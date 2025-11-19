Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Ερωτήματα όσον αφορά τη σκοπιμότητα της προκαλεί η διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης της ασυλίας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για παραβίαση από το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων.

Και τα ερωτήματα γίνονται ακόμα μεγαλύτερα με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία – μήνυση του γνωστού φασίστα και ναζί (σ.σ κατά δήλωση του ιδίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ως συνήγορος υπεράσπισης του Γιάννη Λαγού) Κωνσταντίνου Πλεύρη.

Το ΚΚΕ τόσο στην ανακοίνωση του όσο και τα στελέχη του στις τοποθετήσεις τους θέτουν σαφώς το ερώτημα «για το γεγονός ότι μια τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή».

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Σε ανακοίνωση της η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπεραμύνεται της διαβίβασης αναφέροντας πως «κατά το άρθρο 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων, ενώ κατά το άρθρο 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, αφού ελεγχθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Βουλή δια του Υπουργού Δικαιοσύνης».

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση δε υποστηρίζει πως «από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος βουλευτή, Γ.Γ. της Κ.Ε. πολιτικού κόμματος, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση ιδιώτη. Η εν λόγω δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα και, στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική, η δικογραφία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 62 του Συντάγματος και 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής».

Η απάντηση του ΚΚΕ στον Άρειο Πάγο

Πηγές του ΚΚΕ σημειώνουν ότι η μήνυση – καταγγελία σε βάρος του κόμματος ήταν προφανώς ψευδής και ανυπόστατη, ήταν προδήλως νομικά αβάσιμη και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί.

Τονίζουν δε ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές τα οικονομικά του Κόμματος, όπως όλων των κομμάτων, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο πλαίσιο ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Πρόκειται για Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, κατά πλειοψηφία μάλιστα, δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Ο Περισσός τονίζε δε ότι το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρεί ειδικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών, που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Επομένως οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, έλεγξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του ΚΚΕ, αναφέρουν στελέχη του κόμματος.

Και προσθέτουν πως αυτές έλεγξαν και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο στο ΚΚΕ με βάση τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για έναν και μόνο λόγο, για το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καταρτίζει και δεν δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των μελών, φίλων του, άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και το στηρίζουν οικονομικά. Γιατί γενικά το ΚΚΕ τηρεί όλες τις διατυπώσεις της νομοθεσίας, δηλώνει και δημοσιοποιεί κανονικά όλα τα έσοδά του, ενώ εκπληρώνει και όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Στο ΚΚΕ θεωρούν ότι αυτά τουλάχιστον, που είναι γνωστά στις αρχές, θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της καταγγελίας – μήνυσης του διαβόητου Πλεύρη, με τις αόριστες αναφορές περί «παραβιάσεων», και η καταγγελία να έχει αρχειοθετηθεί. Έστω σε κάποιο από τα στάδια ελέγχου αυτής, προτού τελικά διαβιβαστεί στη Βουλή το απαράδεκτο αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του.

Η χρονική στιγμή

Η μήνυση και η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα έρχεται σε μία δεδομένη στιγμή που το ΚΚΕ ασκεί σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση και κάνει αντιπολίτευση στο δρόμο.

Με την επιλογή να μοιάζει ως ένας τρόπος να εμφανιστεί το ΚΚΕ ως μέρος της ευρύτερης αδιαφάνειας και διαφθοράς που σκιάζει τα άλλα κόμματα. Ένα αφήγημα στο πλαίσιο του «όλοι ίδιοι είναι». Όπως ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη στο Meganews στόχος είναι να δείξουν πως το ΚΚΕ δεν διαφέρει από τα άλλα κόμματα, είναι και αυτό μέσα στη διαφθορά και την αδιαφάνεια, κάτι φυσικά που δεν ισχύει.

Πρακτικές γνωστές από το παρελθόν

Το ΚΚΕ στην ανακοίνωση του αναφέρεται σε πρακτικές «γνωστές από το παρελθόν», και καταγγέλλει «απόπειρα πολιτικής δίωξης».

Για να υπογραμμίσει πως ματαιοπονούν όσοι θεωρούν πως με τέτοιες πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και «θα βάλουν εμπόδια στη δράση του».

Κίνηση αντικομμουνισμού

Ενδεικτική ήταν η αναφορά της Κανέλλη για μία κίνηση που εντάσσεται στην πολιτική του αντικομμουνισμού, σχολιάζοντας παράλληλα πως «όταν το σύστημα αναθέτει τον αντικομμουνισμό στα καταδικασμένα από την ιστορία απομεινάρια της πολιτικής, σημαίνει ότι βρίσκεται σε πανικό».

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης από το 1965 μέχρι τη δίκη για τη Χρυσή Αυγή

Αλήθεια ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης του οποίου τη μήνυση οι Αρχές θεώρησαν ότι έχει υπόσταση και πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή;

Χαρακτηρίζεται ως ο «πατέρας του ελληνικού νεοφασισμού» και τον αποδέχεται. Θεωρεί τιμή του το ότι συνεργάστηκε με τη Χούντα. Ιδρυτής του ακροδεξιού Κόμματος της 4ης Αυγούστου το 1965, χρονιά την οποία εξέδωσε και το βιβλίο του «Αντιδημοκράτης». Να σημειωθεί ότι μέλος του Κόμματος της 4ης Αυγούστου υπήρξε και ο Νίκος Μιχαλολιάκος της «Χρυσής Αυγής».

Το Κόμμα της 4ης Αυγούστου στάθηκε σαφώς υπέρ της Χούντας των συνταγματαρχών και ο Πλεύρης υπήρξε σύμβουλος του Παπαδόπουλου. Επίσης είναι – μεταξύ άλλων – αντισημίτης και αρνητής του Ολοκαυτώματος.

Και αν αυτά μοιάζουν πολύ παλιά, το 1999 ο Πλεύρης ίδρυσε νέο πολιτικό κόμμα, την Πρώτη Γραμμή και συμμετείχε στις Ευρωεκλογές εκείνης της χρονιάς σε συνεργασία με την Χρυσή Αυγή και υποψήφιο μεταξύ άλλων τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης ήταν επίσης υποψήφιος το 2004 με το ΛΑΟΣ, στην Α’ Αθήνας.

Δηλώνει φασίστας και το περηφανεύεται

Τον Ιούλιο του 2022 στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως συνήγορος υπεράσπισης του Γιάννη Λαγού για αναστολή της ποινής καταδίκης του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι κατηγορούμενοι «εδιώχθησαν μόνο για τα φρονήματά τους. Εγώ είμαι και ναζί και φασίστας. Υπάρχει νόμος να το απαγορεύει; Εξυβρίστηκε ως φασίστας και για μένα δεν είναι ύβρις. Όσο περισσότερο βλέπω τους δημοκράτες τόσο γίνομαι περισσότερο φασίστας».

Είναι επίσης ο άνθρωπος που χαιρέτισε ναζιστικά στη δίκη της Χρυσής Αυγής τον Οκτώβριο του 2022 μετά από αντιπαράθεση που είχε με την Μάγδα Φύσσα.

Το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Πλεύρη είναι γνωστό και περιλαμβάνει σειρά γεγονότων που επιβεβαιώνουν περίτρανα τη ναζιστική – φασιστική ιδεολογία του και τις πρακτικές που την ακολουθούν. Και σίγουρα δεν είναι κάτι που αρνείται.

Η κίνηση του να μηνύσει το ΚΚΕ για τα οικονομικά του, σε μία περίοδο που η αναβίωση του αντικομμουνισμού τείνει να γίνει έως και «μόδα», ενώ η ακροδεξιά και ο εθνικισμός αναζητούν ξανά τη θέση τους στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αν φοράνε κουστούμια και στο φως της μέρας δεν καταδέχονται να πιάσουν τα λοστάρια και τα σφυριά και οι νεοφιλελεύθεροι απαιτούν τέλος στην ασυλία του ΚΚΕ. Και μόνο τυχαία δεν μοιάζει, όπως και η επιλογή για τη διαβίβαση της στη Βουλή. Θα μπορούσε να είναι και μία επιβεβαίωση της δράσης του ΚΚΕ σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον.

Το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα απαντήσει συνεχίζοντας να δίνει το παρόν στους δρόμους των λαϊκών διεκδικήσεων και καλεί τα μέλη του να ριχτούν ακόμα πιο δυνατά στη μάχη της οικονομικής εξόρμησης.

Ενώ αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ασχοληθεί κανείς και με τα 500 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε έκαστος ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ή αν η μάχη κατά της διαφοράς θα εξαντληθεί στην συζήτηση που προκάλεσε ο – επιμένω κατά δήλωση του – φασίστας Πλεύρης για την ασυλία του Κουτσούμπα…