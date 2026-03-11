Επλήγη πλοίο στα στενά του Ορμούζ – «Την πιο σφοδρή επίθεση» κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε το Ιράν

Σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, 12 μέρες μετά τις αμερικανοΐσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, όπου έχουν σκοτωθεί 1.300 άνθρωποι και έχουν βομβαρδιστεί σχεδόν 10.000 πολιτικοί στόχοι, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ, ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών, στα Στενά του Ορμούζ, αφού οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποστήριξαν ότι το Ιράν ναρκοθετεί την περιοχή. Αυτό συνέβη μετά τις απειλές Τραμπ για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση διακοπής της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα βομβαρδισμών στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι ξεκίνησε την «πιο έντονη και βαριά επιχείρησή» του από την έναρξη του πολέμου, εναντίον στόχων στο Ισραήλ και αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Τελ Αβίβ. Το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ανέφεραν αναχαιτίσεις πυραύλων και drones τις τελευταίες ώρες.

