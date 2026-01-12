Πότε θα γίνει η τελευταία επιστροφή ενοικίου – Ποιους αφορά

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με τα χρήματα να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Η διαδικασία αφορά όσους χρειάστηκε να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή έκαναν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Tουλάχιστον 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη χρήματα

Η καταβολή αυτή θα αφορά μόνο όσους προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της αρχικής δήλωσης ή τροποποίησαν τα στοιχείων τους κατά το διάστημα αυτό για το φορολογικό έτος 2024.

Η επιστροφή ενοικίου

Ουσιαστικά τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:

Υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

Διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.

Είχαν εκκρεμότητες στα στοιχεία τους που επιλύθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου

Η διαδικασία πίστωσης θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους δικαιούχους.

Μεταξύ άλλων η ΑΑΔΕ επεσήμανε πρόσφατα τα εξής:

Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον 24.000 ακόμη και σήμερα, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δικαιούνται να εισπράξουν χρήματα, δεν εμφάνισαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Μένει να φανεί αν σε αυτό το τελευταίο χρονικό περιθώριο που τους δόθηκε, προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση. Από εδώ και πέρα, θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επιστροφή ενοικίου για την τρέχουσα χρονιά. Θα ληφθούν υπόψη τα όσα αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια αλλά και στις φορολογικές δηλώσεις, μέσα στο 2025.