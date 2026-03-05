Αποκάλυψη: Η απόφαση για την εξόντωση του Χαμενεΐ ελήφθη τον Νοέμβριο
«Ήδη από τον Νοέμβριο συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό, σε πολύ στενό κύκλο και ο πρωθυπουργός έθεσε τον στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ», είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.
Το Ισραήλ πήρε την απόφαση να σκοτώσει τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Νοέμβριο και σχεδίαζε να προχωρήσει σε αυτήν την επιχείρηση περίπου έξι μήνες αργότερα, αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.
Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, το περασμένο Σάββατο. Ήταν η πρώτη φορά που ανώτατος ηγέτης της χώρας σκοτώνεται σε αεροπορικό πλήγμα.
Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ πλησιάζει στη συμπλήρωση της πρώτης εβδομάδας της, αφού οι πρώτες επιθέσεις εξόντωσαν πολλά ηγετικά στελέχη του Ιράν και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο, με επιθέσεις της Τεχεράνης στο Ισραήλ, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.
Ήδη από τον Νοέμβριο συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό, σε πολύ στενό κύκλο και ο πρωθυπουργός (Μπενιαμίν Νετανιάχου) έθεσε τον στόχο της εξόντωσης του Χαμενεΐ», είπε ο Κατς στο τηλεοπτικό κανάλι Ν12 του Ισραήλ. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι αυτό θα γινόταν στα μέσα του 2026.
Εν τέλει, το Ισραήλ κοινοποίησε αυτό το σχέδιο στην Ουάσινγκτον και αποφασίστηκε να προχωρήσει στην επιχείρηση γύρω στον Ιανουάριο, αφότου ξέσπασαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν και η ισραηλινή ηγεσία ανησυχούσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση σε ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, είπε ο υπουργός.
Το Ισραήλ λέει ότι στόχος του είναι να εξαλείψει την υπαρξιακή απειλή που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και να προωθήσει την αλλαγή του καθεστώτος. Η ιρανική ηγεσία μέχρι στιγμής δεν δείχνει κάποια σημάδια ότι προτίθεται να εγκαταλείψει την εξουσία.
