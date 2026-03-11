newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
NYT: Ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 09:33

NYT: Ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου

Μια ένδειξη για την κατάσταση του Χαμενεΐ είναι οι αναφορές στην κρατική τηλεόραση που τον αποκάλεσαν «τραυματισμένο βετεράνο πολέμου»

Σύνταξη
Τρεις ημέρες μετά την ανακήρυξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του δολοφονημένου πατέρα του ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί σε βίντεο ή δημόσια ούτε έχει εκδώσει καμία γραπτή δήλωση.

Ένας από τους λόγους είναι η ανησυχία ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία του και να τον θέσει σε κίνδυνο, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ένα ευαίσθητο θέμα στο Ιράν.

Αλλά ένας άλλος παράγοντας είναι ότι ο Χαμενεΐ, 56 ετών, τραυματίστηκε την πρώτη μέρα της επίθεσης από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπαν.

Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους είπαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Χαμενεΐ είχε υποστεί τραυματισμούς, μεταξύ άλλων στα πόδια του, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι πληροφορίες που συγκέντρωσε το Ισραήλ οδήγησαν επίσης το υπουργείο Άμυνας στο συμπέρασμα ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμούς στα πόδια στις 28 Φεβρουαρίου, ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ακόμη και πριν από την εκλογή του ως νέου ανώτατου ηγέτη την Κυριακή.

Οι πλήρεις συνθήκες και η έκταση των τραυματισμών του Χαμενεΐ δεν ήταν σαφείς, σύμφωνα με τους New York Times.

Το μοιραίο πλήγμα

Ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ένα συγκρότημα ηγεσίας στο κέντρο της Τεχεράνης, επίσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η μητέρα, η σύζυγος και ένας γιος του νέου ανώτατου ηγέτη, καθώς και αρκετοί ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι της άμυνας σκοτώθηκαν επίσης σε εκείνη την επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μια ένδειξη για την κατάσταση του Χαμενεΐ είναι οι αναφορές στην κρατική τηλεόραση και στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, που τον αποκάλεσαν «τραυματισμένο βετεράνο πολέμου» και ανώτατο ηγέτη.

Επίσης, σε μια δήλωση της Komiteh Emdad, μιας ισχυρής κυβερνητικής θρησκευτικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, που συγχαίρει τον κ. Χαμενεΐ, τον αποκαλεί «janbaz jang», τον περσικό όρο για έναν βετεράνο που έχει τραυματιστεί στον πόλεμο.

Την Τρίτη, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ρώτησαν τον Εσμαήλ Μπαγκάι, τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αν ο Χαμενεΐ είχε αναλάβει τα καθήκοντά του και τον νέο του ρόλο ως κορυφαία θρησκευτική και πολιτική προσωπικότητα της χώρας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Μπαγκάι δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση και είπε: «Όσοι πρέπει να λάβουν το μήνυμα, το έχουν λάβει».

Μυστήριο γύρω από τον νέο ηγέτη

Ο Χαμενεΐ παραμένει μια μυστηριώδης προσωπικότητα.

Σπάνια, αν όχι ποτέ, έχει δώσει δημόσιες ομιλίες ή έχει παρευρεθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κυκλοφορούν ένα βίντεο διάρκειας μισού λεπτού με μόνο φωτογραφίες του και μια σύντομη βιογραφία.

Την Παρασκευή, όταν έγινε γνωστό ότι ο Χαμενεΐ ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν βόμβες κατά των καταφυγίων στα εναπομείναντα κτίρια του γραφείου και της κατοικίας του ανώτατου ηγέτη, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς, όπως έδειξαν δορυφορικές φωτογραφίες.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο στόχος των επιθέσεων ήταν ο Χαμενεΐ, αλλά ότι δεν βρισκόταν εκεί. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, είχε δηλώσει σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ θα ήταν στόχος. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με την άνοδο του κ. Χαμενεΐ, αλλά δεν απάντησε στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν.

Στο Ιράν, ο Χαμενεΐ μπορεί να είναι φυσικά εκτός δημόσιας θέασης, αλλά το πρόσωπό του βρίσκεται ήδη σε μεγάλες αφίσες που έχουν τοποθετηθεί γύρω από την πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε μια γιγαντιαία τοιχογραφία που δείχνει τον αποθανόντα πατέρα του να του παραδίδει τη σημαία του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει βαθιές σχέσεις με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ήταν για χρόνια ένας ισχυρός παράγοντας πίσω από τα παρασκήνια. Συντόνιζε θέματα ασφάλειας και στρατιωτικών υποθέσεων για το γραφείο του πατέρα του.

Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για την προσωπικότητά του ή τα σχέδιά του για τη διακυβέρνηση του Ιράν, εκτός από τους στενούς δεσμούς του με το Σώμα Φρουρών και την σκληροπυρηνική φατρία.

Οι υποστηρικτές της κυβέρνησης διοργανώνουν τελετές «δέσμευσης συμμαχίας» με τον κ. Χαμενεΐ σε πλατείες σε όλη τη χώρα, κυματίζοντας σημαίες και κρατώντας φωτογραφίες του.

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
