά και κάθε άλλου είδους ξένα στρατεύματα, βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, με τον λαό κυρίαρχο».

Για να τονίσει ότι «στις συνθήκες αυτές αποκτά μεγάλη σημασία η κατεύθυνση πάλης του ΚΚΕ για την ανάπτυξη της φιλίας και της κοινής πάλης του ελληνικού, του κυπριακού και του τουρκικού λαού, όλων των λαών της περιοχής ενάντια στις αστικές τάξεις και τα συμφέροντά τους, στην αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κρατών και κυβερνήσεων, στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους».

Οι στόχοι της κυβερνητικές πολιτικής και η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων

Αναφερόμενος στους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους και τη στήριξη των επενδύσεων στην πολεμική οικονομία, ο Κουτσούμπας είπε ότι αυτά «θα μεταφραστούν σε κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματα και στο εισόδημα των εργαζομένων. Αυτούς τους στόχους που υπηρετούν τη στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ προσυπογράφουν όλα τα κόμματα της σημερινής συστημικής αντιπολίτευσης».

Σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «οι διεργασίες που εξελίσσονται στο έδαφος της όξυνσης όλων των αντιθέσεων, της πολεμικής προετοιμασίας και της αύξησης της λαϊκής δυσαρέσκειας, οι ενδοαστικές αντιθέσεις για το λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο, την κατανομή των κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων και την ιεράρχηση των ενισχύσεων, διαπερνούν και τις διεργασίες που γίνονται για την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος».

Αναγνώρισε ότι «τέτοιες διεργασίες εκδηλώνονται ανάμεσα σε διάφορα τμήματα του κεφαλαίου που εκφράζονται ή επιδιώκουν να εκφραστούν και πολιτικά. Εκδηλώνονται τάσεις αμφισβήτησης της κυβέρνησης που προέρχονται από το εσωτερικό της ΝΔ και κατευθύνονται κυρίως ενάντια στη σημερινή της ηγεσία, δίχως να φαίνεται προς το παρόν ότι κλονίζουν τη συνοχή της κυβέρνησης».

Όπως είπε «στη διατήρηση της συνοχής της ΝΔ συμβάλλει και η κατάσταση που επικρατεί στο τόξο των άλλων αστικών κομμάτων, αφού ακόμα δε φαίνεται ένα κόμμα ή συνεργασία κομμάτων να λειτουργεί με αξιώσεις για την αναπαραγωγή του δίπολου της αστικής κυβερνητικής εναλλαγής, γεγονός που δυσκολεύει το αστικό πολιτικό σύστημα».

Έλλειψη συγκροτημένου κυβερνητικού διπόλου

Σύμφωνα με τον Κουτσουμπα «το γεγονός ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, συγκροτημένο κυβερνητικό δίπολο εναλλαγής της διακυβέρνησης, το λεγόμενο κενό, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, είναι ένα πρόβλημα που το σύστημα προσπαθεί να λύσει, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και διάφορες καταστάσεις, γεγονότα, ζητήματα, δοκιμάζοντας έτσι και τη δυναμική ενδεχόμενων λύσεων».

Τσίπρας, Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

Έφερε ως παράδειγμα, την επανεμφάνιση Τσίπρα, η οποία όπως είπε «εντάσσεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με το ξαναβάφτισμα να γίνεται μετά από κάποια χρόνια αγρανάπαυσης και με ειδικό σενάριο που φτιάχτηκε στα δέκα χρόνια δημοψήφισμα».

Και πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή «σε διαδικασία δοκιμασίας βρίσκονται και άλλες διεργασίες και προοπτικές, όπως για παράδειγμα το κόμμα Καρυστιανού που έχει τη στήριξη ορισμένων εκδοτικών συγκροτημάτων, αστών πολιτικώνΔιάφορων δυσαρεστημένων από τα αστικά κόμματα που προέρχονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ήταν ενταγμένη και η δημοσκοπική άνοδος που εμφανιζόταν κυρίως στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και που σε ένα βαθμό συνεχίζεται με εξάρσεις και υφέσεις για το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου».

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα όλα αυτά δεν είναι αυστηρά κατασκευασμένα αλλά «πατάνε και στην αντικειμενικά γενικευμένη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση λαϊκών δυνάμεων, γίνεται προσπάθεια να διοχετευθούν προς υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις αστικού προσανατολισμού που διαφοροποιούνται από την κυβέρνηση σε πλευρές της πολιτικής της, ασκώντας με τον λαϊκισμό τους μια επίδραση σε τμήματα κοινωνικών δυνάμεων κυρίως της υπαίθρου, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου».

Εκτίμησε δε ότι «όσο οξύνονται οι ενδο ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις και το ενδεχόμενο ενός ευρύτερου ιμπεριαλιστικού πολέμου, εμφανίζεται περισσότερο πιθανό ότι θα επηρεάζει και το αστικό πολιτικό σύστημα αυτό το ζήτημα καθοριστικά».

Όλο και πιο χρήσιμες ακροδεξιές ή φασιστικές πολιτικές δυνάμεις

Και τόνισε ότι «διαχρονικό στοιχείο της πολεμικής προετοιμασίας των καπιταλιστικών κρατών είναι η καταστολή του εσωτερικού ταξικού εχθρού, πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνονται όλο και περισσότερο χρήσιμες για το σύστημα ακροδεξιές ή φασιστικές πολιτικές δυνάμεις που μιλώντας στο όνομα της εθνικής ενότητας, του κοινού εθνικού συμφέροντος, θα στρέφονται ενάντια στην ταξική πάλη και θα επιχειρούν να υπαγάγουν εργατικές λαϊκές δυνάμεις στους σχεδιασμούς της καπιταλιστικής εξουσίας».

Απαιτείται επαγρύνπνηση στο ΚΚΕ

Προειδοποίησε ότι στο ΚΚΕ «απαιτείται να έχει επαγρύπνηση, ετοιμότητα, με την παρέμβασή του να δυσκολεύει την επιχείρηση χειραγώγησης της λαϊκής δυσαρέσκειας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και πώς αυτές θα καταλήξουν στη διαδικασία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όλες οι απόπειρες φτιασίδωματός του» και υπογράμμισε ότι «είναι η στιγμή που χρειάζεται να δυναμώσουμε την ιδεολογική πολιτική επίθεση και προβολή της θέσης του ΚΚΕ, που είναι η μόνη πραγματικά προς όφελος των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων για μη συμμετοχή ή στήριξη σε αστικές κυβερνήσεις, με όποιο μανδύα και αν αυτές εμφανίζονται και κάτω από οποιεσδήποτε εξελίξεις, είτε δηλαδή μακρόχρονης πορείας με το πιστόλι στον κρόταφο είτε μεγαλύτερης πολεμικής εμπλοκής και ιμπεριαλιστικού πολέμου».

Κάλεσε τα μέλη του Κόμματος «να αναδείξουμε ότι απέναντι στο αποπροσανατολιστικό δίλημμα που επικεντρώνει μόνο στο πρόσωπο του Μητσοτάκη και στο κόμμα της ΝΔ, υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ που οδηγεί στην ανάγκη να μετατραπεί η μαζική λαϊκή αμφισβήτηση στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη σε συνολική αμφισβήτηση της πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση αυτή, όσες κυβέρνησαν μέχρι σήμερα αλλά και τα κόμματα που στηρίζουν στην ουσία τις ίδιες πολιτικές που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα»

Αποπροσανατολιστικά τα περί δήθεν προοδευτικών μετώπων

Ο Κουτσούμπας χαρακτήρισε ακόμα χάσιμο χρόνου και αποπροσανατολιστικές τις προτάσεις κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης, «περι δήθεν προοδευτικών μετώπων, δημοκρατικών κεντροαριστερών συμμαχιών για να φύγει ο Μητσοτάκης και άλλα σχετικά ουτοπικά παραμύθια».

Όπως είπε «στην Ελλάδα έχουν δοκιμαστεί πολλές κυβερνητικές εκδοχές. Υπάρχει συσσωρευμένη αρνητική πείρα. Επομένως, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα από διάφορες κυβερνητικές εναλλαγές. Αυτή η πείρα τους βοηθά να κατανοήσουν και το γιατί το ΚΚΕ λέει κατηγορηματικά όχι σε συμμετοχή ή στήριξη τέτοιων αστικών κυβερνήσεων».

Απευθυνόμενος στα μέλη του ΚΚΕ τόνισε ότι «αν η παρέμβασή μας δεν αποκτήσει το απαραίτητο ιδεολογικό πολιτικό βάθος, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του πισωγυρίσματος, της υποχώρησης από τα θετικά βήματα που κατακτήσαμε μπροστά στην τεράστια πίεση που θα ασκηθεί τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο και της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας και με δεδομένη την ανασύνταξη αστικών πολιτικών δυνάμεων».

Κλείνοντας ο Δ. Κουτσούμπας έκανε εκτενή αναφορά στη συμβολή του ΚΚΕ στους αγώνες των αγροτών, στην προσπάθεια αποκάλυψης των ευθυνών και των αιτίων της τραγωδίας των Τεμπών, στην ανάσχεση πλειστηριασμών, ενάντια στη φοροληστία και σειρά ακόμα κυβερνητικών πολιτικών.

Το ΚΚΕ μπορεί να ανταποκριθεί

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας. Με αυτές τις αποφάσεις, με το πρόγραμμά μας, απευθυνόμαστε σε όλους τους εργάτες και υπάλληλους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες, στους βιοπαλαιστές αγρότες, στους απόμαχους της δουλειάς συνταξιούχους, στους νέους και τις νέες φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές, στις γυναίκες εργατικής λαϊκής ένταξης, στους μετανάστες, σε όλο τον εργαζόμενο λαό, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, χρώμα, θρησκεία, να συμπορευτεί μαζί με το ΚΚΕ για την επαναστατική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τον σοσιαλισμό κομμουνισμό. Έτσι έχουμε μάθει εμείς να παλεύουμε και να πολεμάμε για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι» σημείωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του το Σάββατο, με την εναρκτήρια ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα να πραγματοποιείται στην κατάμεση αίθουσα συνεδρίων στην έδρα του κόμματος στον Περισσό. Στο προεδρείο ήταν μεταξύ άλλων η Αλέκα Παπαρήγα και ο Δημήτρης Γόντικας, ενώ στους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου υπάρχει έκθεση ντοκουμέντων από το ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ, αφιερωμένη στην δράση του κόμματος για πάνω από 100 χρόνια.