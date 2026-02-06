Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω παμπειραϊκής απεργίας

Δεμένα παραμένουν από το πρωί της Παρασκευής τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι. Η κινητοποίηση ισχύει για όλο το εικοσιτετράωρο και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικάτων, η απεργία επηρεάζει και τα δρομολόγια σε Σαλαμίνα και Ελευσίνα, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα.

Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στα πλοία, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους. Παράλληλα, θέτουν και αντιπολεμικό πλαίσιο, ζητώντας να μην εμπλέκεται η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις και να μη μεταφέρονται πολεμικά φορτία.

Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Ελευσίνας, το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία, η ΑΔΕΔΥ στις περιοχές Πειραιά, Σαλαμίνας και Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα συνδικάτα και φορείς καλούν σε 24ωρη απεργία και συγκεντρώσεις σήμερα το πρωί, στον Πειραιά και στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά που καλεί σε συγκέντρωση σήμερα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Χαιρετίζουμε την κοινή μέρα δράσης του Διεθνούς Συντονισμού των λιμενεργατών με σύνθημα “Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο”, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου, στον οποίο συμμετέχει το σωματείο μέλος μας ΕΝΕΔΕΠ, μαζί με λιμενεργάτες από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Χώρα των Βάσκων, το Μαρόκο».

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα στις 10.30 το πρωί και αναφέρει πως: «Κηρύσσει 24ωρη Πανθριασιακή Απεργία στις 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:30π.μ στην Πλατεία Ηρώων Ελευσίνας για τα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία.

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στη συγκέντρωση, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια, η εργασία και η ζωή μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Γιατί όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα προβλήματα του διπλανού μας μπορεί να γίνουν και δικά μας στο μέλλον».

Από την πλευρά του το Συνδικάτο Μετάλλου νομού Αττικής και εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας Ελλάδας, τονίζει: «Όχι στη μετατροπή των χώρων δουλειάς σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες – Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε κάθε χώρο του κλάδου με αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, ενάντια στα εξαντλητικά ωράρια, το 13ωρο και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ένταξη του κλάδου στα ΒΑΕ.