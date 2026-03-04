Ραγκούσης και Ματζουράνης: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν» – Υπέρ της αποστολής και του ελληνικού στρατού στην Κύπρο
Ο πρώην υπουργός και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ζητούν ακόμη αποστολή στρατιωτών στην Κύπρο
Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Ματζουράνης με κοινή τους δήλωση στηρίζουν πλήρως την αποστολή των δυο φρεγατών και των τεσσάρων F-16 viper στην Κύπρο και μάλιστα με αδιαπραγμάτευτο τρόπο.
Ουσιαστικά τα δυο στελέχη παίρνουν σαφείς αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του που έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για το ρόλο της αποστολής στην περιοχή ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Άμυνας ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις σε στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο Ιράν.
«Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική» σημειώνουν και μάλιστα μετά τον Νίκο Δένδια στη Κύπρο υιοθετούν την φράση του υπουργού Άμυνας ότι «η Κύπρος δεν κείται μακράν» κάνοντας λόγο «αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».’
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.
Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.
Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού.
Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν ‘κείται μακράν’».
