Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04 Φεβρουαρίου 2026, 15:39

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί, εκτός των άλλων, γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στα οποία είναι βουτηγμένοι οι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ, ούτε βέβαια με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή σχετικά με την άρση ασυλίας του μετά τη μήνυση του «φασίστα», όπως αποκαλεί ευθαρσώς ο Περισσός τον Κωνσταντίνο Πλέυρη.

Δεν θα είχε νόημα να ασχοληθούμε με ένα φασίστα

«Δεν θα είχε νόημα να ασχοληθούμε σοβαρά με έναν φαιδρό αντικομμουνιστή, αντισημίτη, φασίστα συνήγορο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, σαν τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μήνυση.

Ούτε και που βρέθηκε εισαγγελέας να στείλει τη συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι είναι προφανώς ψευδής και ανυπόστατη. Βέβαια, το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά, καθώς μιλάμε για μια απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Ο Κουτσούμπας για τις ανακρίβειες περί της χρηματοδότησης του ΚΚΕ

Θέλησε ωστόσο να ξεκαθαρίσει για μία ακόμα φορά τι κάνει και τι δεν κάνει το ΚΚΕ, «γιατί πολλές ανακρίβειες ακούγονται δημοσίως σκόπιμα».

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

«Πρώτο: Το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων.

Δεύτερο: Δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές, από εισφορές, δωρεές – κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του.

Τρίτο: Όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν και μέλη των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας».

Υπενθύμισε ότι «για κάθε είσπραξη συνδρομής-εισφοράς, εκδίδεται ισόποσης αξίας κουπόνι, πράγμα που είναι, άλλωστε, γνωστό σε όλους και όλες. Οι εισπράξεις αυτές κατατίθενται από τις τοπικές κομματικές οργανώσεις στον τραπεζικό λογαριασμό, στην Εθνική Τράπεζα».

Αυστηρός ο οικονομικός έλεγχος στο ΚΚΕ

Και επισήμανε ότι «το ΚΚΕ έχει ιστορικά αναβαθμισμένες αυστηρές διαδικασίες εσωτερικού οικονομικού ελέγχου, που διασφαλίζουν και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του, γεγονός που αναγνωρίζεται γενικότερα από τον πολιτικό κόσμο και ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με τα οικονομικά των κομμάτων».

Ο Κουτσούμπας «καρφώνοντας» εμμέσως τα άλλα κόμματα σημείωσε ακόμα ότι «το ΚΚΕ είναι απολύτως συνεπές σε όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ και εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά του».

Δεν δίνουμε λίστες με ονόματα

Ενώ όπως είπε «είναι επίσης γνωστό, ότι το μόνο που δε δέχεται το ΚΚΕ, είναι να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών του, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται «φέιγ-βολάν»».

Γι’ αυτό υποστήριξε ότι πρέπει να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, η οποία είναι «και σε πλήρη αντίθεση με μια υποτιθέμενη ευαισθησία για τα προσωπικά δεδομένα που θέλουν να δείχνουν εδώ μέσα πολιτικές δυνάμεις, βουλευτές, που επικαλούνται διαρκώς το GDPR, δηλαδή, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, και την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Στο εκτελεστικό απόσπασμα για κουπόνια του ΚΚΕ

Ο Κουτσούμπας υπεραμύνθηκε της προστασίας των δεδομένων των ανθρώπων που ενισχύουν το ΚΚΕ σημειώνοντας ότι στη διάρκεια της ιστορίας του κόμματος «άνθρωποι στήθηκαν ακόμα και στο εκτελεστικό απόσπασμα με μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο το ότι είχαν πάνω τους κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης του ΚΚΕ».

Σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ακόμα και αν σήμερα αυτό δεν γίνεται «υπάρχουν άλλες, πιο σύγχρονες μορφές και τρομοκράτησης και καταστολής λαϊκών ανθρώπων. Πόσο μάλλον που υπάρχει και πολύς κόσμος που ενισχύει το ΚΚΕ, χωρίς να είναι κοντά του πολιτικά, χωρίς καν να το ψηφίζει, όμως εκτιμά θετικά τη συνέπειά του, την ανιδιοτέλεια, την εντιμότητα των μελών και στελεχών του, ή επειδή, τέλος πάντων, απλώς θέλει να υπάρχει και να δρα αυτό το κόμμα μέσα στην ελληνική κοινωνία».

Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι όποιος από αυτούς που ενισχύουν το ΚΚΕ θέλει μπορεί να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του και κατέθεσε στα πρακτιτικά τον Ριζοσπάστη, «αυτού του Σαββατοκύριακου μόνο, που έχει τέσσερις σελίδες, για να δείτε ακριβώς πόσες δωρεές στη μνήμη αγωνιστών κάνουν συγγενείς τους στο Κόμμα καθημερινά, με όλα τα στοιχεία τους και με το ποσό που προσφέρουν στο ΚΚΕ».

Τόνισε δε ότι η μεγάλη επιτυχία της πρόσφατης οικονομικής εξόρμησης είναι ένα πολύ καλό δείγμα και μια απάντηση του ίδιου του λαού μας στους διάφορους συκοφάντες.

