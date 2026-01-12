newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πότε θα γίνει η τελευταία επιστροφή ενοικίου – Ποιους αφορά
Οικονομία 12 Ιανουαρίου 2026 | 12:43

Πότε θα γίνει η τελευταία επιστροφή ενοικίου – Ποιους αφορά

Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα για την επιστροφή ενοικίου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Spotlight

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με τα χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα

Η καταβολή αυτή θα αφορά μόνο όσους προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της αρχικής δήλωσης ή τροποποίησαν τα στοιχείων τους κατά το διάστημα αυτό για το φορολογικό έτος 2024.

Η επιστροφή ενοικίου

Ουσιαστικά τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:

  • Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.
  • Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.
  • Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου

Η διαδικασία πίστωσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.

Μεταξύ άλλων η ΑΑΔΕ  επεσήμανε πρόσφατα τα εξής:

  • Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για  τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.
  • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον 24.000 ακόμη και σήμερα, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δικαιούνται να εισπράξουν χρήματα, δεν εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μένει να φανεί αν σε αυτό το τελευταίο χρονικό περιθώριο που τους δόθηκε, προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση. Από εδώ και πέρα, θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επιστροφή ενοικίου για την τρέχουσα χρονιά. Θα ληφθούν υπόψη τα όσα αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια αλλά και στις φορολογικές δηλώσεις, μέσα στο 2025.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Σύνταξη: Το ουτοπικό σενάριο του μέλλοντος – Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία
Ο Έλον Μασκ ξέρει… 11.01.26

Το ουτοπικό σενάριο για τους συνταξιούχους του μέλλοντος - Από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην αφθονία

Η αποταμίευση για τη σύνταξη είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους για εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον πλανήτη. Η ανάγκη για ρεαλιστικό σχέδιο είναι μεγαλύτερη από ποτέ καθώς η κρατική σύνταξη τείνει να καλύπτει πλέον μόνο τις βασικές ανάγκες αλλά, ο Έλον Μασκ έχει άλλη… άποψη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
BE GOOD 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που σκοτώθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο