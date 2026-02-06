Κουτσούμπας: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους – «Παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα το πρωί στην απεργιακή συγκέντρωση στον Πειραιά.

«Σήμερα εδώ απ’ τον Πειραιά στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα: Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αύξηση των μισθών. Να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από το Πέραμα. Να βγει η Ελλάδα απ’ τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιθετικοί σχεδιασμοί της άρχουσας τάξης, που στέλνει τον λαό μας στο μακελειό», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια τόνισε: «Την ίδια στιγμή, σήμερα εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους εργάτες, στους λιμενεργάτες που απεργούν σε 20 λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μαρόκο, με κεντρικό σύνθημα ‘Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους’. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες!».

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα:

Απεργιακή συγκέντρωση έγινε και στην Ελευσίνα.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις καλούσαν τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Ελευσίνας, το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία, η ΑΔΕΔΥ στις περιοχές Πειραιά, Σαλαμίνας και Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα συνδικάτα και φορείς.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στη σχετική ανακοίνωσή του, ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε: «Σε μια περίοδο που μοιράζει μπαρούτι στον ανταγωνισμό μεταξύ ιμπεριαλιστικών κέντρων και καπιταλιστικών χωρών, με την μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική και στη χώρα μας, οι εργαζόμενοι βγαίνουμε μπροστά, οργανώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών. Δεν δεχόμαστε να γίνουμε σκλάβοι στον εργασιακό μεσαίωνα που φτιάχνουν. Δεν δεχόμαστε να συνηθίσουμε στην «κουλτούρα πολέμου» που θέλουν ΕΕ, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, αστικά κόμματα και εργοδοσία».