Στις ενισχύσεις του ΚΚΕ δεν κρύβεται μαύρο χρήμα

«Και μη μας πει κανείς εδώ μέσα ότι μπορεί στους ενισχυτές του ΚΚΕ να κρύβεται μαύρο πολιτικό χρήμα, γιατί ξέρετε, αυτό φαίνεται και αποκαλύπτεται πολύ εύκολα. Φαίνεται, κυρίως, από τις δεσμεύσεις που έχεις, από αυτά που ψηφίζεις εδώ μέσα, από τη στάση του καθενός μέσα στους εργατικούς αγώνες, απέναντι σε ισχυρούς επιχειρηματίες, σε ισχυρά λόμπι και οικονομικά συμφέροντα, απέναντι στις διάφορες πρεσβείες και πάει λέγοντας. Καταλαβαινόμαστε, νομίζω,  πολύ καλά» ανέφερε με νόημα ο Κουτσούμπας.

Και έκλεισε σημειώνοντας ότι «είναι προφανές ότι η πράξη για την οποία εγκαλούμαι συνδέεται με την πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα τη δική μου και συνολικά του ΚΚΕ, ενώ η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφώς και μόνον πολιτική σκοπιμότητα. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία και φυσικά δεν συναινώ ως προς αυτό».

Η κοινωνία έχει τάξεις

Απαντώντας στς τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων ξεκίνησε από την τοποθέτηση Καιρίδη, λέγοντας πως θα μπορούσε να απαντήσει με ένα «κοίτα ποιος μιλάει» και να τελειώνει εδώ.

Όπως σημείωσε ο Κουτσούμπας το ΚΚΕ θεωρεί ότι «αυτή η πλειοψηφία, η εξουσία, η δική σας συγκεκριμένη κυβέρνηση που διαθέτετε σήμερα, αποτελεί όργανο-υπηρέτη αυτών των συμφερόντων. Δεν έχει σημασία ότι ο ελληνικός λαός επιλέγει εσάς στον ορισμό που δίνουμε εμείς. Σας επιλέγει έτσι όπως λειτουργεί το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Αλλά, το να έχουμε την άποψη -χωρίς να θεωρούμε ότι είμαστε αυθεντίες- ότι υπάρχουν τάξεις σ’ αυτή την κοινωνία και η κυβέρνηση σας με τους νόμους που ψηφίζετε εκφράζει βασικά και κύρια αυτήν την τάξη, είναι δεδομένο κατά τη γνώμη μας. Κι αν θέλετε συμφωνούν κι αυτοί που σας ψηφίζουν. Συμφωνούν κι εδώ μέσα βουλευτές σας, διότι σκέφτονται επιστημονικά, κι όχι λαϊκίστικα, μικροκομματικά, μικροπολιτικά σκεπτόμενοι μόνο τα ψηφαλάκια στις επόμενες εκλογές».

Αναφερόμενος στις οδηγίες των Βρυξελλών υπενθύμισε ότι «είναι γνωστές και οι οδηγίες της ΕΕ για την παρέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των κομμάτων, είτε με όχημα τα οικονομικά τους, είτε με τον έλεγχο των καταστατικών και των προγραμμάτων τους απ’ τα δικαστήρια, με κριτήριο πάντα τη θωράκιση αυτής της εξουσίας του κεφαλαίου. Αυτά έχουν προχωρήσει, ξέρετε, πολύ περισσότερο σε άλλες χώρες του δήθεν “κράτους δικαίου της ΕΕ” -όπως την λένε άλλα κόμματα, εμείς δεν τη λέμε έτσι- όπου έχουμε μέχρι και απαγορεύσεις άλλων κομμάτων, κομμουνιστικών, εργατικών -με πρόσφατο παράδειγμα στην Πολωνία- μόνο και μόνο γιατί έχουν διαφορετική άποψη, ιδεολογική αφετηρία, πολιτικές τοποθετήσεις κλπ και για κανέναν άλλον λόγο».

Στοιχεία που σύμφωνα με το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «σε ένα βαθμό αυτά έχουν ενσωματωθεί και στο ελληνικό δίκαιο με απαράδεκτους νόμους που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις, μαζί βέβαια με τους τρομονόμους που τσουβαλιάζουν ανόμοια μεταξύ τους πράγματα, τους νόμους, επίσης, για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, των διαδηλώσεων και τόσα άλλα».

Για την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς με αφορμή τη Βιολάντα

Αναφερόμενος στην έκρηξη στα Τρίκαλα, ο Κουτσούμπας είπε ότι «και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και άλλες μορφές τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς… Είναι αποκαλυπτικό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για τη “Βιολάντα”, πώς αντιμετωπίστηκαν εργαζόμενοι συνδικαλιστές που δεν τους αφήναν, κύρια η εργοδοσία, να κάνουν τον έλεγχο μέσα εκεί. Που ίσως προστάτευαν και να μην έχουμε την τραγική κατάληξη σήμερα -με τις καταγγελίες που θα έκαναν γιατί θα τα βλέπανε αυτά τα πράγματα-, να μην έχουμε αυτή την τραγωδία, πέντε μητέρες να μην μπορούν να γυρίσουν στα παιδιά τους και στις οικογένειες τους, γιατί βρήκαν τραγικό θάνατο».

Για το ακαταδίωκτο

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ έκλεισε με ένα σχόλιο για τα κόμματα που έχουν θέση για την κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου και μάλιστα συγχέεται σκόπιμα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και έθεσε το ερώτημα «πού θα οδηγούσε η θέση τους αυτή; Να σέρνεται ο κάθε βουλευτής, κυρίως της αντιπολίτευσης -σήμερα εγώ, αύριο κάποιος άλλος, κάποια άλλη- στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα ή όποιου άλλου ενοχλείται από την όποια δράση του».

