Κουτσούμπας: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους – «Παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής
- Εργατικό ατύχημα στη Βοιωτία – Ακρωτηριάστηκε 22χρονος στο πόδι
- Κάθειρξη 5 ετών στον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον γιο του - Θα εκτίσει κατ’ οίκον την ποινή του
- Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία - Δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
- Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά.
«Σήμερα εδώ απ’ τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους.
Απαιτούμε εδώ και τώρα: Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αύξηση των μισθών. Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από το Πέραμα. Να βγει η Ελλάδα απ’ τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης, που στέλνει τον λαό μας στο μακελειό», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Στη συνέχεια τόνισε: «Την ίδια στιγμή, σήμερα εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους εργάτες, στους λιμενεργάτες που απεργούν σε 20 λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, με κεντρικό σύνθημα ‘Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους’. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!».
Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα:
Απεργιακή συγκέντρωση έγινε και στην Ελευσίνα.
Στις απεργιακές κινητοποιήσεις καλούσαν τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Ελευσίνας, το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία, η ΑΔΕΔΥ στις περιοχές Πειραιά, Σαλαμίνας και Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα συνδικάτα και φορείς.
Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στη σχετική ανακοίνωσή του, ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε: «Σε μια περίοδο που μοιράζει μπαρούτι στον ανταγωνισμό μεταξύ ιμπεριαλιστικών κέντρων και καπιταλιστικών χωρών, με την μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική και στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι βγαίνουμε μπροστά, οργανώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών. Δεν δεχόμαστε να γίνουμε σκλάβοι στον εργασιακό μεσαίωνα που φτιάχνουν. Δεν δεχόμαστε να συνηθίσουμε στην «κουλτούρα πολέμου» που θέλουν ΕΕ, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, αστικά κόμματα και εργοδοσία».
- Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
- Γροιλανδία: Εγκαινιάζονται τα προξενεία της Γαλλίας και του Καναδά
- Έλεγχος στρατηγικών όπλων: ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν πολυμερείς διαπραγματεύσεις
- Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
- Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 5 ετών στον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον γιο του
- H Κομισιόν απειλεί το TikTok με πρόστιμο για τον «εθιστικό σχεδιασμό» του
- Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Μλαντένοβιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις