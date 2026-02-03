Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας για το «έγκλημα» στη Βιολάντα

Συγκέντρωση στο υπουργείο εργασίας πραγματοποιούν εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών, επιχειρήσεων της Αττικής στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία τους απαντώντας στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Με σύνθημα: «Ως εδώ! Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών» απαιτούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια, «για να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας».

ΩΣ ΕΔΩ!

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ Σε εξέλιξη η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων σε Τρόφιμα Ποτά, στο υπ.Εργασίας#Βιολαντα pic.twitter.com/MJgrn8I447 — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) February 3, 2026

Κυρίαρχα συνθήματα στα χείλη των διαδηλωτών είναι: «Εσείς μιλάτε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε γι’ ανθρώπινες ζωές», «Κέρδη βαμμένα με αίμα εργατών» και «Το έγκλημα στα Τρίκαλα δεν θα συγκαλυφθεί».

«Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε να γίνουμε θυσία για τα κέρδη τους»

Από τη συγκέντρωση, ο Γιάννης Σχοινάς, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών Ν. Αττικής χαιρέτισε τους εργαζόμενους που απεργούν, «στον μεγαλύτερο κλάδο της μεταποίησης» όπου «η κερδοφορία των εργοδοτών έχει χτυπήσει κόκκινο αλλά οι εργαζόμενοι γίνονται βορά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας».

Η Κατερίνα Σαββίδη, γενική γραμματέας του Συνδικάτου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις γυναίκες εργαζόμενες που θεωρούνται αναλώσιμες, αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα και πολλά άλλα. «Έχουμε ανάγκη από χρόνο για τις οικογένειες μας και όχι νυχτερινές βάρδιες. Απεργούμε γιατί δεν δεχόμαστε να γίνουμε θυσία για τα κέρδη τους» επεσήμανε.

Ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά υπογράμμισε ότι η σημερινή επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση στέλνει μήνυμα ανυποχώρητης πάλης για την προστασία της ζωής.

Αναφέρθηκε στη μάχη που δόθηκε το πρωί στις πύλες των εργοστασίων και χαιρέτισε ιδιαίτερα τις εργάτριες του κλάδου που έκαναν το βήμα και απέργησαν πάρα την τρομοκρατία.

«Όχι άλλος νεκρός για τα κέρδη των βιομηχάνων» τόνισε και υπογράμμισε ότι το έγκλημα στην «Βιολάντα δεν θα περάσει ατιμώρητο» ενώ απαίτησε τώρα μέτρα προστασίας.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στην EMFI (πρώην «ΕΒΓΑ»), Παναγιώτης Χαϊνάς, τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για να μην υπάρξουν άλλα θύματα:

«Είμαστε εδώ και διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυτό γίνεται για το εργοδοτικό έγκλημα που είχαμε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα», ανάφερε.

Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ή/και θα πραγματοποιηθούν σε πολλές ακόμη πόλεις.

Απεργία για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Από τα χαράματα στη μάχη της περιφρούρησης

Η απεργιακή μάχη, είναι σε εξέλιξη από τα χαράματα. Μέλη κλαδικών συνδικάτων και εργαζόμενοι βρέθηκαν έξω από εργοστάσια σε Αθήνα, Λάρισα, Τρίκαλα και άλλες πόλεις, περιφρουρώντας την απεργία.

Απεργία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών Απο τα χαράματα στην μάχη για την επιτυχία της απεργίας Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των βιομήχανων pic.twitter.com/FCmJmrH0rt — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) February 3, 2026

Στο απεργιακό κάλεσμά της η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον κλάδο Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, υπογραμμίζει ότι «τα εργοδοτικά εγκλήματα σαν αυτό στη Βιολάντα οφείλονται στην εργοδοτική ασυδοσία».

«Μας γεμίζει οργή γιατί θα μπορούσαν να προληφθούν, εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του κέρδους», τονίζει, προσθέτοντας: «Μας εξοργίζει γιατί πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις μέτρων προστασίας βρίσκεται η διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους».

«Χρέος μας», συνεχίζει, «είναι να ανατρέψουμε αυτήν τη βαρβαρότητα. Για να σταματήσουμε να θρηνούμε συναδέλφους μας, να είναι ναρκοπέδια οι χώροι δουλειάς». Παράλληλα, προσθέτει πως «δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο».