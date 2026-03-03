newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 21:27

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου απέδωσε σήμερα, Τρίτη, τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε «ισραηλινές επιχειρήσεις», επαναλαμβάνοντας πως ο βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι ο περιορισμός των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός, αρμόδιος για την Αμυντική Πολιτική, κατέθεσε στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με όσα είπε Κόλμπι, τον οποίο έχει διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν επικεντρώνονται στην «ικανότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να προβάλλει μία στρατιωτική ισχύ» εναντίον των ΗΠΑ και κυρίως των βάσεών τους στη Μέση Ανατολή, αλλά επίσης εναντίον των συμμάχων τους στην περιοχή «και πέραν αυτής».

Δυνατότητες που ισοδυναμούν «κυρίως με τις πυραυλικές δυνάμεις» του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, «αυξήθηκαν σημαντικά και συνιστούσαν μία απειλή», την ώρα που και το πολεμικό ναυτικό του Ιράν επίσης στοχοθετήθηκε.

«Αυτές είναι ισραηλινές επιχειρήσεις»

Ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, βασικό μέλος των Δημοκρατικών στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων, του έθεσε κατόπιν το ερώτημα για ποιον λόγο «ο πρώτος στόχος σε αυτή την εκστρατεία ήταν η επίθεση και ο θάνατος του Χαμενεΐ και των σημαντικότερων ηγετικών στελεχών του καθεστώτος», από το Σάββατο, με τον Κόλμπι να απαντά: «Αυτές είναι ισραηλινές επιχειρήσεις».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Κόσμος
Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Τουρκία 03.03.26

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι

LIVE: Έβερτον – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπέρνλι για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ

LIVE: Λιντς – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Σάντερλαντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός

LIVE: Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόβι Μπέογκραντ – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου
Στο Reuters 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

«Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων», λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης,. καλούν τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σύνταξη
Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο Πορτογάλος
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ανατροπή με Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο ίδιος

Τελικά όπως φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά μόνο το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί 100 ημέρες πριν τη σέντρα
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί για το Μουντιάλ, 100 ημέρες πριν τη σέντρα

Όπως αποφαίνεται υπευπολογιστής η Εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του προσεχούς Μουντιάλ. ΈπονταιΓαλλία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία συμπληρώνουν την 5άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
EPPO: Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα – Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης»
Ελλάδα 03.03.26

Κόλαφος η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την Ελλάδα - Η χώρα μας «ο καλύτερος πελάτης της EPPO»

Περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 έχει η Ελλάδα. 175 υποθέσεις βρίσκονται υπό έρευνα με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ να ξεπερνά το ιλιγγιώδες ποσό των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;
Έμμεσα ή άμεσα 03.03.26

Έχουν δολοφονήσει ποτέ οι ΗΠΑ κάποιον παγκόσμιο ηγέτη στο παρελθόν;

Στην αμερικανική νομοθεσία υπάρχει απαγόρευση της συμμετοχής των ΗΠΑ σε δολοφονίες - η πιο πρόσφατη, σε εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφηκε από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πλέον, τεχνικά μόνο εξακολουθεί να ισχύει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Δεν έχει γίνει από πλευράς ΗΠΑ οποιαδήποτε προσέγγιση για τα ελληνοτουρκικά, καρφιά για Σαμαρά

Εν μέσω των δραματικών και επικίνδυνων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλά για τον πόλεμο, τη στάση της Ελλάδας, την ετοιμότητα του επιχειρησιακού συστήματος και καθησυχάζει για τη Σούδα. Στην εφ'όλης της ύλης συνέντευξή του τοποθετείται ακόμη για τα ελληνοτουρκικά, το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ δεν αφήνει αναπάντητη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, αλλά και τις αιχμές του Βαγγέλη Βενιζέλου για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»
Αντιπολεμικός λόγος 03.03.26

Η Τζέιν Φόντα ενάντια στο πόλεμο των ΗΠΑ και Ισράηλ στο Ιράν – «Οι γονείς μαζεύουν τα παιδιά τους από τα συντρίμμια»

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιν Φόντα παρευρέθηκε σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Λος Άντζελες, όπου και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «θλιβερό».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Παπασταύρου: Επαρκής ο εφοδιασμός της Ελλάδας με πετρέλαιο – Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις
ΚΚΕ 03.03.26

Κουτσούμπας: Απαιτούμε από την κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις βάσεις

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι για μια ακόμα φορά έκθετη, δεν τόλμησε να ψελλίσει ούτε λέξη καταδίκης των εγκλημάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τόνισε από τη Βουλή ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Το δέκα το καλό
On Field 03.03.26

Το δέκα το καλό

Η μαγική ασίστ του Ζέλσον στον Ελ Κααμπί, η νέα καλή εμφάνιση του Πορτογάλου στις Σέρρες και ο ηγετικός ρόλος και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο