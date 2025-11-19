newspaper
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες
Πολιτική Γραμματεία 19 Νοεμβρίου 2025 | 19:18

Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απόπειρα πολιτικής δίωξης, με αφορμή τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας από την Εισαγγελία που ζητά άρση ασυλίας του Κουτσούμπα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

Ερωτήματα όσον αφορά τη σκοπιμότητα της προκαλεί η διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης της ασυλίας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για παραβίαση από το ΚΚΕ του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων.

Και τα ερωτήματα γίνονται ακόμα μεγαλύτερα με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία – μήνυση του γνωστού φασίστα και ναζί (σ.σ κατά δήλωση του ιδίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ως συνήγορος υπεράσπισης του Γιάννη Λαγού) Κωνσταντίνου Πλεύρη.

Το ΚΚΕ τόσο στην ανακοίνωση του όσο και τα στελέχη του στις τοποθετήσεις τους θέτουν σαφώς το ερώτημα «για το γεγονός ότι μια τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή».

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Σε ανακοίνωση της η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπεραμύνεται της διαβίβασης αναφέροντας πως «κατά το άρθρο 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων, ενώ  κατά το άρθρο  83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, αφού ελεγχθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Βουλή δια του Υπουργού Δικαιοσύνης».

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση δε υποστηρίζει πως «από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος βουλευτή, Γ.Γ. της Κ.Ε. πολιτικού κόμματος, η οποία  σχηματίστηκε μετά από μήνυση ιδιώτη. Η εν λόγω δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή  τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα,  ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα και, στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική, η δικογραφία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 62 του  Συντάγματος  και 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής».

Η απάντηση του ΚΚΕ στον Άρειο Πάγο

Πηγές του ΚΚΕ σημειώνουν ότι η μήνυση – καταγγελία σε βάρος του κόμματος ήταν προφανώς ψευδής και ανυπόστατη, ήταν προδήλως νομικά αβάσιμη και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί.

Τονίζουν δε ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές τα οικονομικά του Κόμματος, όπως όλων των κομμάτων, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο πλαίσιο ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Πρόκειται για Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, κατά πλειοψηφία μάλιστα, δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ο Διοικητής της  Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Ο Περισσός τονίζε δε ότι το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρεί ειδικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών, που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Επομένως οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, έλεγξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του ΚΚΕ, αναφέρουν στελέχη του κόμματος.

Και προσθέτουν πως αυτές έλεγξαν και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο στο ΚΚΕ με βάση τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για έναν και μόνο λόγο, για το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καταρτίζει και δεν δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των μελών, φίλων του, άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και το στηρίζουν οικονομικά. Γιατί γενικά το ΚΚΕ τηρεί όλες τις διατυπώσεις της νομοθεσίας, δηλώνει και δημοσιοποιεί κανονικά όλα τα έσοδά του, ενώ εκπληρώνει και όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Στο ΚΚΕ θεωρούν ότι αυτά τουλάχιστον, που είναι γνωστά στις αρχές, θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της καταγγελίας – μήνυσης του διαβόητου Πλεύρη, με τις αόριστες αναφορές περί «παραβιάσεων», και η καταγγελία να έχει αρχειοθετηθεί. Έστω σε κάποιο από τα στάδια ελέγχου αυτής, προτού τελικά διαβιβαστεί στη Βουλή το απαράδεκτο αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του.

Η χρονική στιγμή

Η μήνυση και η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα έρχεται σε μία δεδομένη στιγμή που το ΚΚΕ ασκεί σφοδρότατη κριτική στην κυβέρνηση και κάνει αντιπολίτευση στο δρόμο.

Με την επιλογή να μοιάζει ως ένας τρόπος να εμφανιστεί το ΚΚΕ ως μέρος της ευρύτερης αδιαφάνειας και διαφθοράς που σκιάζει τα άλλα κόμματα. Ένα αφήγημα στο πλαίσιο του «όλοι ίδιοι είναι». Όπως ανέφερε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη στο Meganews στόχος είναι να δείξουν πως το ΚΚΕ δεν διαφέρει από τα άλλα κόμματα, είναι και αυτό μέσα στη διαφθορά και την αδιαφάνεια, κάτι φυσικά που δεν ισχύει.

Πρακτικές γνωστές από το παρελθόν

Το ΚΚΕ στην ανακοίνωση του αναφέρεται σε πρακτικές «γνωστές από το παρελθόν», και καταγγέλλει «απόπειρα πολιτικής δίωξης».

Για να υπογραμμίσει πως ματαιοπονούν όσοι θεωρούν πως με τέτοιες πρακτικές θα συκοφαντήσουν το ΚΚΕ και «θα βάλουν εμπόδια στη δράση του».

Κίνηση αντικομμουνισμού

Ενδεικτική ήταν η αναφορά της Κανέλλη για μία κίνηση που εντάσσεται στην πολιτική του αντικομμουνισμού, σχολιάζοντας παράλληλα πως «όταν το σύστημα αναθέτει τον αντικομμουνισμό στα καταδικασμένα από την ιστορία απομεινάρια της πολιτικής, σημαίνει ότι βρίσκεται σε πανικό».

