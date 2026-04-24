Ποιοι δικαιούνται επιστροφή ενοικίου – Bonus και νέα εισοδηματικά όρια

Τριπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν φέτος περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ο διπλασιασμός της επιστροφής ενοικίου θα ισχύσει αναδρομικά από το 2025.

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Μετά τη ψήφιση της διάταξης και έως τις αρχές του καλοκαιριού, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά το περυσινό δεύτερο ενοίκιο που δικαιούνται, το οποίο αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο, θα δοθούν ακόμα δύο ενοίκια «δώρο», τα οποία θα αφορούν τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Το μέτρο το οποίο είναι μόνιμο και προβλέπει την επιστροφή δυο ενοικίων τον χρόνο, δεν συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης που μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με μοναδική εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η επιστροφή ενοικίου

Το ύψος της ενίσχυσης φθάνει τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου.

Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι το 2025.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης

Τα κριτήρια

Από φέτος τίθενται σε ισχύ αυξημένα εισοδηματικά όρια. Για άγαμους χωρίς παιδιά το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ ανά τέκνο που ίσχυαν έως τώρα.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πηγή: ΟΤ