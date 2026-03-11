newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 10:14

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε νωρίς σήμερα μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τους οποίους έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής περίπου 500 άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το σημερινό πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο πολυκατοικία στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους του κτιρίου, όπως και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στην πολυκατοικία.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στην έδρα της ανώτατης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ αλ Φάτουα.

YouTube thumbnail

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση για τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεγάλο μέρος των κατοίκων των οποίων έχει ήδη φύγει.

Στη διάρκεια της νύκτας το προπύργιο αυτό της Χεζμπολάχ βομβαρδίστηκε σφοδρά, σύμφωνα με το ANI, με το AFPTV να μεταδίδει εικόνες που έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται από την περιοχή.

Στο μεταξύ σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου στις ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τουλάχιστον 759.300 έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν επανειλημμένα σε ισραηλινά στρατεύματα κοντά στα μεθοριακά χωριά Χιάμ και Ονταϊσέχ, ανακοίνωσε η λιβανική οργάνωση, η οποία σήμερα ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Πλαφόν: Πρόταση ΣΕΒ και ΣΕΒΤ για «πάγωμα» τιμών έως τα τέλη Απριλίου αντί για πλαφόν

Πλαφόν: Πρόταση ΣΕΒ και ΣΕΒΤ για «πάγωμα» τιμών έως τα τέλη Απριλίου αντί για πλαφόν

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ που καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής
Από το Μπαχρέιν 11.03.26
Από το Μπαχρέιν 11.03.26

Φέρνουν ψήφισμα στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά... του Ιράν

Το Μπαχρέιν κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καταδικάζει τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες της περιοχής, και αναμένεται σήμερα να τεθεί σε ψηφοφορία.

Σύνταξη
Το Ιράν εξαπολύει ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ
Ιράν 11.03.26
Ιράν 11.03.26

Ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ

Μαζική επίθεση με πυραύλους εξαπέλυσε το Ιράν κατά της επικράτειας του Ισραήλ, το οποίο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας, ενώ ακούστηκαν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.

Σύνταξη
Lufthansa: Απεργία προκήρυξαν οι πιλότοι – Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις
Συνδικάτο Cockpit 11.03.26
Συνδικάτο Cockpit 11.03.26

Aναστάτωση στις πτήσεις λόγω απεργίας στη Lufthansa

Οι πιλότοι της Lufthansa κατεβαίνουν σε απεργία αύριο και μεθαύριο, εξαιτίας της οποίας αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, που δεν θα επηρεάσουν ωστόσο τις πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: «Βαθιά λυπηρό ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 11.03.26
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 11.03.26

«Σήμερα είναι το Ιράν, αύριο θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο κυρίαρχο κράτος»

Το Ιράν εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έπειτα από ένδεκα μέρες «αυτού του βίαιου πολέμου κατά του λαού του», το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «συνεχίζει να παραμένει σιωπηλό».

Σύνταξη
EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
Champions League 11.03.26
Champions League 11.03.26

H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη: «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»
Θεσσαλονίκη 11.03.26
Θεσσαλονίκη 11.03.26

Ανακοίνωση υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού - «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό» αναφέρει μεταξύ άλλων το υπ. Παιδείας για την υπόθεση της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Θράσος 11.03.26
Θράσος 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Οι δύο άνδρες που έκλεβαν τσάντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26
Πολιτική 11.03.26

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