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης από το 1965 μέχρι τη δίκη για τη Χρυσή Αυγή

Αλήθεια ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης του οποίου τη μήνυση οι Αρχές θεώρησαν ότι έχει υπόσταση και πρέπει να διαβιβαστεί στη Βουλή;

Χαρακτηρίζεται ως ο «πατέρας του ελληνικού νεοφασισμού» και τον αποδέχεται. Θεωρεί τιμή του το ότι συνεργάστηκε με τη Χούντα. Ιδρυτής του ακροδεξιού Κόμματος της 4ης Αυγούστου το 1965, χρονιά την οποία εξέδωσε και το βιβλίο του «Αντιδημοκράτης». Να σημειωθεί ότι μέλος του Κόμματος της 4ης Αυγούστου υπήρξε και ο Νίκος Μιχαλολιάκος της «Χρυσής Αυγής».

Το Κόμμα της 4ης Αυγούστου στάθηκε σαφώς υπέρ της Χούντας των συνταγματαρχών και ο Πλεύρης υπήρξε σύμβουλος του Παπαδόπουλου. Επίσης είναι – μεταξύ άλλων – αντισημίτης και αρνητής του Ολοκαυτώματος.

Και αν αυτά μοιάζουν πολύ παλιά, το 1999 ο Πλεύρης ίδρυσε νέο πολιτικό κόμμα, την Πρώτη Γραμμή και συμμετείχε στις Ευρωεκλογές εκείνης της χρονιάς σε συνεργασία με την Χρυσή Αυγή και υποψήφιο μεταξύ άλλων τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης ήταν επίσης υποψήφιος το 2004 με το ΛΑΟΣ, στην Α’ Αθήνας.

Δηλώνει φασίστας και το περηφανεύεται

Τον Ιούλιο του 2022 στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως συνήγορος υπεράσπισης του Γιάννη Λαγού για αναστολή της ποινής καταδίκης του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι κατηγορούμενοι «εδιώχθησαν μόνο για τα φρονήματά τους. Εγώ είμαι και ναζί και φασίστας. Υπάρχει νόμος να το απαγορεύει; Εξυβρίστηκε ως φασίστας και για μένα δεν είναι ύβρις. Όσο περισσότερο βλέπω τους δημοκράτες τόσο γίνομαι περισσότερο φασίστας».

Είναι επίσης ο άνθρωπος που χαιρέτισε ναζιστικά στη δίκη της Χρυσής Αυγής τον Οκτώβριο του 2022 μετά από αντιπαράθεση που είχε με την Μάγδα Φύσσα.

Το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Πλεύρη είναι γνωστό και περιλαμβάνει σειρά γεγονότων που επιβεβαιώνουν περίτρανα τη ναζιστική – φασιστική ιδεολογία του και τις πρακτικές που την ακολουθούν. Και σίγουρα δεν είναι κάτι που αρνείται.

Η κίνηση του να μηνύσει το ΚΚΕ για τα οικονομικά του, σε μία περίοδο που η αναβίωση του αντικομμουνισμού τείνει να γίνει έως και «μόδα», ενώ η ακροδεξιά και ο εθνικισμός αναζητούν ξανά τη θέση τους στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και αν φοράνε κουστούμια και στο φως της μέρας δεν καταδέχονται να πιάσουν τα λοστάρια και τα σφυριά και οι νεοφιλελεύθεροι απαιτούν τέλος στην ασυλία του ΚΚΕ. Και μόνο τυχαία δεν μοιάζει, όπως και η επιλογή για τη διαβίβαση της στη Βουλή. Θα μπορούσε να είναι και μία επιβεβαίωση της δράσης του ΚΚΕ σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον.

Το ΚΚΕ δηλώνει ότι θα απαντήσει συνεχίζοντας να δίνει το παρόν στους δρόμους των λαϊκών διεκδικήσεων και καλεί τα μέλη του να ριχτούν ακόμα πιο δυνατά στη μάχη της οικονομικής εξόρμησης.

Ενώ αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ασχοληθεί κανείς και με τα 500 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε έκαστος ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ή αν η μάχη κατά της διαφοράς θα εξαντληθεί στην συζήτηση που προκάλεσε ο – επιμένω κατά δήλωση του – φασίστας Πλεύρης για την ασυλία του Κουτσούμπα…

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης - «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι τέσσερις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» – Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 19.11.25

«Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» - Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούνται

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη
Ελλάδα 19.11.25

Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη

Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δραστών εντοπίζοντας αρχικά τα οχήματα με τα οποία μετακινήθηκαν για τη δολοφονία Λάλα και νωρίτερα στην απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι

Σύνταξη
ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
ΠΟΥ 19.11.25

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας, οι πόλεμοι, η κλιματική αλλαγή και η κακή οικονομία είναι παράγοντες που συσχετίζονται με αύξηση της βίας κατά των γυναικών

Σύνταξη
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Τεράστια πρόκληση 19.11.25

Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση - Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
Φρίκη στο Τορόντο 19.11.25

Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Το μοιραίο βράδυ, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine»

Σύνταξη
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες
Βόρεια Μακεδονία 19.11.25

Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες

«Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν», ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας για την τραγωδία στο Κότσανη

Σύνταξη
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
On Field 19.11.25

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
