Γαύδος: Κινδυνεύει να μείνει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση – «Θα έχουμε πρόβλημα με τις προμήθειες» λέει η δήμαρχος

Σε.. απομόνωση βρίσκεται το ακριτικό νησί της Γαύδου καθώς κινδυνεύει να μείνει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση!

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ήδη οι κάτοικοι της Γαύδου έχουν δει το πλοίο «Σαμαριά» να εκτελεί μόνο τρία δρομολόγια από την αρχή του χρόνου ενώ υπάρχει περίπτωση το νησί να αποκλειστεί εντελώς από την ακτοπλοϊκή σύνδεση για τους επόμενους δύο μήνες.

Μάλιστα, η δημοτική αρχή αλλά και οι κάτοικοι του νησιού έμαθαν για τις νέες εξελίξεις από την… ημερήσια διάταξη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας.

«Αύριο συνεδριάζει το Συμβούλιο και διαβάσαμε πως στην ημερήσια διάταξη το πλοίο “Σαμαριά” θα είναι εκτός δρομολογίων για συντήρηση έως τις 31 Μαρτίου, ενώ εμείς ξέραμε μέχρι μέσα Φεβρουαρίου και το πλοίο “Δασκαλογιάννης” θα κάνει μόνο έκτακτες προσεγγίσεις στη Γαύδο», τόνισε μιλώντας στο patris.gr η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη δηλώνοντας πως «αν όντως ισχύει αυτό, θα πρέπει να βρεθεί μία λύση».

Κίνδυνος να μείνει χωρίς προμήθειες το νησί

Η απουσία ακτοπλοϊκής διασύνδεσης της Γαύδου με την Κρήτη θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Ήδη με τα έκτακτα δρομολόγια όλοι οι κάτοικοι έχουν ταλαιπωρηθεί καθώς νιώθουν αποκλεισμένοι.

«Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Τον Γενάρη είχαμε τρία έκτακτα δρομολόγια τα οποία δεν φτάνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες. Ένας Γαυδιώτης δεν τολμά να πάει να κάνει εξετάσεις στους γιατρούς στα Χανιά γιατί δεν ξέρει πόσες μέρες θα χρειαστεί να μείνει εκεί αφού δεν υπάρχει δρομολόγιο για να επιστρέψει στο σπίτι του», επισημαίνει χαρακτηριστικά η κ. Στεφανάκη και παράλληλα τονίζει πως υπάρχει κίνδυνος να ξεμείνουν από προμήθειες.

«Ο Στρατός, που είναι περίπου 10 άτομα στη Γαύδο, είναι και αυτός αποκλεισμένος, το ίδιο και οι λιμενικοί αλλά και ο γιατρός. Μεγάλο πρόβλημα όμως αποτελούν και οι μετανάστες. Δεν φτάνουν οι προμήθειες ούτε για τους κατοίκους, ούτε για τους μετανάστες που συνεχώς αποβιβάζονται στο νησί. Δεν γίνεται να μην έχουμε ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη για τόσους πολλούς μήνες», αναφέρει η κ. Στεφανάκη η οποία αύριο έχει συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο στη Γαύδο για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.